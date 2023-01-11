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Американский обозреватель: ВМС США могут потопить китайский флот, но ценой половины всех своих субмарин

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Американский обозреватель: ВМС США могут потопить китайский флот, но ценой половины всех своих субмарин

В случае нападения Китая на Тайвань, подводные лодки Военно-морских сил США станут авангардной частью американских вооруженных сил в плане нанесения ударов по китайскому военно-морскому флоту. Такой вывод делает американский обозреватель Дэвид Экс в статье для издания Forbes.


По мнению Экса, решающее значение в конфликте приобретет вопрос, сколько кораблей ВМС НОАК и как быстро смогут потопить американские субмарины. Успех подводной кампании позволит быстро пресечь попытки КНР захватить остров Тайвань. Однако если подводная кампания окажется неудачной, Китай установит господство не только над Тайванем, но и над всей западной частью Тихоокеанского региона. Позиции США не только в Восточной и Юго-Восточной Азии, но и в мире в целом, пошатнутся очень сильно.

В то же время, Экс признает, что в случае столкновения с Китаем Военно-морским силам США придется столкнуться с тяжелыми потерями. Даже в случае победы в Тайваньском проливе американский подводный флот будет очень сильно «потрепан». В самых оптимистичных сценариях подводные силы ВМС США потеряют почти половину своих субмарин и тысячи матросов и офицеров.

Уровень потерь будет зависеть от интенсивности кампании против Китая. Вероятно, США придется направить все или почти все свои подводные лодки в Тихоокеанский регион для противостояния Китаю. Их развернут на американских базах на Гуаме и в Японии.

Одна эскадра подводных лодок окажется в узком Тайваньском проливе. Ей предстоит потопить первые китайские корабли. Остальные подлодки будут выходить на задания, возвращаться на базы и снова выходить на задания. Перед каждой субмариной встанет задача потопить 2 больших десантных корабля и такое же количество кораблей сопровождения.

Кроме того, против китайских кораблей будут задействованы самолеты-бомбардировщики ВВС США, которые будут выпускать крылатые ракеты по движущемуся в сторону Тайваня флоту. Экс считает, что авиация представляет даже большую опасность для ВМС НОАК, нежели подводные лодки.

В оптимальном сценарии развития событий китайский флот потеряет 90% своих кораблей и потеряет возможность снабжать высадившиеся на острове батальоны. Соответственно, десантники вскоре лишатся боеприпасов и топлива и не смогут вести боевые действия. Такой результат «проигран» на специальных военных играх американскими специалистами. Но, согласно этому же сценарию, 24 американские субмарины останутся лежать на дне Тихого океана, вместе с тысячами служивших на них моряков.

В любом случае, в контексте противостояния с Китаем именно на подводный флот должен делать упор Пентагон в плане оборонного планирования. Расширение подводного флота становится одной из наиболее насущных задач укрепления боевой мощи американских вооруженных сил.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat
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16 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:58
    +2
    Обсуждение сферического коня в вакууме. А если одна эскадра не момент нападения не окажется в узком проливе? она что там круглосуточно-круглогодично дежурит? Скорее вброс ради пиара и самоуспокоения. А как там будет на самом деле, надеюсь, увидим когда начнется....
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 09:14
      +2
      Стоит уточнить)) … ценой половины субмарин и остекления большей части территорий neнгдocии)
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:53
      0
      А они не думают, что Китай их шапками закидает ? Одна многочисленная китайская диаспора в США чего стоит.
  2. DenZ
    DenZ Сегодня, 09:05
    +4
    Тупая бравада как всегда. Американцы никак не рассматривают вариант что удар может быть нанесен по США. Это они даже и в мыслях не допускают. А очень зря.
    1. Eroma
      Eroma Сегодня, 09:25
      +1
      В атаке на Тайвань, Китай вряд-ли будет использовать исключительно силы ВМС, я бы в первом эшелоне отправил десантные катера и 3000 рыбацких судов с десантом, в итоге в первой волне за раз высодитмя более 200 тысяч человек, потопить такой флот не реально! В боевых порядках будут идти фрегаты для ПВО и ПЛО, куча БПЛА для цу по прибрежным целям поражаемым ракетами и что тогда будут делать американские АПЛ? laughing
      Усиление в виде артилерии и лёгкой бронетехники, это уже воздухом можно доставить на захваченный плацдарм
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:07
    +2
    Американский обозреватель Девид Экс не обсуждает вопрос ,о покупке новигационного берегового оборудования Мексикой и Канадой,если АПЛ США начнут топить китайские военные корабли.Это не вторая мировая,США за лужами не отсидятся.АнаЛиз с его стороны отстой.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:46
      0
      он даже не в курсе, что у КНР более 90 000 "мирных" судов и вся эта армада может стянуться в узкие проливы, перекрыв всю мировую торговлю оттуда....кризис разрушит доллар в итоге...к тому же там (Южно-Китайское море) глубины небольшие и непонятно, как эти АПЛ смогут там скрываться...но главное - у КНР и США почти паритет по ВМФ, однако у КНР флот в одном месте и сразу нанесёт удар всей мощью, а у янки флот растянут по "шарику" и верфям и собрать его в одном месте - несколько месяцев надо. К тому же по боеприпасам КНР имеет логистическое преимущество.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:13
    +2
    Американский обозреватель: ВМС США могут потопить китайский флот, но ценой половины всех своих субмарин

    Ох уж эти американские эксперДы, пишут такую чушь, но главное для них высосать из пальца какую-нибудь сенсацию.
    Если Китай напрямую слиснётся с США то встанет вопрос о существовании всего мира.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 09:24
      0
      Конца света не будет.Приспособятся жить и после ядерных ударов.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 09:21
    +1
    Вся эта демагогия рассчитана на уши китайцев----"даже не думайте про Тайвань,а то мы как вас...."
    Впрямую америкосы не полезут,опять будут искать "полезных идиотов",а они есть-узкоглазые и не очень...
    Не удивлюсь что где то в Поднебесной возникнет проблема с с "правами человека" ,например опять у Уйгуров...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:21
    0
    Американский обозреватель: ВМС США могут потопить китайский флот, но ценой половины всех своих субмарин
    . И что, кто то хочет рассматривать, обсуждать план крайнего обострения ситуации???
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:25
    +1
    Потопление корабля = война. , начинают топить китайский флот, что будет делать ВС Китая?
    1. RVA
      RVA Сегодня, 09:41
      0
      Ничего не будет даже если и потопят. Теже самые китайцы придумают 150 причин почему утонуло судно, никто не будет развязывать войну с США. Максимум в ответ какой нибудь корабль США достанут, но это не точно. Так что не бросайте шапки. Шапкозакидательство здесь неуместно.
  8. Шишь
    Шишь Сегодня, 09:29
    +1
    Американский трансвистит, трависти, гей и в свободное время - генерал, после хапки гашиша, сказал "Я вас всех победю" !
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:12
    0
    Удивлён, что на достаточно серьезном портале комментируются какие-то фразы какого-то обозревателя
    Да у нас самих такого добра - каждый второй.
    Или кто-то забыл, к примеру, того же Соловьева? Чего стоят его фразы "... глазом моргнуть не успеете, к вечеру будем в Киеве" (с), или "... бровь поднимем, и Украина всё поймёт!" (с)
    Все эти ребята - мастера хайпа и около-политических шоу, воспринимать их как-то всерьёз - наивно
    И не могу не отметить подход, типично по-американски:
    "ВМС США могут потопить китайский флот, но ценой половины всех своих субмарин"
    То есть речь об экипажах, о личном составе не идёт, ключевое тут - половина техники. Технику жаль, а личный состав, очевидно, "бабы нарожают" (с)
    Очень показательно.
  10. sanches-nk
    sanches-nk Сегодня, 10:39
    0
    Ровно было на бумаге, да забыли про овраги.
    Т.е. по их планам США объявят войну Китаю?