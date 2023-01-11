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В Казахстане Назарбаева официально лишили привилегий и статуса «елбасы»

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В Казахстане Назарбаева официально лишили привилегий и статуса «елбасы»

Решением казахстанского Конституционного суда (КС) закон о первом президенте страны утратил силу. Это означает, что в Казахстане бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева официально лишили целого ряда привилегий и статуса «елбвсы», что в переводе означает «лидер нации».

Соответствующий документ был опубликован вчера на портале Конституционного суда.

Причиной такого решения стало то, что упомянутый законодательный акт после внесения изменений в национальную конституцию перестал ей соответствовать. Основной закон государства был изменен в результате проведенного 5 июня прошлого года республиканского референдума.

На нем граждане Казахстана решили отменить статью, касающуюся Нурсултана Назарбаева и его права избираться на пост главы государства более чем дважды подряд. Также была признано недействительным положение о неизменности статуса лидера нации – «елбасы» – для первого президента страны. Назарбаева и его семью лишили право неприкосновенности. Еще он теперь не имеет права на обращение к народу страны и на выступления в парламенте и правительстве.

В настоящее время в конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы» в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу

- сказано в нормативном постановлении, принятом КС.


Принятию документа предшествовало обращение в суд группы казахстанских депутатов, которые обратили внимание на нестыковки в законодательстве страны.

Постановление вступило в силу с момента принятие и не может быть обжаловано.
Использованы фотографии:
https://elbasy.kz, Конституционный суд Казахстана
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41 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:27
    +6
    Вот честно сказать,это внутреннее дело Казахстана,идёт передел собственности.Лишь бы ВС Казахстана не принимали ничью сторону.Иначе будет "полярный пушной зверёк".И ни какие США не помогут.
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 09:38
      -1
      Назарбаев сам подставился, надо было народ наматывать на траки танков. Тогда спас бы стабильность и ханский престол. wassat
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:42
      +1
      К этому может перейти. Когда сцепятся:жузы между собой
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 09:52
        +3
        елбасы уже не модно шаурма самое оно)))азиатчина-с я хан ты гуано и погоняла выбирают лидер нации бич неверных потрясатель земли целователь пяток белого господина))
      2. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 09:58
        +4
        Цитата: vladcub
        К этому может перейти. Когда сцепятся:жузы между собой

        Самое печальное с Казахстаном для нас - сколачивают местный майдан с целью анти Россия... И власти (пока во всяком случае) смотрят на это сквозь пальцы.. Зачем это казахскому народу? Не ужели не видят итоги подобного шага на Украине?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:28
    +2
    Так пойдет, со временем достанут из шкафа "скелет" и срок впаяют.....
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 09:48
      +2
      А трёхдневное празднование его дня рождения из списка государственных, не отменили?
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 09:30
    +20
    А наверное эти же депутаты и присваивали ранее Назарбаеву статус елбасы. Как бывает когда Акелла промахивается стая шакалов тут как тут. Кой кому нужно задуматься вона как бывает.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:32
    +2
    Ханы скубутся, с шаруа тюбетейки летят. какая-то крысиная возня вокруг власти. Интересно чей клан победит?
    1. D O
      D O Сегодня, 09:45
      +1
      Fizik13,
      Интересно чей клан победит?

      Правильный вопрос. Только вряд ли сейчас можно с уверенностью ответить на него.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:54
        +2
        а еще интереснее, кто за этим кланом будет стоять: сша, турки или британцы???
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 09:49
      +8
      жузы,кланы...

      а 60 лет назад с их территории Гагарин в Космос полетел...время назад...

      всё-таки когда у русского народа есть цель,он идёт вперёд и других за собой тащит...а когда русские встают и тормозят,остальные махом скатываются в средневековье...это и по средней Азии видно,и по Кавказу...
  5. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 09:34
    -2
    При этом в общем и целом у нынешнего руководства Казахстана к Назарбаеву в целом положительное отношение.
    1. D O
      D O Сегодня, 09:50
      +3
      Sergej1972, ничего себе положительное. Теперь любой казахский мент имеет формальное право посадить Назарбаева в обезьянник. Был бы человек, а статья найдётся.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 09:54
        +1
        Я сужу по выступлениям Токаева и других официальных лиц.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 10:08
          +3
          Цитата: Sergej1972
          Я сужу по выступлениям Токаева и других официальных лиц.
          уже смешно
  6. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 09:37
    +3
    Назарбаева и его семью лишили право неприкосновенности.
    Ростов - город большой, места всем хватит...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:52
      +5
      Да он Ростову и даром не нужен, вместе со всем его семейством. angry
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:38
    +1
    . ще он теперь не имеет права на обращение к народу страны и на выступления в парламенте и правительстве.

    Это уже другое дело. А то елбасы он или не ел request
    Только в чём тогда смысл от президента?
  8. МonsterTank
    МonsterTank Сегодня, 09:40
    0
    У Токаева сейчас такая полнота власти, что он может стать как Ли кван ю , так и вторым поехавшим елбасы. Надеюсь он сделает правильный выбор в этот исторический момент
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:50
      +1
      У Токаева сейчас такая полнота власти

      кто ему эту власть даль (бритиши?) - тот её и отобрать может в один миг!
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 09:54
      +4
      слушайте,одна Алма-Ата по площади чуть меньше всего Сингапура...вы уверены,что рецепты маленьких стран можно перенести на довольно большие? Казахстан,будучи зажат между РФ и Китаем при всём желании не сможет стать ни финансовым центром,ни центром электроники...с другой стороны,наличие больших соседей с огромным рынком может стать преимуществом для производителей Казахстана...вот только игры в жузы,кланы и языковые патрули их до хорошего точно не доведут...
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 10:06
        +2
        Цитата: Николай310
        .вы уверены,что рецепты маленьких стран можно перенести на довольно большие?

        в принципе нельзя, то что работало в одной стране (не зависимо от площади и населения) далеко не факт что будет работать в другой
      2. У.Ченый
        У.Ченый Сегодня, 10:38
        0
        Рецептов универсальных, конечно нет, но ведь главное не в размере самой страны или соседей (кстати, с точки зрения Китая, что Сингапур, что Казахстан, разницы нет), а в подходе к развитию страны, ее экономики, ее общества.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: МonsterTank
      Надеюсь он сделает правильный выбор в этот исторический момент

      конечно сделает, король умер, да здравствует король, на смену одной елбасе всегда придет другая, это Азия
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:25
      0
      Цитата: МonsterTank
      У Токаева сейчас такая полнота власти, что он может стать как Ли кван ю , так и вторым поехавшим елбасы.

      Станет елбасы, но когда придет новый елбасы, то и Токаева также "разелбасят".
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:43
    -1
    В Казахстане Назарбаева официально лишили привилегий и статуса «елбасы»
    . Демократия должна быть дермократичной...
    Всё там будут, если не увернутся, в сторону.
  10. Иван 1980
    Иван 1980 Сегодня, 09:45
    0
    Статья о чем простите? Ни чего не понел, ни где, при чем тут Казахстан и Россия, мне их новости до одного места
    1. Иван 1980
      Иван 1980 Сегодня, 09:46
      +1
      Они хотят в Евросоюз флаг им в жопу, дальше их проблемы
  11. vladcub
    vladcub Сегодня, 09:47
    -3
    За Назарбаевым стоят крупные жузы и не известно как им это понравится?
    Можно лишь одно сказать : до стабильности там"кск до луны"
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:05
      0
      Цитата: vladcub
      За Назарбаевым стоят крупные жузы

      ерунду не пишите и не пользуйтесь терминами смысла которых не понимаете
      за назиком уже ни кто не стоит после январских событий всех его ставленников в лучшем случае сняли а то и по камерам распихали
  12. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 09:47
    0
    Вот мне интересно Назарбаев сам не понимал как глупо он выглядит. "Елбасы", "отец нации". Такая бутафория.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:52
      0
      я думаю это возрастное, от недостатка мудрости, скромнее надо быть!
    2. Gromit
      Gromit Сегодня, 10:09
      +2
      А "национальный лидер" и "стратегическое преимущество" - нормально?
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:17
      +1
      Не он один себя "титулами" наградил. В Туркмении - туркменбаши.
    4. ALARI
      ALARI Сегодня, 10:19
      +3
      Вот вы удивляетесь на Назарбаева с его в Елбасы, а что в самой России делается не замечаете. С сего года в Татарстане ( вместо должности Президента Республики Татарстан) появилась Глава- Раис Республики Татарстан. Каково?
  13. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 10:02
    +2
    Больше всего для Казахстана, как мне кажется, сделал Кунаев, бывший в течение длительного времени, с 1960 по 1962 годы, и с 1964 по 1986 годы, Первым секретарём ЦК Компартии Казахстана. Он и Назарбаева выдвинул наверх. У Назарбаева тоже много заслуг перед Казахстаном, хотя и ошибок тоже много. Ох уж этот восточный специфический менталитет.
  14. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:03
    0
    сначала по "воле" народа елбасу сделали елбасой, затем по "воле" того же народа елбсу сделали не елбасой
  15. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:18
    +1
    Учитесь делать госперевороты. Сначала Токаев отпустил уголовников, затем пригласил войска ОДКБ, а потом устранил дедушку Назарбаева.
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:21
    +1
    в Казахстане бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева официально лишили целого ряда привилегий и статуса «елбвсы»

    Жил бы в Казахстане - посадили, а то и ВМН вынесли. Все лимитрофы любят, гнобить и говном поливать своих основателей.
    А вот глядя на фото, с "ручёночками" на груди, как любят укрошумеры и другие сявки, то ясно куда или откуда берет след действующая политика Казахстана ( ослиные ушки тяжело скрыть.)
  17. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 10:39
    0
    Был елбасы, нет елбасы. Все проходит ...