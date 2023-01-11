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Финское правительство: Финляндия не принимала решение о передаче Украине танков Leopard 2, но допускает такую возможность при определённых условиях

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Финское правительство: Финляндия не принимала решение о передаче Украине танков Leopard 2, но допускает такую возможность при определённых условиях

Финское правительство допускает возможность рассмотрения вопроса о передаче какого-то количества танков Leopard 2, но только при определенных условиях. Об этом сообщает финская национальная телерадиокомпания Yle со ссылкой на высокопоставленный источник.


В Киеве рано обрадовались, Финляндия не принимала никаких решений о передаче Украине танков и вряд ли примет, если не появится группа стран, также желающих передать тяжелую бронетехнику украинской армии. При этом решение должны принимать Германия и еще несколько "больших" стран, а не страны Балтии, ничего не имеющие, но громче всех кричащие.

При создании коалиции возможность передачи танков будет рассмотрена, но поставку никто не гарантирует, так как возникает ряд сложностей. Во-первых, нужно разрешение Германии на реэкспорт, во-вторых, танк в обслуживании и эксплуатации очень сложный, а у Украины нет возможностей его обслуживать, да и с запчастями проблемы. По словам финского чиновника, у Финляндии имеется около 200 танков Leopard 2, но передано будет "небольшое количество".

Между тем в Германии снова подтвердили, что Киев танков не получит, Берлин не намерен в одиночку брать на себя такую ответственность. В то же время в Киеве считают, что вопрос поставки немецких танков уже решен после посещения Харькова главой МИД Германии Анналеной Бербок. Якобы немецкий министр приезжала на восток Украины убедиться, что украинской армии требуются танки.

В то же время советник главы офиса Зеленского Арестович, подвизавшийся на должности предсказателя заявил, что решение о передаче Германией Украине танков Leopard 2 уже принято, а объявят об этом 20 января на очередном заседании в формате "Рамштайн", где снова будут обсуждать помощь Киеву.
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15 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:36
    +1
    Идёт круговой торг. Предмет торга известен , в прессе широко освещается. Любой торг при известной гибкости сторон увенчается успехом. В данном случае - это вопрос времени.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:38
      0
      Это новый тренд. Ща на теме Украины все подряд ништяки собирают, кроме населения конечно.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 08:51
      +2
      Подобный торг это результат нашего соплежуйства, резиновых красных линий, когда условия эскалации диктуют они, а наше ЯО превращается в картонную страшилку.
      1. Хронос
        Хронос Сегодня, 09:18
        0
        Цитата: ИванИванов
        Подобный торг это результат нашего соплежуйства, резиновых красных линий, когда условия эскалации диктуют они, а наше ЯО превращается в картонную страшилку.

        К сожалению нет. Связь ровно обратная. Наши "красные линии" и "жесты доброй воли" это результат подобного торга, а не наоборот. Что касается леопардов, они поедут, когда наши ВС позжигают Т72 из Польши и Чехии. Пока у хххлов остаются эти танки, натовских не будет.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:42
    0
    Финляндия не принимала решение о передаче Украине танков Leopard 2, но допускает такую возможность при определённых условиях
    . Понятно, кузены, с помощью всяких глобальных контор, вырастили те национальные елитки, которая им нужна, которую они контролируют!!!
    Что их может остановить и убрать о власти в странах, где население воспитан в том же духе???
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:44
    0
    Я считаю ,что нам будет достаточно что бы финские "дальнобои " проезжающие по нашим дорогам, как то неожиданно увидели не только еловые, сосновые стволы ,но и танковые,стоящие на обочине.И ни куда финские танки на Украину не поедут.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: tralflot1832
      И ни куда финские танки на Украину не поедут.

      А лучше бы поехали. На утилизацию.
      Под Питером они нам тоже не нужны.
    2. Хронос
      Хронос Сегодня, 09:15
      0
      Цитата: tralflot1832
      Я считаю ,что нам будет достаточно что бы финские "дальнобои " проезжающие по нашим дорогам, как то неожиданно увидели не только еловые, сосновые стволы ,но и танковые,стоящие на обочине.И ни куда финские танки на Украину не поедут.

      А они проезжают по нашим дорогам? Грузы же на границе на наши грузовики перегружают?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:52
    0
    Если полосатые поставят окраине свои абрашки, то и от ЕС пойдет поток леопёрдов. Хотя полосатые могут сделать финт ушами....., купить у немчуры ограниченную партию танков для окраины..... пообещав поставить свои летаки... Бизнес.....
  5. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:53
    -1
    "Леопарды" неплохие танки спору нет , но ещё лучше они как некое прапагандистское оружие , особенно до тех пор пока не появились на поле боя.
    Боюсь при появлении их на Украине репутация будет сильно подпорчена.
    Опыт применения их в Сирии турецкими военными оказался весьма плачевный.
    Они без проблем уничтожались нашими "Метисами" и "Корнетами".
    1. User_neydobniu
      User_neydobniu Сегодня, 10:09
      -1

      "Леопарды" неплохие танки спору нет , но ещё лучше они как некое прапагандистское оружие , особенно до тех пор пока не появились на поле боя.
      Боюсь при появлении их на Украине репутация будет сильно подпорчена.
      Опыт применения их в Сирии турецкими военными оказался весьма плачевный.
      Они без проблем уничтожались нашими "Метисами" и "Корнетами".

      Очередной ура-"патриот" который вместо того что бы жечь технику НАТО на Украине, сидит на диване и рассуждает о плохих танках НАТО
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:59
    0
    Чухонцы хотят и российские лес с газом получать, и гейропе с нато понравиться. Так сказать и рыбку съесть и на шишку сесть.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:12
      0
      С российским газом и лесом у финов проблемы,которые они сами себе устроили.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:19
    0
    Решение не принимали, но допускают такую возможность. Тогда сразу возникает вопрос в обмен на что? Или просто не хочется быть первым, а то мало ли что?
    20 января на очередном заседании в формате "Рамштайн"
    Чего лишний раз собираться если уже все, включая генсека НАТО упели заявить, что Россию "необходимо победить" не смотря на свои трудности. А значит любой ценой, при любых затратах и поставкой любого оружия.
  8. comradChe
    comradChe Сегодня, 09:33
    0
    Коллективного решения ждать осталось недолго. Всё, что можно и нельзя, что разрешено и запрещено, словом всё будет поставлено на Украину, пока Россия не скажет твёрдое «ША» подкреплённое показательным ударом дубины и вне и главным образом внутри страны. А вот это то как раз невероятно, потому что задача режима проскочить сквозь «игольное ушко» НИЧЕГО И НИКОГО не меняя. Значит ГОТОВИМСЯ, РАЗМИНАЕМСЯ... Да и поделом ВСЕМ НАМ, заслужили.