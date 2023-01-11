Канадский премьер Трюдо заявил о принятом решении закупить ЗРК NASAMS и передать комплекс Украине

Канада поставит Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS, соответствующее решение приняло правительство страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо.
Канада закупит у США ЗРК NASAMS и передаст его Украине, решение принято по итогам встречи канадского премьера Трюдо с президентом США Джо Байденом на саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико. Подробностей пока никаких, Оттава просто констатировала сам факт будущей передачи зенитной системы Киеву.
Подтвердила это и министр обороны Канады Анита Ананд в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. По ее словам, Киев получит ЗРК совершенно бесплатно, все расходы берет на себя Канада. Подчеркивается, что это будет первая в истории страны бесплатная поставка систем ПВО на Украину. Сроки не названы, скорей всего самого комплекса еще нет в наличии, он только в планах на производство.
Это первое бесплатное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украины. В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить (...) от атак беспилотников, ракет и самолетов
- заявила она.
Предполагаемая поставка ЗРК NASAMS на Украину Канадой еще раз подтверждает, что Запад полностью исчерпал свои арсеналы в попытках остановить российскую армию и сейчас собирает все возможные остатки. США тоже не всесильны, пообещав Киеву одну батарею ЗРК Patriot, вторую передать заставили Германию, теперь NASAMS от Канады. А киевский режим грезит о не менее 10 батареях только ЗРК Patriot, не говоря уж о других комплексах.
Между тем обрадованный известием о планируемой поставке очередного зенитного комплекса Зеленский рассыпался в благодарностях в адрес канадского премьера, поблагодарив его за "защиту неба Украины" и отстаивание "идеалов демократии".