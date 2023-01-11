Российские войска выбили ВСУ с нескольких опорных пунктов к западу от дороги Сватово-Кременная

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Российские войска осуществляют продвижение на участке фронта Сватово-Кременная на северо-западе Луганской Народной Республики.
Сообщается о том, что продвижение российских войск в западном направлении идёт по линии Площанка-Макеевка (село в ЛНР, не путать с донецкой Макеевкой).
Силы противника выбиты из нескольких опорных пунктов, оборудованных ВСУ после успешной наступательной операции в начале осени.
Боевые действия, в том числе и танковых подразделений 20-й общевойсковой армии ВС РФ, идут на направлении Макеевка-Невское.
Поступает информация о том, что высокую эффективность демонстрируют экипажи танков Т-90М «Прорыв», которые подавляют сопротивление противника интенсивным огнём. После работы танков позиции противника занимает российская пехота.
Идёт планомерная работа по выдавливанию сил противника с территории ЛНР, в том числе к западу от автомобильной дороги, соединяющей города Кременная и Сватово. Напомним, что эти населённые пункты ВСУ намеревались взять ещё в сентябре 2022 года. Потом планы были «скорректированы» на декабрь. В наступившем году противнику приходится переходить в оборону и сдавать свои позиции, отходя на несколько километров западнее – к другому оборонительному рубежу.