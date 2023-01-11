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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал количество принявших участие в СВО бойцов из республики

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал количество принявших участие в СВО бойцов из республики

Более 9 тысяч бойцов из Чеченской республики на сегодняшний день находятся в зоне специальной военной операции и участвуют в боевых действиях. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания республиканского штаба СВО.


По словам чеченского лидера, в ходе совещания с руководителями силовых ведомств республики были обсуждены вопросы, касающиеся проведения СВО и участия в ней бойцов из Чечни. Согласно докладу председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова, всего в спецоперации с февраля 2022 года приняли участие свыше 21 тысячи бойцов, на сегодняшний день более 9 тысяч продолжают выполнять боевые задачи на территории новых российских регионов. Отмечается, что руководство республики внимательно следит за своими бойцами, обеспечивая их всем необходимым.

Бойцы из Чеченской Республики с начала СВО доказали всему миру свою высокую боеспособность, эффективность при выполнении поставленных задач и необычайную волю к победе. Они уже внесли неоценимый вклад в борьбу против сатанизма на Украине и, несмотря на достигнутые успехи, не намерены сбавлять обороты до полного завершения спецоперации

- написал в своем ТГ-канале Кадыров.

Между тем отправка отрядов из республики в зону СВО продолжается, буквально несколько дней назад выполнять боевые задачи отправились бойцы ОМОН "Ахмат-1". 8 января военно-транспортные самолеты ВКС РФ перебросили порядка 300 бойцов из аэропорта Грозного в зону СВО.

(...) на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа «АХМАТ-1» Управления Росгвардии по ЧР. Каждый из них переполнен желанием искоренить проклятое явление, именуемое сатанизмом. Нет никаких сомнений, что от рук, в том числе и наших бойцов приверженцы бесчеловечной идеологии встретят свой конец

- заявил глава республики.
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21 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:13
    0
    Сама Чечня после победы во второй чеченской капании стала верным союзником России. После победы в грузинской войны 08.08 абхазские части так же активно принимают участие в СВО. Посел удачно проведенной сирийской капании, сирийцы удачно поддерживают Россию участием в небезызвестной четвертой роте всем известной компании. И Вот и из новых регионов России из Луганской и Донецкой республик два корпуса с самого начала СВО воюют. А после СВО, все новые области и регионы России из бывших областей бывшей украины, еще больше солдат дадут армии России для борьбы со всякими поляками и немцами. В общем, Россия в результате побед в войнах только усиливается.
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:14
    +11
    Верю, только вот все разговоры почему-то про "Вагнер" то "Вагнер" это, а вот про "Ахмат" как-то не очень...
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:19
      +6
      В настоящей войне они оказались ...ну короче сказать...Партизаны одним словом
    2. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 09:27
      +3
      Цитата: AdAstra
      почему-то про "Вагнер" то "Вагнер" это, а вот про "Ахмат" как-то не очень...

      Про "Ахмат" и чеченцев волна пиара пришлась на конец весны-начало лета. Сейчас время "Вагнера", потом будет кто-то другой - к примеру какая-нибудь "Дикая дивизия". Это ж не просто так всё. Это ещё и средство психологического давления на противника. А так-то на мой взгляд там любое подразделение достойно, чтоб о нём говорили.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:47
        +2
        Вот именно, что пиара. Психологическое давление говорите, ага-ага, кадры стрельбы из автоматов с двух рук видать сильно на ххлов "надавили", что они с перепугу " угостили" "чеченцев" хаймарс'ами и, как мне думается, именно после этого "волна пиара" сразу и закончилась.
        1. Лесовик
          Лесовик Сегодня, 10:39
          +1
          Цитата: AdAstra
          Психологическое давление говорите, ага-ага, кадры стрельбы из автоматов с двух рук
          Ну если вы действительно ТАК рассуждаете, то вам следует поменьше смотреть голливудских боевиков. В жизни всё несколько сложнее.
          Цитата: AdAstra
          они с перепугу " угостили" "чеченцев" хаймарс'ами

          Именно. Сразу, как про...лись. Всего-то несколько месяцев на это потребовалось.
          А пиар прекратился после того, как эффект давления снизился до незначительных величин. Ибо пиар не дающий эффекта просто вреден и даёт отрицательный результат.
    3. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 09:39
      +2
      А раньше про Ахмат говорили. Постоянно.

      Почему-то про мобилизованных не говорят так много.
      1. боеприпас
        боеприпас Сегодня, 10:11
        +2
        Цитата: Maxim G
        раньше про Ахмат говорили. Постоянно.

        Это была попытка запугать ВСУ. Как мера психологического подавления.
        ... Результат получился обратный .. Сейчас Ахмат раздражитель озлобления в ВСУ .. мотивирующий их к ожесточенной войне. ( смягчаю выражения ). По словам участника боевых действий.
        1. Maxim G
          Maxim G Сегодня, 10:28
          +1
          Это пиар направленный во внутрь.
          Как и Вагнер сейчас.
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:56
      -1
      Да роль ЧВК оказалась очень велика, выучка, мотивация и профессионализм это настоящая профессиональная армия, без них было бы тоскливо.Давно понял, что России нужны такие формирования, ведь войны бывают не только ядерными. Кто достоин большего уважения те кто был осужден и кровью доказывает верность России или мажорики со смартфонами взявшие ипотеку и подписавшие контракт, для меня первые. P.S. але подпольные минусята, вы хоть свое мнение озвучте. Соледар брали только "музыканты", и они достойны уважения, на всех наиболее трудных участках фронта они, что не так ?
    5. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 10:09
      +2
      А сперва только про Ахмат, и такое впечатление создавалось что воюют только они а остальные так, побелить-покрасить.
  3. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 09:26
    -4
    Согласно докладу председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова, всего в спецоперации с февраля 2022 года приняли участие свыше 21 тысячи бойцов, на сегодняшний день более 9 тысяч продолжают выполнять боевые задачи на территории новых российских регионов.


    Если бы вся Россия выставляла в процентном соотношении столько же бойцов, сколько и Чечня, то Украинскую войну прошло бы уже более 2 миллионов мужиков
    1. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 09:44
      +7
      Цитата: Жопир Туманов
      Если бы Россия .. столько же .. сколько Чечня, то более 2 миллионов мужиков

      На 2 млн. солдат , требуется 200 000 офицеров. 20 000 танков. 60 000 БТР и БМП. 130 000 единиц артиллерии ( включая 120 мм минометы ). И много много ещё другой техники.
      Иначе получаться партизанские ..неуправляемые пешие ..гм.. "орды "
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:22
      +1
      В их рядах не только чеченцы. В связи с проблемами с набором добровольцев в начале сво, часть добровольцев с других регионов смогли только через них попасть на сво. Вот и оказалось много более мотивированных бойцов в рядах чеченских, пригоженских бойцов и среди милиции лднр. Это потом, после внезапных "перегруппировок", генералам дошло что численности не хватает и они стали грести кого смогли через "частичную мобилизацию". Да и основная часть наших военных оказалась обсолютно не готовы воевать, а генералы судя по всему жили фантазиями о заждавшихся российские войска украинцах, которые рады будут освобождению от европейских ценностей, поэтому особо и не готовились к реальной войне, скорее надеялись на полицейскую операцию. Не срослось...
    3. AUL
      AUL Сегодня, 10:24
      +1
      Цитата: Жопир Туманов
      Согласно докладу председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова, всего в спецоперации с февраля 2022 года приняли участие свыше 21 тысячи бойцов,

      В Подмосковье их больше таксует!
    4. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 11:03
      0
      Народ - воин.
      Там мужики для этого родятся и воспитываются.
      За ними будущее.
      Если у нас ничего не изменится.
  4. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 09:31
    +1
    Учитывая, что в Чечне проживает один процент населения страны, цифры весьма достойные.
  5. ALARI
    ALARI Сегодня, 09:34
    0
    9 тыс и 300 тыс только мобилизованных. Разница как бы напрашивается, но пишут про 9. Парадокс request
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:42
      +3
      причем 9000 это не мобилизованные, а большей частью силовики + добровольцы.. как помню они вообще мобилизоваться не захотели..
    2. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: ALARI
      но пишут про 9

      Пишет только Кадыров в своём тг, ВО ретранслирует. В топе новостей донному событию места не нашлось. Не переживайте, журналисты зарабатывают, как умеют.
  6. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 09:41
    +1
    После Мариуполя особо про Ахмат не слышно, разве что накрыли в Херсоне.... И акт возмездия.