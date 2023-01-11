Военное обозрение
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Украинский военный - американским журналистам: Не понимаю, какой смысл сейчас воевать в Соледаре, если город всё равно будет оставлен

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Украинский военный - американским журналистам: Не понимаю, какой смысл сейчас воевать в Соледаре, если город всё равно будет оставлен

В эфир американского телевидения вывели интервью с украинским военнослужащим, который как минимум до недавнего времени находился на позициях в Соледаре. Напомним, что сегодня ночью пресс-службой Евгения Пригожина была опубликована информация о том, что этот город перешёл под контроль ЧВК «Вагнер». Украинский военнослужащий давал интервью ранее известий о том, что ВСУ потеряли контроль над Соледаром, однако в его словах за несколько суток до события прослеживалась обречённость по факту складывающейся обстановки.


Украинский военнослужащий, имени которого CNN не называет, заявил американским журналистам о том, что украинские войска в Соледаре уже перестали считать число потерь, так как их количество столь велико, что вести подсчёт просто некому и некогда. По его словам, резервными подразделениями командование пыталось пополнить ряды тех формирований, которые находились в Соледаре. Причём и прибывающее пополнение быстро выбивалось российскими войсками.

Из интервью американских репортёров с украинским военнослужащим:

Прибывали новые ребята. Личный состав часто менялся более чем наполовину. Мы даже не успевали запомнить позывные друг друга.

В интервью американскому каналу военнослужащий ВСУ заявил о том, что командованию и властям Украины в любом случае придётся отказаться от идеи оставить за собой Соледар любой ценой. При этом сам военнослужащий искренне недоумевает, почему до сих пор такого решения не принято.

Из интервью:

Я не понимаю, какой смысл там так сейчас воевать, когда множество наших гибнет, если всё равно город оставим не сегодня, так завтра.

Напомним, что в данный момент идёт зачистка в центральной части Соледара, где российские отряды замкнули кольцо окружения вокруг остатков войск противника.
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33 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:29
    +6
    Украинский военный - американским журналистам: Не понимаю, какой смысл сейчас воевать в Соледаре, если город всё равно будет оставлен

    Разность между военными и политиками - пропасть .А страной управляют даже не политики ,страной управляет клоун !
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:32
      +10
      Опоздали, Соледар уже пал, остатки гарнизона в соляных катакомбах блокированы, но бегать летом в подземельях Мариуполя и сейчас при минус 15 в Соледаре не одно и тоже. Генерал Мороз пленных брать не будет.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:41
        +8
        Затопить катакомбы и все! Будет соленый укроп!
      2. Комментарий был удален.
    2. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 08:37
      +4
      Ему бы собой научиться управлять, страной 404 управляют США, этого даже никто не скрывает.
    3. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 08:45
      +1
      страной управляет клоун

      Следственно, там не страна, а цирк.
    4. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:46
      +6
      Всплыл интересный факт,оказывается Украина не зарегистрировала свои границы с 25 12 1991 года.Оформление границ не было произведено.Значит это всё наши территории России,право приёмника СССР.Украина это окраина России.Мы ведём боевые действия с бандитским фашистским формированием и никто не может нас в чём либо упрекнуть.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:32
    +5
    Подразделения ЧВК «Вагнер» замкнули котел в районе Соледарской амбулатории севернее Соляного рудника №4 и приступили к зачистке города.
    Ну наконец то сделали "кырдык нашему котёнку".
  3. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 08:32
    +6
    Не понимаю, какой смысл воевать на Донбассе, если всё равно получите люлей и уйдёте оттуда...(С)
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 09:56
      +2
      Цитата: Вованыч007
      Не понимаю, какой смысл воевать на Донбассе, если всё равно получите люлей и уйдёте оттуда...(С)

      Смысл их действий простой, все города и населённые пункты оставляемые ими должны быть сравнены с землёй. Нэ зъим так понадкусюю.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: Вованыч007
      Не понимаю, какой смысл воевать на Донбассе, если всё равно получите люлей и уйдёте оттуда...(С)

      Они тоже не понимают, но матрасы решили - "укропов в морг", значит в морг. Там же целый комитет начальников штабов НАТО планированием операций занимается, а бандерлоги всего лишь исполнители, которых натовцам не жалко от слова совсем, поскольку ответственным за всё они назначили клоуна.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:33
    +2
    Украинский военный - американским журналистам: Не понимаю, какой смысл сейчас воевать в Соледаре, если город всё равно будет оставлен
    . Он шо, совсем тупой???
    Война не за кукуевские интЭрЭсы, идёт, война против России, до последнего скакуасам...
    Ничего нового, в общем.
  5. Alex242
    Alex242 Сегодня, 08:33
    +2
    Я не понимаю, какой смысл там так сейчас воевать, когда множество наших гибнет, если всё равно город оставим не сегодня, так завтра.

    или мотивация у украинцев прет или просто приказа не отдают ( защита до последнего солдата )
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:34
    +2
    Так и за Артемовск воевать тогда им нет смысла. и за Киев тем более. Все равно все будет освобождено от войск нацистского режима!
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:35
    +4
    Через пару часиков можно почитать европейские СМИ,как они отмазываются.Первое :Соледар это ПГТ,Украина без украинской соли проживёт,будет пользоваться российской солью. Красная икра же была на Новогодних украинских столах.(Только не надо говорить что она была с Аляски).
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 08:50
      -5
      площадь Соледара 12,3 кв.км,площадь одного только перегруппированного Волчанска-63...один Волчанск,оставленный без боя в ПЯТЬ раз больше Соледара...

      к ЧВК Вагнер вопрос нет,они герои(за исключением мании Пригожина всю победу приписать одному себе) но с такими темпами Россия не закончит это СВО никогда...

      кстати,площадь Артёмовска 24 кв.км,Изюма 43,6...

      кроме того,наши "перегруппировались" из практически целых городов и только сейчас долбят Купянск и Херсон,а после штурма получают сплошные развалины...

      взятие Соледара и потенциальное взятие Артёмовска-это отлично,последний раз город брали ещё летом-Лисичанск...но вот отдали за это время гораздо большую территорию...да и надежды,что с падением Артёмовска всё у укров сразу обвалится-иллюзорные
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 09:27
        +6
        Цитата: Николай310
        один Волчанск,оставленный без боя в ПЯТЬ раз больше Соледара
        А теперь тоже самое, только по потерям – сколько потеряла Российская армия, оставив большой Волчанск, и сколько потеряли ВСУ, защищая маленький Соледар.
        Ситуация такова, что территории – это самое важное для Украины. Удержать территорию, вернуть территорию – в этом смысл их войны. Для нас же показателем военных успехов является количество уничтоженной техники и живой силы противника с минимальными потерями. Территории имеют значение, как косвенный показатель успешности. Ну, и ради стратегических выгод, естественно. В любом случае, это не самоцель, как для Украины.
  8. Б-15
    Б-15 Сегодня, 08:36
    +2
    Англосаксам трудно понять славян.
    Мы можем упереться, зная, что это наш последний бой, но выиграть время и добиться последующей победы.
    И очень жаль, что гибнут наши одурманенные братья. Очень надеюсь, что можно кого-то ещё спасти от этого дурмана.
    Вопрос к нашим стратегам, а почему мы не занимаемся на их территориях аналогичным? Не промываем мозги. Нам ведь было бы легче. История сама за нас. Ведь столько разногласий даже на островах, опоясывавших Ирландское море.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 08:57
      -3
      без обид,чем Россия сейчас может привлечь украинцев? развитой промышленностью с высокими зарплатами? хорошим образованием,наукой? может у стариков пенсии высокие? у России у самой вместо образа будущего взгляд в прошлое и воспоминания,как хорошо мы хрустели булкой...правда к чему в конечном итоге это хрустение пришло-не хотят вспоминать ни стрелковы,ни холмогоровы...проще рассказывать про англичан и немцев...хотя от их любимого царька отреклись все слои общества от членов семьи,военных,церкви до простых солдат,матросов и крестьян...

      Вы действительно считаете,что все эти вздыхания и покаяния вместе с баснями о том,какими мы скоро станем великими(при это раз за разом проваливая все нацпроекты и майские указы) интересны могут кому-то ещё быть??? причём ладно бы просто не выполняя что-то...но не выполняется просто всё,а персонажей,которые провалили задачу ещё и повышать умудряются и награждать...

      далее,по идеологии...украинцы цитируют Бандеру...а Россия кого? Ильина и соЛЖеницына??? не напомните,а во время ВОВ Ильин и Бандера не были ли по ту сторону окопов? ну и зачем им нациста Бандеру менять на нациста Ильина? я уж не говорю про редкостную гадость в виде солжа...даже идеологию "русского мира" нормально сформулировать не можем...мы русские,мы русские...ну а дальше что? раз мы такие великие,то почему у нас за 3 года вымерло 2 млн населения коренного? которое активно замещается среднеазиатами...вот привлекательная модель-то,не правда ли???

      нужен образ будущего,привлекательный для молодёжи и широких масс людей..."мы строим 200 церквей в Москве,а надо больше"-это не образ будущего...тем более на территории Украины такие православные святыни,которым все эти гундяевские новоделы и близко не ровня...поставьте амбициозные цели,назначьте ответственных и покажите,что вы готовы эти цели выполнять...а у нас что? на китайскую машину шильдик вешают и рассказывают,какая это русская машина резко стала...импортозамещение сколько лет уже идёт???

      Европа и Запад даёт если не образ будущего,то хотя бы образ настоящего...кривой,косой,фальшивый,но образ...Россия же выдаёт образ прошлого...и такой же кривой и фальшивый..."царский волк" же грозился Марс осваивать...ну так покажите,что вы идёте вперёд...
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 09:07
        +5
        Вот когда в детский сад к твоему ребенку придут трансгендеры и будут рассказывать о множестве полов, тогда по неволе и задумаешься об образе Запада.... , а если чадо в угол за шалости поставишь, то лишат родительских прав...... у них так принято.....
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:20
        0
        Много букв,украина существует сейчас только из за того что она против России,с 1991 г.Мы этот западный проект закроем,но они будут упираться до последнего украинца и поляка(Которые хотят срубить денег по лёгкому ,а когда у поляков дойдёт понимание что в гробу ему деньги не нужны и поляков не будет).
      3. Tzar
        Tzar Сегодня, 09:22
        +6
        Цитата: Николай310
        чем Россия сейчас может привлечь украинцев?

        До известных майданных событий (и даже после) множество заробитчан ездило в РФ, значит чем-то всё-таки привлекала.
        На данный момент никакой цели кого-то "привлекать" нет. Постмайданная Украина решила конкретно лечь под США, цель которых - уничтожение РФ. Для устранения этой угрозы и проводится СВО, а не ради того чтобы кому-то показать где жить теплее и сытнее.
        1. Чалдон1974
          Чалдон1974 Сегодня, 10:15
          0
          Может и не было той поддержки местного населения угрозам, если мы сами определились с целями развития и было что предложить. Сидели как бояре на сундуках с чужим как оказалось златом. В экономику ни ни, заграница нам всё продаст, зачем вкладывать. Цель как раз основная "привлечь", а где и переломить население на свою сторону. Вот Николай и задает себе и окружающим вопрос "чем привлечь?". А с этим туго.
      4. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 09:42
        0
        Цитата: Николай310
        чем Россия сейчас может привлечь украинцев?
        В тринадцатом-четырнадцатом году Западу удалось привлечь Украину печеньками и кружевными трусиками. То есть, это не более чем вопрос информационных технологий.
        Кстати, с образом светлого будущим в обнимку с БЛМ, ЛГБТК+A-Z, с вымиранием, упадком промышленности, образования, культуры на Западе уже всё нормально. Хотя, денег по прежнему дофига. Собственно, это главная и почти единственная завлекаловка. Ну, ещё климат теплее.
      5. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:46
        0
        Европа и Запад даёт если не образ будущего,то хотя бы образ настоящего...кривой,косой,фальшивый,но образ...Россия же выдаёт образ прошлого

        европа и запад выдают образ сытой комфортной жизни, не особо выставляя вперед сатанинскую свою сущность - многие наивные бегут туда, в надежде что их самих и их детей трансгуманизм не коснётся и они будут спокойно "жрать в три горла", чтоб помереть от диабета или рака в комфортном хосписе...
        Про образ будущего у России сказал Путин - "традиционная семья с двумя и более детьми". Наша проблема в том что мы говорим одно, а делаем другое - аборты в системе омс, образование по-прежнему скопированное с худших западных аналогов, разврат и вакханалия на центральных телеканалах и прочее...
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:37
      0
      Англосаксам трудно понять славян

      как раз они нас прекрасно знают, раз могут раз за разом сталкивать лбами и разжигать войны!!!
      Очень надеюсь, что можно кого-то ещё спасти от этого дурмана.

      какого дурмана? предположу, что и в нашей стране очень многие готовы на всё ради мечты "о сытой жизни в европе/турции/таиланде/сша", только им никто не предлагает...
    3. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 10:10
      +1
      Цитата: Б-15
      Англосаксам трудно понять славян.

      Для того, чтобы стравить славян между собой понимания хватает. А вот у славян ни мудрости, ни хитрости не хватило, чтобы не устраивать междоусобную мясорубку.
  9. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 08:48
    +1
    не понимаю, какой смысл там так сейчас воевать
    этот вопрос скорее в компетенции самой CNN. Смысл простой, война будет вестись до последнего украинца. Пока они гибнут на фронте Зеленский и его окружение богатеют. Только за 1 год войны руководство украины удвоило свои капиталы, стали миллиардерами.
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 09:02
      +1
      Чета Кличко самый нищий :-) Или так мозги отбили, что и наворовать не сумел, как все?
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 09:46
        0
        Цитата: Старый_геолог
        Чета Кличко самый нищий
        В процентах посчитайте. У Кличко самый низкий старт, который увеличился в пять с лишним раз (если, конечно, верить картинке). У остальных всего-то в полтора-два с половиной раза.
      2. Snay
        Snay Сегодня, 09:59
        0
        "Нищий" в 5 раз как-то увеличил свой капитал.
        Я правда не понимаю как. Через него что-ли оружейные потоки проходят?
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 08:56
    +1
    Теоретически понятно - купить время, сковать силы.
  11. Фразах
    Фразах Сегодня, 09:02
    +1
    Чубатые еще наловят резервистов, выставят очередной заслон и так до бесконечности, народу много. Может, лет так через пять воцарится мир.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:25
    -1
    Войну с Россией ведет запад, окраинское военные - юниты, кто их будет жалеть, для Пентагона это просто дорогая компьютерная игра с помощью которой они тестируют вооружение противника и свое, оттачивают стратегию и тактику для будущих войн.