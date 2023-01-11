Военное обозрение
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Западная военная помощь Киеву по своим объёмам приближается к оборонному бюджету России

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Западная военная помощь Киеву по своим объёмам приближается к оборонному бюджету России

Вот уже на протяжении почти одиннадцати месяцев Запад накачивает Украину оружием, не считая более ранних поставок. При этом чем дальше, тем больше становится объем и разнообразие вооружений, направляемых Киеву для противостояния с Россией.


По некоторым оценкам, общая помощь западных стран и организаций Киеву уже превысила 150 миллиардов долларов, из которых 48,5 миллиарда составляет военная помощь.

Как отмечает ТАСС, эти объемы уже в 2,7 раза превысили украинский бюджет на 2022 год, составлявший 55,5 миллиарда долларов и кроме того, эта цифра приближается к сумме оборонных расходов России за 2022 год – 51,1 миллиарда долларов.

Такие цифры подтверждают утверждения российских властей, что против Москвы на Украине воюет весь коллективный Запад.

Половина всей западной военной помощи Киеву приходится на США, выделившие до 24,2 миллиарда долларов. Далее следует Великобритания – 3,6 млрд долларов, ЕС – почти 3,3 млрд долларов.

Отдельные страны Евросоюза поставляли Киеву оружие по двусторонним соглашениям в обход ЕС. Среди них на первом месте Германия – 2,3 млрд долларов, затем Польша и Чехия – в районе 2 млрд и ряд других европейских стран.

Кроме того, больше миллиарда долларов на военную помощь Украине затратила и неевропейская страна – Япония – до $1,4 млрд. Также накачка киевского режима оружием идёт из Австралии, Турции, Канады, Новой Зеландии и некоторых других стран.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны Германии
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38 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 08:54
    +9
    Так это вопрос нашим политикам, которые позволили втянуть себя в игру по их правилам и теперь на каждое "давайте врежем посильнее" есть опасение "а вдруг еще что-то пришлют". Логика вечного потерпевшего.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 09:02
      +5
      Это вопрос к тем кто спонсировал Украину газом и позволил за эту помощь прийти нацикам к власти.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 09:12
        +5
        Думаю это все одни и те же люди, с одной и той же логикой вторичности.
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 09:44
          -3
          Пусть Запад тратит деньги. Запад - это сборище финансистов, скупердяев по своей природе.
          Чем больше они тратят, тем сильнее их душит жаба.

          Поэтому скоро лавочка "Украина" будет закрыта.
          1. skeptikk2
            skeptikk2 Сегодня, 10:48
            +1
            Цитата: Ilya-spb
            Пусть Запад тратит деньги

            Первая проблема заключается в том, что Россия тоже тратит свои деньги на войну. И немалые.
            Вторая заключается в том, что Запад и Россия в финансовом плане находятся в разных весовых категориях. К тому же мы, конечно, можем объявить санкции Западу. Но вот почвствует ли он их так же на себе, как и Россия - вопрос.
            Третья проблема вытекает из первых двух и давно выражена в русской поговорке: пока толстый сохнет, худой сдохнет.
            А насчет "скоро конец лавочке"... Войне через месяц с хвостиком будет год. И это "скоро" не проглядывается даже при наличии запредельной дозы оптимизма. Это "скоро" вначале укладывалось в три дня по различным оценкам, в том числе и западным. Потом в две недели. Потом заговорили о том, что и в 2023 году война будет продолжаться. И с каждым сроком свет в конце тоннеля становится все болеее тусклым.
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 09:21
      -7
      А тем временем)
      Чтобы аборигены не задавали лишних вопросов и не обсуждали их в сетях относительно сдачи Соледара и количества пленных )) в/на 404)) Зелебобер и его наркопритон перенаправили внимание населения на возобновившиеся «плановые отключения» ссылаясь на низкую температуру, хотя, ранее и при более низких температурах свет не вырубали чтобы не портить людям праздники))
      Причём, вчера в столице уже отключали свет по полновесных 3-4 часа несколько раз в день)) вероятно сегодня будет вынужденный блэкаут в Киеве после объявления числа пленных))
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:56
    +5
    Понятно,что без сторонней помощи Украина бы не выстояла.Вопрос в другом-почему наши рукамиводители якшаются с теми,чьим оружием убивают наших ребят.В частности с турками.Бизнес,и ничего личного?
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 09:37
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Понятно,что без сторонней помощи Украина бы не выстояла.Вопрос в другом-почему наши рукамиводители якшаются с теми,чьим оружием убивают наших ребят.В частности с турками.Бизнес,и ничего личного?

      Деньги где брать? Они в бюджете, думаете из воздуха появляются? Или Т90 новенькие, колибры 2022 года выпуска, бесплатно родятся? Турки для нас окно в мир внешней торговли. Если бы могли, никто бы с ними дел не имел и через хххлов газ бы не качали. Но не можем.
      1. User_neydobniu
        User_neydobniu Сегодня, 09:50
        +1
        Деньги где брать?

        Там же где и яхты берете, или на себя любимых всегда хватает, а страна перебьется ?
        Но не можем

        Значит надо немощных от газа и политики отстранить
    2. latgalec
      latgalec Сегодня, 09:38
      +1
      Ну может быть потому, что через Турцию в Россию идет то , к чему Вы привыкли? Я имею ввиду вещи для комфортной жизни. Если их ,вещей, Вас лишить, то Вы скорее всего, лежа на диване,в старых носках от дольче кабана будете крайне недовольны правлением страны.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:09
        0
        Я сельский житель и привык обходится малым.На старый китайский авто я беру оттуда запчасти,то же и компьютерной техникой.Носки не кабаньи,но и не турецкие.Так что-мимо
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:56
    -4
    Вот и в очередной раз можно убедиться , что деньги сами по себе не решают. эффективность и боеспособность не только деньгами меряется.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 09:17
      +4
      Деньги это кровь войны,от них тоже многое зависит. Но в данном случае нужно учитывать что западное оружие дико дорогое и то что можем мы у себя сделать за один миллиард ( в долларах) на западе потребуется 3-5.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 09:20
        +3
        Это правда, только денег и ресурсов на западе как у дурака фантиков. Денег - в прямом смысле, их рисуют.
      2. Шишь
        Шишь Сегодня, 09:34
        -5
        Нефть -- кровь войны, а не деньги! Не путать причину со следствием!
        1. skeptikk2
          skeptikk2 Сегодня, 10:53
          +1
          Цитата: Шишь
          Нефть -- кровь войны, а не деньги! Не путать причину со следствием!

          Возможно.
          Но при этом не лишне вспомнить, сколько стоит сегодня эта кровь войны для России.
          Затем вспомнить, какая цена на нефть заложена в российском бюджете.
          А потом немного призадуматься...
      3. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 09:45
        0
        нужно учитывать что западное оружие дико дорогое и то что можем мы у себя сделать за один миллиард (в долларах) на западе потребуется 3-5
        Нужно учитывать что в России коррупция государство образующий фактор, поэтому говорить что мы можем получить при гос.закупках, по каким ценам и в какие сроки сизифов труд)) Что касается западной помощи украине, она еще бюджет России перекроет.
      4. Негритенок
        Негритенок Сегодня, 10:08
        0
        Цитата: Герман 4223
        то что можем мы у себя сделать за один миллиард ( в долларах) на западе потребуется 3-5.

        То, что можно сделать в России за миллиард, продается на алишке за 100М от силы. На Западе такое можно купить по цене лома, если продадут.
    2. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 09:33
      -1
      Цитата: голос_разуma
      эффективность и боеспособность не только деньгами меряется.

      Вы абсолютно правы. За "эти 8 лет" и 20 миллиардов военного бюджета, которые у нее были, Украина должна была получить куда более адекватные силы, чем имеет сейчас, закидывая проблему чужими деньгами и жизнями своих граждан.

      Да и проклятое НАТО, прямо скажем, удивляет. Сколько лет мечтали извести русский народ (Путин с Патрушевым недавно рассказывали), а получается что-то совершенно невнятное. Немного напоминает 50-е годы - когда проклятые последователи Гитлера столько лет ждали реванша, а когда действительно пошел движ (ГДР, Венгрия) - оказалось, что никто ничего делать не собирается. Вместо того, чтобы выкинуть СССР из Восточной Европы, выкинули Францию и Англию из Египта и сами себя из Кубы.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:04
    -3
    Западная военная помощь Киеву по своим объёмам приближается к оборонному бюджету России

    В деньгах сравнивать не корректно, западная техника в разы дороже, добавьте к этому коррупцию, типа дали 10 баксов, на 1 закупили, 9 сперли.
    Нужно сравнивать в количестве и качестве техники.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:11
      +6
      Оставьте уже эти байки про "в разы дороже". Она дороже потому что американцам, в частности, так хочется и они могут реализовать в этом плане свои хотелки. А наше "дешевле" это просто обычный демпинг, ибо про туже "армату" кричат почему-то, что она дюже для нас дорогая.
    2. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 09:15
      +3
      Цитата: Fizik13
      добавьте к этому коррупцию, типа жали 10 баксов, на 1 закупили, 9 сперли.

      )))
      С российской стороны как будете считать?
      Цитата: Fizik13
      Нужно сравнивать в количестве и качестве техники

      Не работает. С обеих сторон в основном советское барахло.
      1. Хронос
        Хронос Сегодня, 09:54
        0
        Цитата: Негритенок
        С обеих сторон в основном советское барахло.

        Судя по фото и видео от ВСУ, "советское барахло" там почти закончилось. Процентов 99 бронетехники - импорт. Т72 из Польши и Чехии это не совсем уже советская техника. Из сводок почти исчезли 152 мм снаряды, только 155 мм. Даже Грады уже не Грады, а чешские Вампиры.
    3. Розмари
      Розмари Сегодня, 09:45
      +1
      Цитата: Fizik13
      В деньгах сравнивать не корректно, западная техника в разы дороже

      Это смотря как считать. Например США поставила Украине 400 М113, которые производились с 1960 года по 2007 год, и насчитывают огромное количество модификаций. Вот как посчитать стоимость М113?
      Можно считать по балансовой стоимости - затраты на производство в 70-х годах + затраты на модернизацию + затраты на техническое обслуживание машин на 50-летнем хранении + уровень инфляции. Тогда один М113 будет стоить десятки миллионов долларов.
      А можно посчитать по рыночной цене - тогда М113 вообще ничего не стоит, потому что его давно уже никто у США не покупает, а большинству армий мира он и даром не нужен.
    4. skeptikk2
      skeptikk2 Сегодня, 11:00
      0
      Цитата: Fizik13
      Нужно сравнивать в количестве и качестве техники.

      Нужно вообще смотреть на жизнь проще и веселее.
      А еще лучше перечитать все сообщения на этом ресурсе касательно поставок западных вооружений Украине. И сразу полегчает. Ибо через все статьи красной нитью проходит одна и та же мысль: хитрый Запад поставляет ВСУ только устаревший хлам, списанную и заржавевшую технику и вообще гранаты не той системы. Так что у нас нет повода для беспокойства. Этот металлолом все равно не окажет влияния на ход боевых действий.
      Нам можно спать спокойно.
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:08
    +4
    У нас недавно сказали, что всё пощёлкаем как орешки.

    Так чего волноваться?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:18
      +2
      Вот и ответ, кто автор/соавтор этой странной формы войны, когда вместо инициативных действий имеем "удары возмездия".
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:14
    +3
    Маховик помощи Украине уже раскручен,его может остановить только боязнь взаимного уничтожения.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:23
      +2
      Все верно, только на западе страх исчез, т.к. некоторые наши генералы и вероятно, кремлевские мечтатели, машут ручками - " нет нет ни в коем случае только не это"
      1. Хронос
        Хронос Сегодня, 09:51
        0
        Цитата: ИванИванов
        Все верно, только на западе страх исчез, т.к. некоторые наши генералы и вероятно, кремлевские мечтатели, машут ручками - " нет нет ни в коем случае только не это"

        Страха и не было. Хотя немного все же остаётся, дальнобойные ракеты-то Маховик помощи сдерживают объективные факторы самих стран НАТО. Он поставляют не потому, что у нас растяжимые"красные линии", а "красные линии" растяжимые потому, что поставляют.
        1. Розмари
          Розмари Сегодня, 10:05
          0
          Цитата: Хронос
          Страха и не было.

          Был страх, и очень большой. В Америке военную мощь СССР (а потом России) боялись до истерики, до бомбоубежищ в домах простых американцев. Теперь, увы, этого страха больше нет, и скорее всего его никогда уже не будет.
    2. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 10:01
      -1
      Цитата: tralflot1832
      его может остановить только боязнь взаимного уничтожения.

      )))
      Влезть в маленькую победоносную специальную военную операцию, огрести там и заверещать про "весь мир в труху" - эта реприза была популярна какое-то время. Но уже несколько месяцев такого не слышно, даже от Железного Димона. Видимо либо лично, либо через товарища Си попросили подзавалить.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:18
    +4
    Западная военная помощь Киеву по своим объёмам приближается к оборонному бюджету России
    . Самое занимательно в то, что есть и те специалисты/эксперты, которые ещё до того описывали ситуацию именно так, как она стала видна в последствии...
    А теперь вопрос, что можно/нужно было делать по другому и что из того могло получится...
    Впрочем, оно уже произошло, так как произошло и последствия будут нам икатся долго и ещё дольше... а делать то все равно придётся, не смотря на последствия.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:25
    -2
    общая помощь западных стран и организаций Киеву уже превысила 150 миллиардов долларов, из которых 48,5 миллиарда составляет военная помощь.
    То, что на Украину льется оружейный и финансовый дождь (не бескорыстный) понятно и известно. Интересно другое - сколько осталось в Сша, разворовано по пути на Украину и после прибытия туда?
  9. certero
    certero Сегодня, 09:39
    -1
    Потому что был забыт главный военный принцип - если начал бить, то бить надо максимально сильно, чтобы противник сразу сдох.
    Впрочем, о чём говорить, если после взрывов северных потоков наши политики ничем не ответили западу.
    Помогать в таком объёме Украина Западу совершенно ненапряжно.
  10. Шишь
    Шишь Сегодня, 09:39
    -1
    Тактическими ядерными фугасами херачить нужно города в которые мы не собирались, это Львов, Ивано Франковск , Тернополь, Винница я бы и по биг Бену хернул - там "наших" нет и не было и не будет!
    1. User_neydobniu
      User_neydobniu Сегодня, 09:53
      -2
      Тактическими ядерными фугасами херачить нужно города в которые мы не собирались, это Львов, Ивано Франковск , Тернополь, Винница я бы и по биг Бену хернул - там "наших" нет и не было и не будет!

      Сейчас набегут xoxлы с ура "патриотами" и вас заминусят за такое, как их бедных то можно ...
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:45
    0
    Интересно БМП-1 они по какой цене считают, оставшиеся в наследство от СССР, думаю не бесплатно, так что бестолку считать их помощь, учитывая как америкосы пилили деньги в Афганистане, где даже обычная заправка обошлась в 40 миллионов долларов.