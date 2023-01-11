Украинский военный - американским журналистам: Не понимаю, какой смысл сейчас воевать в Соледаре, если город всё равно будет оставлен

Прибывали новые ребята. Личный состав часто менялся более чем наполовину. Мы даже не успевали запомнить позывные друг друга.

Я не понимаю, какой смысл там так сейчас воевать, когда множество наших гибнет, если всё равно город оставим не сегодня, так завтра.

В эфир американского телевидения вывели интервью с украинским военнослужащим, который как минимум до недавнего времени находился на позициях в Соледаре. Напомним, что сегодня ночью пресс-службой Евгения Пригожина была опубликована информация о том, что этот город перешёл под контроль ЧВК «Вагнер». Украинский военнослужащий давал интервью ранее известий о том, что ВСУ потеряли контроль над Соледаром, однако в его словах за несколько суток до события прослеживалась обречённость по факту складывающейся обстановки.Украинский военнослужащий, имени которого CNN не называет, заявил американским журналистам о том, что украинские войска в Соледаре уже перестали считать число потерь, так как их количество столь велико, что вести подсчёт просто некому и некогда. По его словам, резервными подразделениями командование пыталось пополнить ряды тех формирований, которые находились в Соледаре. Причём и прибывающее пополнение быстро выбивалось российскими войсками.Из интервью американских репортёров с украинским военнослужащим:В интервью американскому каналу военнослужащий ВСУ заявил о том, что командованию и властям Украины в любом случае придётся отказаться от идеи оставить за собой Соледар любой ценой. При этом сам военнослужащий искренне недоумевает, почему до сих пор такого решения не принято.Из интервью:Напомним, что в данный момент идёт зачистка в центральной части Соледара, где российские отряды замкнули кольцо окружения вокруг остатков войск противника.