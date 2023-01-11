Всемирный банк: Украинский кризис послужил причиной замедления роста мировой экономики

По информации, предоставленной Службой новостей ООН, Всемирный банк представил свой последний отчёт, согласно которому украинский кризис послужил причиной замедления роста мировой экономики. В нынешнем году этот показатель дойдёт до 1,7%, хотя ещё полгода назад её увеличение ожидалось на уровне 3%. Данный процесс связан с несколькими факторами: инфляцией, сохраняющейся на довольно высоком уровне, повышением процентных ставок центральных банков стран мира и сокращением инвестиций, вызванных боевыми действиями на Украине.
Как уточняется в докладе, 95% развитых государств столкнутся в 2023-м году с резким спадом экономического роста, в то время как для развивающихся стран этот показатель составит 70%.
Как отмечают авторы отчёта «Перспективы развития мировой экономики», помимо вышеперечисленных факторов, немаловажную роль в этих процессах играет и возобновление пандемии коронавируса, эскалация напряжённости в мире. Всё это в совокупности может привести к рецессии глобальной экономики. Две глобальных рецессии в течение одного десятилетия – первый случай, произошедший за последние 80 лет.
Из-за российско-украинского конфликта экономический рост в Европе и Центральной Азии резко замедлился по итогам 2022-го года до 0,2%. Это связано, главным образом, с сокращением экономики самой России на 3,5 процентных пункта, глубокой рецессии на Украине (-30-35%), а также ухудшением экономической ситуации в Беларуси, сокращение ВВП которой по итогам года дошло до 6,2%. Из всех постсоветских стран (за исключением стран Балтии), лучше всего обстоят дела в Армении и Грузии, где рост экономики по итогам прошедшего года был зафиксирован на уровне 10,8 и 10% соответственно. Замыкают тройку лидеров Таджикистан, где экономический рост за весь год достиг внушительных 7%.
Что касается развитых государств, то и тут не всё так гладко: так, в течение текущего года, экономика США снизится на 0,5%, что на 1,9% ниже предыдущих прогнозов. Это один из самых низких показателей с 1970-го года. В еврозоне экономический рост будет находиться на нулевой отметке. В то же время рост китайской экономики составит примерно 4,3%, что тоже ниже на 0,9% по сравнению с прогнозами, озвученными ранее.