Военное обозрение
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Российские войска выбили ВСУ с нескольких опорных пунктов к западу от дороги Сватово-Кременная

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Российские войска выбили ВСУ с нескольких опорных пунктов к западу от дороги Сватово-Кременная

Изображение носит иллюстративный характер



Российские войска осуществляют продвижение на участке фронта Сватово-Кременная на северо-западе Луганской Народной Республики.
Сообщается о том, что продвижение российских войск в западном направлении идёт по линии Площанка-Макеевка (село в ЛНР, не путать с донецкой Макеевкой).

Силы противника выбиты из нескольких опорных пунктов, оборудованных ВСУ после успешной наступательной операции в начале осени.



Боевые действия, в том числе и танковых подразделений 20-й общевойсковой армии ВС РФ, идут на направлении Макеевка-Невское.

Поступает информация о том, что высокую эффективность демонстрируют экипажи танков Т-90М «Прорыв», которые подавляют сопротивление противника интенсивным огнём. После работы танков позиции противника занимает российская пехота.

Идёт планомерная работа по выдавливанию сил противника с территории ЛНР, в том числе к западу от автомобильной дороги, соединяющей города Кременная и Сватово. Напомним, что эти населённые пункты ВСУ намеревались взять ещё в сентябре 2022 года. Потом планы были «скорректированы» на декабрь. В наступившем году противнику приходится переходить в оборону и сдавать свои позиции, отходя на несколько километров западнее – к другому оборонительному рубежу.
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18 комментариев
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  1. Vietnam_Russia
    Vietnam_Russia Сегодня, 07:28
    +25
    Thank you for the good news! A friend from vietnam.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:37
      +8
      Цитата: Vietnam_Russia
      Thank you for the good news! A friend from vietnam.

      Доброе утро, Вьетнам. Пошли вертолеты. (С) soldier
      Началось? Генерал Мороз начал зимнее наступление?
      Пришла информация о взятии Соледара, заняли укрепы по линии Сватово-Кременная, охват Артёмовска. Может это начало наступления? good
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:31
    +8
    Раздергивают силы ВСУ? Или оталекают, но факт остаётся фактов наши пока идут вперед и забирают то что по ошибке досталось не тем.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:45
      +7
      Цитата: Ропот 55
      Раздергивают силы ВСУ? Или оталекают, но факт остаётся фактов наши пока идут вперед и забирают то что по ошибке досталось не тем.

      А заодно и уничтожают резервные части ВСУ, которые они сейчас вынуждены срочно бросать на эти участки, так и не обучив их до нужного уровня.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:27
        +2
        Кажется наши поняли бессмыслицу Мариуполя. Окружать, чтоб взять плен, а потом откормленных обменивать?!
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 08:34
          +2
          Ну, большинство пленных украинских военных, взятых в Мариуполе, до сих пор у нас в плену. В том числе большинство "азовцев".
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:31
    +8
    Ну дай то Бог. Пришло время идти вперёд! good
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:42
    +5
    тут главное не спешить, делово, и профессионально делать свое дело, не надо как в феврале 2022 лесть без оглядки, а потом сдавать позиции, сейчас мы приходим навсегда !
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:42
    +9
    Когда новости хорошие, то и на душе спокойно. Боевых успехов и минимальных потерь!
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:43
    +5
    Даже украинская сторона признает, что продвижение сил РФ есть. Хотя Жданов пытается оправдаться тем что русские нещадно бросают впереди толпы зеков и мобилизованных. Нормально мыслящий человек должен давно уже понимать, что в современной войне уже даже танковые лавины в прошлом.
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:46
    +3
    Ну что морозы окажись несколько большими чем ожидалось? где там специалисты по яндекс-погоде которые ноль минус два обещали? Это такое явление называется "русский Бог". Вот сейчас из подвалов Соледара вылезают сдаваться остатки брошенных командованием "захистников". Почти все с обморожениями, понакутаны в гражданское, ну точь в точь битая армия Паулюса в Сталинграде...
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 07:55
      +10
      Зря они так пренебрежительно о "ватниках" отзываются. Вот ватники им как раз бы сейчас и пригодились.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 08:35
        +4
        Ватник ещё заслужить надо!! Тттттт
  8. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:54
    +7
    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои с остатками противника, все финита комедии для ВСУ. Кстати этих отморозков в прямом и переносном смыслы можно не брать в плен, большинство обморожены, зрелище как в Сталинграде 1943 года, "великая армия Европы" не меняется.
  9. БойКот
    БойКот Сегодня, 08:11
    +2
    Как Новый год встретишь, так и проведёшь! Для сравнения, новый 42-й (тогда тяжко было, конечно) но 43-й и так далее laughing
  10. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 08:27
    +2
    Цитата: svp67
    А заодно и уничтожают резервные части ВСУ, которые они сейчас вынуждены срочно бросать на эти участки, так и не обучив их до нужного уровня.

    Слава Богу резервным частям не дали подойти к Соледару . Это затянуло бы время для окружения . Но фронт зашевелился весь , от Севера до Юга . Удачи ребята !
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 11:06
      0
      А там тяжело было заводить, брать их или из Артёмовска, или из Северска.
  11. Alex242
    Alex242 Сегодня, 08:31
    +3
    Цитата: Аргон
    Кажется наши поняли бессмыслицу Мариуполя. Окружать, чтоб взять плен, а потом откормленных обменивать?!

    конечно, сколько можно быть миролюбивым и все прощающем...