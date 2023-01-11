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Американский конгрессмен потребовал расследовать факт обнаружения секретных документов по Украине времен вице-президентства Байдена

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Американский конгрессмен потребовал расследовать факт обнаружения секретных документов по Украине времен вице-президентства Байдена

Спецслужбы США должны провести тщательное расследование всех обстоятельств обнаружения в офисе аналитического Пенсильванского центра в Вашингтоне большого количества секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент США Джо Байден занимал пост вице-президента страны. С таким заявлением выступил конгрессмен Майк Тернер, написав соответствующее обращение к директору США по национальной разведке Арвил Хайнс.


Напомним, что ранее в офисе аналитического центра, который Байден использовал в 2017-2020 гг., не будучи государственным чиновником, были обнаружены документы секретного характера, в том числе по Украине и Ирану. Они относятся к 2013-2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента США. О содержании документов, разумеется, не сообщается.

Конгрессмен Тернер считает, что сам факт обнаружения документов может свидетельствовать о том, что Байден мог нарушать законы о национальной безопасности, включая закон о шпионаже и о президентских записях. Получается, что вице-президент страны затем, перестав занимать эту должность, увез секретные документы с собой, в офис аналитического центра, который он занимал в то время. Далее еще интереснее – они остались в офисе аналитического центра, а ведь найти их, в принципе, мог кто угодно. Тем самым, могла создаваться угроза национальной безопасности и национальным интересам США.

Забавно, но ранее Байден резко критиковал своего предшественника на президентском посту Дональда Трампа, который хранил сотни секретных записей в своем частном доме в штате Флорида. Тогда Байден назвал поступок Трампа безответственным. Интересно, как теперь он сможет объяснить инцидент с бумагами в Пенсильванском центре?
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16 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:04
    +3
    Дедушка старенький, запамятовал....Понять и простить.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:23
      0
      Весело у них . Вообще умиляет тема демократы - республиканцы. Судя по событиям видим , что дермократы в США сильней и с подачи АНБ. Получается в ЦРУ сидят демократы?! Это Ваще пик цинизма. ЦРУ и демократия. Видать шпиенам ближе , когда более цинично работать.
      1. скептик
        скептик Сегодня, 08:39
        0
        Иезуитство, оно такое - "цель оправдывает любые средства".
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 08:34
      0
      Вот не могу не согласится. Сами выбрали такого президента - надо же понимать последствия. Старый больной человек, терпите.
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 08:11
    0
    Интересно, как теперь он сможет объяснить инцидент с бумагами в Пенсильванском центре?
     За него объяснят, пресс-служба, не зря хлеб ест, чё нить придумают..
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:13
    +2
    даешь уотергейт 2.0! долой Джо-маразматика! хорошо бы в штатах закрутился карнавал с импичментами ,досрочными выборами и штурмами конгрессов...Шоб на улицах горели покрышки и машины, и сторонники BLM перестреливались с WASPами из "ржавого пояса" за право мародерить магазины. ну и отделение Техаса и возвращение Калифорнии и Аляски а родную гавань.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:29
      +1
      Цитата: голос_разуma
      долой Джо-маразматика!

      Тока если вместе с Камалой, к имени которой обычно добавляют определение "the Whоrе". Перевод этого определения я лично здесь приводить не собираюсь, если интересно, то Google Вам в помощь. А так, если она вдруг станет президентом, то лучше от этого никому не будет, в т.ч. РФ. И вообще, поскольку импичнент все равно через Сенат не пройдет, то Конгрессу следовало бы не тратить время на показушный импичмент, а заняться своими прямыми обязанностями, и в частности сократить растраты американских казенных денег в/на Украине.
    2. Dos
      Dos Сегодня, 08:52
      0
      hi Даёшь неуправляемый хаос! Мешанина из мигрантов и местных просто обязана сдетонировать.
  4. Юра
    Юра Сегодня, 08:16
    0
    Бумеранг не попавший в цель всегда возвращается обратно.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    0
    Я балдею от отношения американских чиновников высокого ранга к секретным документам и работе с ними. Тому пример не только Байден, но и Х.Клинтон, Трамп, потеря ноутбука сотрудником МО Сша... Неужели у них отсутствуют "Секретные части" где должны храниться документы и выдаваться под роспись, должна осуществляться периодическая сверка хранящихся документов. Полный бардак в мероприятиях по защите гос тайны. А может оно и к лучшему, т.к. больше возможности попадания этих документов в "нужные руки".
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:18
    0
    Американский конгрессмен потребовал расследовать факт обнаружения секретных документов по Украине времен вице-президентства Байдена

    Дем. партия не позволит, она еще пока сильна, но Республиканцы набирают силу, хотя внутри партии еще и продолжается раздрай.
    Но чем больше всплывет проколов у Байдена и его семейки, тем больше будет проблем у Дем. партии.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:23
    0
    А если коснуться у негра ,бывшего президента и поискать.Похоже это у них болезнь,держать дома секретные материалы.Хотя ,какие там секреты?Вариант:Зависимость внешней политики России от какой ноги встал Путин ВВ проснувшись утром.(в шести томах).
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:26
    0
    Конгрессмен Тернер считает, что сам факт обнаружения документов может свидетельствовать о том, что Байден мог нарушать законы о национальной безопасности, включая закон о шпионаже и о президентских записях.
    Так то дедушка старый, ему уже все равно! На кого Республиканцы нацелились в данном, конкретном случае???
  9. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 08:29
    0
    Да никак он объяснять не будет. Так же замнут дело как с ноутбуком сыночка Хантера, биолабораториями и т.д. Национальные интересы США - это бабло. И пока оно течёт рекой, благодаря ВПК, с нац. интересами там всё в порядке. А "ответственность у США" - это такой же нонсенс, как созревание помидора, на апельсиновом дереве.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:33
    +1
    Все почему то путают Байдена и Трампа .Это Трампу нельзя ,а Бидон уже попался сотню раз со своим сынком и этот раз выкрутится
  11. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 11:01
    0
    Конгрессмен Тернер считает, что сам факт обнаружения документов может свидетельствовать о том, что Байден мог нарушать законы о национальной безопасности, включая закон о шпионаже и о президентских записях. Получается, что вице-президент страны затем, перестав занимать эту должность, увез секретные документы с собой, в офис аналитического центра, который он занимал в то время.

    Мва-ха-ха... кармический бумеранг в действии - совсем недавно в этом же самом обвиняли Трампа, причём дело дошло даже до обыска.