Американский конгрессмен потребовал расследовать факт обнаружения секретных документов по Украине времен вице-президентства Байдена

Спецслужбы США должны провести тщательное расследование всех обстоятельств обнаружения в офисе аналитического Пенсильванского центра в Вашингтоне большого количества секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент США Джо Байден занимал пост вице-президента страны. С таким заявлением выступил конгрессмен Майк Тернер, написав соответствующее обращение к директору США по национальной разведке Арвил Хайнс.Напомним, что ранее в офисе аналитического центра, который Байден использовал в 2017-2020 гг., не будучи государственным чиновником, были обнаружены документы секретного характера, в том числе по Украине и Ирану. Они относятся к 2013-2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента США. О содержании документов, разумеется, не сообщается.Конгрессмен Тернер считает, что сам факт обнаружения документов может свидетельствовать о том, что Байден мог нарушать законы о национальной безопасности, включая закон о шпионаже и о президентских записях. Получается, что вице-президент страны затем, перестав занимать эту должность, увез секретные документы с собой, в офис аналитического центра, который он занимал в то время. Далее еще интереснее – они остались в офисе аналитического центра, а ведь найти их, в принципе, мог кто угодно. Тем самым, могла создаваться угроза национальной безопасности и национальным интересам США.Забавно, но ранее Байден резко критиковал своего предшественника на президентском посту Дональда Трампа, который хранил сотни секретных записей в своем частном доме в штате Флорида. Тогда Байден назвал поступок Трампа безответственным. Интересно, как теперь он сможет объяснить инцидент с бумагами в Пенсильванском центре?