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Президент Украины лишил гражданства страны Виктора Медведчука и нескольких экс-депутатов Верховной Рады

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Президент Украины лишил гражданства страны Виктора Медведчука и нескольких экс-депутатов Верховной Рады

Киевский режим принял решение лишить группу политических деятелей Украины национального гражданства. Соответствующее распоряжение подписал президент Украины Владимир Зеленский. Как отметил глава киевского режима, такое решение он принял на основании представленных ему Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой документов.


Пока гражданства лишены четыре человека. Самый известный среди них – политический деятель и бизнесмен Виктор Медведчук, которого в свое время отдали России по обмену военнопленными. Также в список лишенных гражданства вошли бывшие депутаты Верховной Рады Украины Андрей Деркач (в США в декабре 2022 года его признали «агентом ФСБ России»), Ренат Кузьмин и Тарас Козак.

Зеленский заявил, что эти люди якобы занимались «антигосударственной деятельностью», поддерживая «убийц», воюющих против Украины. Напомним, что ранее Медведчука, Кузьмина и Козака подозревали в государственной измене, а Деркача - в работе на российские спецслужбы. Представители украинских властей заявляли, что эти политические деятели полностью подконтрольны Москве и якобы действуют исключительно в ее интересах.

Примечательно, что такой вывод в Киеве основывают на полученных от США данных, а в Вашингтоне, понятное дело, хотят искоренить любую возможность функционирования лояльных к России политиков и политических партий на Украине.

Кстати, это – не первый случай применения практики лишения гражданства. Ранее Зеленский лишил украинского гражданства 13 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Между тем, невозможность приобретенного по факту рождения гражданства являлась одним из фундаментальных принципов украинского законодательства о гражданстве страны.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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29 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:33
    +4
    Зеля сам-то уже присмотрел себе жилье за бугром ? Как только его используют он уже не будет нужен ни кому и вполне его могут грохнуть соратники или те же друзья с океана.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 09:17
      0
      Ага, В Грузию сбежит к своему другу, Саакашвили. )))
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:22
      +1
      Цитата: Silver99
      Зеля сам-то уже присмотрел себе жилье за бугром ? Как только его используют он уже не будет нужен ни кому и вполне его могут грохнуть соратники или те же друзья с океана.

      Неожиданно представители офиса украинского президента приобрели для "царской свиты" особняк в окрестностях Хартфилда на севере от Лондона.

      Участок с домом площадью 988 м² обошелся в 14 184 800 евро. Абсурдность ситуации заключается еще и в том, что сотрудники офиса Зеленского воспользовались услугами Полины Щепетковой - агентом по недвижимости, которая обслуживала многих российских олигархов.
  2. Олаф Уксимае
    Олаф Уксимае Сегодня, 08:34
    +2
    Наркоман и его сонюхатели пытаются хоть как то повлиять на информационное поле , пока думают что говорить про Соледар.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:31
      0
      Цитата: Олаф Уксимае
      пока думают что говорить про Соледар.

      Он только исполняют приказы, Госдеп запретил аборигенам думать.
      Бум ждать, сообщений от госдепа и главнокомандующего колониальными войсками на Украине, господина Джо Байдена.
  3. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 08:36
    +4
    Ух ты, а на Украине есть президент? laughing Нарко-марионетка. laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:34
      0
      Цитата: Вованыч007
      Ух ты, а на Украине есть президент?

      И король имеется:
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:36
    +1
    Президент Украины лишил гражданства страны Виктора Медведчука и нескольких экс-депутатов Верховной Рады
    . И шо... клоун тоже хочет удержаться при власти, а для этого все способы применимы.
    И опять, ничего нового, ничего неожиданного.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:43
      0
      Цитата: rocket757
      . И шо... клоун тоже хочет удержаться при власти, а для этого все способы применимы.

      Если повезёт, то присоединится к ныне здравствующим, не повезёт к Кравчуку отправится. Но что интересно, все здравствующие "экс" проживают не на Украине, а за ее пределами. Страшно им за содеянное.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:37
    +3
    Представители украинских властей заявляли, что эти политические деятели полностью подконтрольны Москве и якобы действуют исключительно в ее интересах.

    Об этом заявили представители украинских властей подконтрольные Вашингтону (точнее их рабы).
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:42
    +4
    "Между тем, невозможность приобретенного по факту рождения гражданства являлась одним из фундаментальных принципов украинского законодательства о гражданстве страны."

    О мои глаза! belay
    Может "невозможность утраты приобретённого по факту рождения гражданства"?
    Если я правильно понял, то указ фюрера просто юридически ничтожен. Хотя в нынешний рейх лишенцы всё равно ни ногой.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: Pharmacist
      Если я правильно понял, то указ фюрера просто юридически ничтожен.

      А кого это волнует в стране, положившей М120Х200 даже на свою собственную Конституцию?
      Там если отменить все несоответствующие законам решения, то получится, что Янукович до сих пор президент. smile
  7. Egeny
    Egeny Сегодня, 08:43
    +2
    Зеленский заявил, что эти люди якобы занимались «антигосударственной деятельностью»

    Дёргается, клянчит, заявляет... Клоун на манеже.
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 09:05
      0
      Если сам доживёт до суда, то это будет одним из пунктов предъявленных ему обвинения.
      Но скорее, как написал выше Silver99 грохнут его свои же спонсоры.
  8. Фразах
    Фразах Сегодня, 08:44
    -1
    Перечисленные неграждане такие же агенты Кремля, как и Дональд Трамп. Гражданства они лишены по принципу "а чо бы и нет", тем паче, по слухам у каждого за пазухой еще по паспорту, угадайте, какой жаркой страны. Хозяева дали клоуну разгуляться напоследок.
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:44
    +1
    Надо в этом брать с него пример и лишать гражданства всякое г...но, вякующее на Россию из прибалтики и прочих враждебных стран
    1. Gvardeetz77
      Gvardeetz77 Сегодня, 08:47
      0
      Цитата: Владимир80
      Надо в этом брать с него пример и лишать гражданства всякое г...но, вякующее на Россию из прибалтики и прочих враждебных стран

      Конституцию читали?
      Ст.6 п.3
      "Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его".
      Или опять "немного перепишем"?
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:48
        -1
        Когда кое кому надо было - переписали зза 2 месяца
      2. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 09:44
        +1
        Конституцию читали?

        Так в Конституции есть прямой запрет на государственную идеологию. С этим тоже надо определяться.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: Владимир80
      Надо в этом брать с него пример и лишать гражданства всякое г...но, вякующее на Россию из прибалтики и прочих враждебных стран

      Зачем? зачем лишать? Имя двойное гражданство надо запрещать работать в верхних эшелонах власти. Хотя как мне кажется у нас такой закон есть и даже работает. В нашей стране и так людей не хватает, а вы еще и "сомневающихся" хотите выгнать.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 10:58
        0
        Цитата: topol717
        Имя двойное гражданство надо запрещать работать в верхних эшелонах власти.

        Так вроде бы запретили это пару лет назад?
        Впрочем, у нас всегда строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:46
    +1
    Вопрос, конечно, смешной..., ну так для прикола. А есть ли в окраинском законодательстве, конституции право президента лишать гражданства граждан страны своим указом/приказом. Как на это смотрит конституционный суд? Нет, все про них понятно...., но как это объяснить гражданам ЕС, куда стремится окраина....., там тоже президент Германии может своим указом/приказом лишить гражданства человека?
    1. sergey_taf
      sergey_taf Сегодня, 09:00
      +1
      В текущем временном промежутке Конституционный суд должен и выполняет команду "раз - лежать"... и "два - тихо".
  11. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:56
    +3
    Президент Украины лишил гражданства страны Виктора Медведчука и нескольких экс-депутатов Верховной Рады

    Надо и нам так поступить с пятой колонной. Не стеснятся, напакостил стране - чемодан, вокзал, прощай!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:01
      0
      А в самом деле,почему клоун может лишить гражданства людей,коих они считают ворогами.А наш,целый Гарант не в силвх,Конституция мешает..А поменять(как уже было),не в силах?
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:19
      -1
      Нам нельзя, не в банде живем, в государстве.... Ловить, судить, если есть за что, и на отсидку. Главное - если есть за что, не имели срока давности по УК...., тогда они на Родину ни ногой до скончания ....., а из-за бугра пусть лают....., какая разница, лает своя собака или импортная.... Во времена СССР сколько таких было за бугром...
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:12
    -1
    Оно оказывается, кроме всего прочего, еще и указы-распоряжения издавать может. У самого сколько паспортов в кармане и помогут ли?
  13. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 09:14
    0
    Их теперь на войну не призовут. Повезло людям.
    А так это беспредел нациста Зеленского и Ко. Нельзя по законам лишить гражданства. Идиоты. На трибунале всё им вспомнят. Надеюсь, повесят за геноцид собственных граждан
  14. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 10:29
    0
    Я думал что вторым будет Кива, а третьим Азаров.