Финское правительство: Финляндия не принимала решение о передаче Украине танков Leopard 2, но допускает такую возможность при определённых условиях

Финское правительство допускает возможность рассмотрения вопроса о передаче какого-то количества танков Leopard 2, но только при определенных условиях. Об этом сообщает финская национальная телерадиокомпания Yle со ссылкой на высокопоставленный источник.
В Киеве рано обрадовались, Финляндия не принимала никаких решений о передаче Украине танков и вряд ли примет, если не появится группа стран, также желающих передать тяжелую бронетехнику украинской армии. При этом решение должны принимать Германия и еще несколько "больших" стран, а не страны Балтии, ничего не имеющие, но громче всех кричащие.
При создании коалиции возможность передачи танков будет рассмотрена, но поставку никто не гарантирует, так как возникает ряд сложностей. Во-первых, нужно разрешение Германии на реэкспорт, во-вторых, танк в обслуживании и эксплуатации очень сложный, а у Украины нет возможностей его обслуживать, да и с запчастями проблемы. По словам финского чиновника, у Финляндии имеется около 200 танков Leopard 2, но передано будет "небольшое количество".
Между тем в Германии снова подтвердили, что Киев танков не получит, Берлин не намерен в одиночку брать на себя такую ответственность. В то же время в Киеве считают, что вопрос поставки немецких танков уже решен после посещения Харькова главой МИД Германии Анналеной Бербок. Якобы немецкий министр приезжала на восток Украины убедиться, что украинской армии требуются танки.
В то же время советник главы офиса Зеленского Арестович, подвизавшийся на должности предсказателя заявил, что решение о передаче Германией Украине танков Leopard 2 уже принято, а объявят об этом 20 января на очередном заседании в формате "Рамштайн", где снова будут обсуждать помощь Киеву.