В Казахстане Назарбаева официально лишили привилегий и статуса «елбасы»

В настоящее время в конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы» в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу

Решением казахстанского Конституционного суда (КС) закон о первом президенте страны утратил силу. Это означает, что в Казахстане бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева официально лишили целого ряда привилегий и статуса «елбвсы», что в переводе означает «лидер нации».Соответствующий документ был опубликован вчера на портале Конституционного суда.Причиной такого решения стало то, что упомянутый законодательный акт после внесения изменений в национальную конституцию перестал ей соответствовать. Основной закон государства был изменен в результате проведенного 5 июня прошлого года республиканского референдума.На нем граждане Казахстана решили отменить статью, касающуюся Нурсултана Назарбаева и его права избираться на пост главы государства более чем дважды подряд. Также была признано недействительным положение о неизменности статуса лидера нации – «елбасы» – для первого президента страны. Назарбаева и его семью лишили право неприкосновенности. Еще он теперь не имеет права на обращение к народу страны и на выступления в парламенте и правительстве.- сказано в нормативном постановлении, принятом КС.Принятию документа предшествовало обращение в суд группы казахстанских депутатов, которые обратили внимание на нестыковки в законодательстве страны.Постановление вступило в силу с момента принятие и не может быть обжаловано.