Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал количество принявших участие в СВО бойцов из республики

Бойцы из Чеченской Республики с начала СВО доказали всему миру свою высокую боеспособность, эффективность при выполнении поставленных задач и необычайную волю к победе. Они уже внесли неоценимый вклад в борьбу против сатанизма на Украине и, несмотря на достигнутые успехи, не намерены сбавлять обороты до полного завершения спецоперации

(...) на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа «АХМАТ-1» Управления Росгвардии по ЧР. Каждый из них переполнен желанием искоренить проклятое явление, именуемое сатанизмом. Нет никаких сомнений, что от рук, в том числе и наших бойцов приверженцы бесчеловечной идеологии встретят свой конец

Более 9 тысяч бойцов из Чеченской республики на сегодняшний день находятся в зоне специальной военной операции и участвуют в боевых действиях. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания республиканского штаба СВО.По словам чеченского лидера, в ходе совещания с руководителями силовых ведомств республики были обсуждены вопросы, касающиеся проведения СВО и участия в ней бойцов из Чечни. Согласно докладу председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова, всего в спецоперации с февраля 2022 года приняли участие свыше 21 тысячи бойцов, на сегодняшний день более 9 тысяч продолжают выполнять боевые задачи на территории новых российских регионов. Отмечается, что руководство республики внимательно следит за своими бойцами, обеспечивая их всем необходимым.- написал в своем ТГ-канале Кадыров.Между тем отправка отрядов из республики в зону СВО продолжается, буквально несколько дней назад выполнять боевые задачи отправились бойцы ОМОН "Ахмат-1". 8 января военно-транспортные самолеты ВКС РФ перебросили порядка 300 бойцов из аэропорта Грозного в зону СВО.- заявил глава республики.