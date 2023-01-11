Киевский режим принял решение лишить группу политических деятелей Украины национального гражданства. Соответствующее распоряжение подписал президент Украины Владимир Зеленский. Как отметил глава киевского режима, такое решение он принял на основании представленных ему Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой документов.Пока гражданства лишены четыре человека. Самый известный среди них – политический деятель и бизнесмен Виктор Медведчук, которого в свое время отдали России по обмену военнопленными. Также в список лишенных гражданства вошли бывшие депутаты Верховной Рады Украины Андрей Деркач (в США в декабре 2022 года его признали «агентом ФСБ России»), Ренат Кузьмин и Тарас Козак.Зеленский заявил, что эти люди якобы занимались «антигосударственной деятельностью», поддерживая «убийц», воюющих против Украины. Напомним, что ранее Медведчука, Кузьмина и Козака подозревали в государственной измене, а Деркача - в работе на российские спецслужбы. Представители украинских властей заявляли, что эти политические деятели полностью подконтрольны Москве и якобы действуют исключительно в ее интересах.Примечательно, что такой вывод в Киеве основывают на полученных от США данных, а в Вашингтоне, понятное дело, хотят искоренить любую возможность функционирования лояльных к России политиков и политических партий на Украине.Кстати, это – не первый случай применения практики лишения гражданства. Ранее Зеленский лишил украинского гражданства 13 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Между тем, невозможность приобретенного по факту рождения гражданства являлась одним из фундаментальных принципов украинского законодательства о гражданстве страны.