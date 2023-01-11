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Канадский премьер Трюдо заявил о принятом решении закупить ЗРК NASAMS и передать комплекс Украине

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Канадский премьер Трюдо заявил о принятом решении закупить ЗРК NASAMS и передать комплекс Украине

Канада поставит Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS, соответствующее решение приняло правительство страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо.


Канада закупит у США ЗРК NASAMS и передаст его Украине, решение принято по итогам встречи канадского премьера Трюдо с президентом США Джо Байденом на саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико. Подробностей пока никаких, Оттава просто констатировала сам факт будущей передачи зенитной системы Киеву.

Подтвердила это и министр обороны Канады Анита Ананд в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. По ее словам, Киев получит ЗРК совершенно бесплатно, все расходы берет на себя Канада. Подчеркивается, что это будет первая в истории страны бесплатная поставка систем ПВО на Украину. Сроки не названы, скорей всего самого комплекса еще нет в наличии, он только в планах на производство.

Это первое бесплатное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украины. В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить (...) от атак беспилотников, ракет и самолетов

- заявила она.

Предполагаемая поставка ЗРК NASAMS на Украину Канадой еще раз подтверждает, что Запад полностью исчерпал свои арсеналы в попытках остановить российскую армию и сейчас собирает все возможные остатки. США тоже не всесильны, пообещав Киеву одну батарею ЗРК Patriot, вторую передать заставили Германию, теперь NASAMS от Канады. А киевский режим грезит о не менее 10 батареях только ЗРК Patriot, не говоря уж о других комплексах.

Между тем обрадованный известием о планируемой поставке очередного зенитного комплекса Зеленский рассыпался в благодарностях в адрес канадского премьера, поблагодарив его за "защиту неба Украины" и отстаивание "идеалов демократии".
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:50
    -5
    Пока они их, закупят. пока поставят, пока интегрируют в войска и доставят ЛБС уже на запад шагнет. У свидомых как раз перегруппировке из под Соледара и Артемовска намечается)))))
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:58
      +2
      Нормальная воровская схема семьи Байдена, кто мешал США на прямую передать эти ПЗРК, нет надо же и себя не забыть и навариться на свидомых.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:01
    +2
    Что могут решить 3 батареи импортных комплексов ПВО на территории окраины, которая превышает территорию Франции. Только за период СВО Россия контролирует территорию окраины равной Великобритании. Масштабы не те...., если для прикрытия куева или ламберга куда ни шло.... Пиар большой, а по факту пшик.....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:01
    +2
    Канада поставит Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS
    А почему только один? Неужели у радужного Трюдо хотя бы на батарею денег не хватило? Все же наверное такая "дружба" по итогу тоже имеет свои финансовые пределы. Но на Украине естественно рады и этому, хотя не исключено, что позже выскажут свои претензии о недостаточности помощи притом на халяву. В Европе тоже свои проблемы. Чтобы продолжить поставки вооружений, т.к. от советского практически полностью избавились, что только не выдумывают: здесь и обмены, и передача заказанного другими, и сбор денег для покупки в складчину... А украинцы хапают и хапают не забывая периодически высказывать претензии о недостаточности помощи, либо ее неэффективности.
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 08:54
      0
      Цитата: rotmistr60
      А почему только один? Неужели у радужного Трюдо хотя бы на батарею денег не хватило?

      О батарейном комплекте речь.

      Но деятельность действительно довольно бестолковая - норвежцы и так загружены заказами под Украину, так что дополнительный комплекс будет нескоро. В принципе в этом и цимес - и отметился, и не сделал ничего.

      Мог бы, кстати, для прикола Леопарды 2А4 прислать.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 10:00
        0
        Цитата: Негритенок
        норвежцы и так загружены заказами под Украину,

        В статье говорится о том, что произведено будет в США а не Норвегии.
    2. Шишь
      Шишь Сегодня, 09:51
      0
      Пока не вынем ножик и не заорем " Всех твари порежу!!!! Эта куча тварей не отстанет! А может и руку кому-то из них нужно будет проткнуть! Очко то у трудоВ слабое!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:04
    0
    Запад как с цепи сорвался в вопросе поставок вооружений.На передовую НАТО не полезет ,для этого есть поляки .А вот Химеры и ЗРК ,могут комплектовать расчёты из отставников и отпусников.В НАТО не дураки сидят,у них сейчас цель невелировать нашу частичную мобилизацию.Мозх у них кипит где мы дальше начнём их раздёргивать.Наверно ждут на юге.Вопрос у них стоит сейчас ,чтобы мы не прижали ВСУ к Днепру.
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 08:33
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Мозх у них кипит где мы дальше начнём их раздёргивать.Наверно ждут на юге.Вопрос у них стоит сейчас ,чтобы мы не прижали ВСУ к Днепру.

      )))
      Про Днепр вопрос не стоит уже довольно давно. С середины марта примерно.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:30
    0
    Канадский премьер Трюдо заявил о принятом решении закупить ЗРК NASAMS и передать комплекс Украине
    . Понятно, во славу полосатики и за свой счёт...
    Так то подручных у полосатиков хватает, перекладывать часть расходов на них, теперь они играют именно так.
  6. Шишь
    Шишь Сегодня, 09:45
    0
    Всякая мразь голубая вытирает о нас ноги? Так и нам можно отправить "Сормат" Тварям, но не "принимая участие в боевых действиях" И "не являясь стороной конфликта" , да надо долбить мразь когда она только рот открыла! Не ждать поставок!
  7. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 10:28
    0
    Канада та же украина.там желтоголубых море.по этому не удивительно что купят комплекс и передадут.