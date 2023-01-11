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Всемирный банк: Украинский кризис послужил причиной замедления роста мировой экономики

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Всемирный банк: Украинский кризис послужил причиной замедления роста мировой экономики

По информации, предоставленной Службой новостей ООН, Всемирный банк представил свой последний отчёт, согласно которому украинский кризис послужил причиной замедления роста мировой экономики. В нынешнем году этот показатель дойдёт до 1,7%, хотя ещё полгода назад её увеличение ожидалось на уровне 3%. Данный процесс связан с несколькими факторами: инфляцией, сохраняющейся на довольно высоком уровне, повышением процентных ставок центральных банков стран мира и сокращением инвестиций, вызванных боевыми действиями на Украине.


Как уточняется в докладе, 95% развитых государств столкнутся в 2023-м году с резким спадом экономического роста, в то время как для развивающихся стран этот показатель составит 70%.

Как отмечают авторы отчёта «Перспективы развития мировой экономики», помимо вышеперечисленных факторов, немаловажную роль в этих процессах играет и возобновление пандемии коронавируса, эскалация напряжённости в мире. Всё это в совокупности может привести к рецессии глобальной экономики. Две глобальных рецессии в течение одного десятилетия – первый случай, произошедший за последние 80 лет.

Из-за российско-украинского конфликта экономический рост в Европе и Центральной Азии резко замедлился по итогам 2022-го года до 0,2%. Это связано, главным образом, с сокращением экономики самой России на 3,5 процентных пункта, глубокой рецессии на Украине (-30-35%), а также ухудшением экономической ситуации в Беларуси, сокращение ВВП которой по итогам года дошло до 6,2%. Из всех постсоветских стран (за исключением стран Балтии), лучше всего обстоят дела в Армении и Грузии, где рост экономики по итогам прошедшего года был зафиксирован на уровне 10,8 и 10% соответственно. Замыкают тройку лидеров Таджикистан, где экономический рост за весь год достиг внушительных 7%.

Что касается развитых государств, то и тут не всё так гладко: так, в течение текущего года, экономика США снизится на 0,5%, что на 1,9% ниже предыдущих прогнозов. Это один из самых низких показателей с 1970-го года. В еврозоне экономический рост будет находиться на нулевой отметке. В то же время рост китайской экономики составит примерно 4,3%, что тоже ниже на 0,9% по сравнению с прогнозами, озвученными ранее.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.imf.org/ru/Home
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12 комментариев
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  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:50
    0
    Когда американцы воевали в Ираке, Афганистане.....что-то было все нормально.
    Просто американы со своим Всемирным банком все свои косяки хотят переложить на Россию.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:57
      0
      Мы в банк за помощью идем
      И знаем нас там ждут,
      И с радостью дадут заем,
      И вклады сберегут.

      Неважно сколько ты вложил,
      Клиент всегда здесь прав!
      За это любим мы тебя,
      Наш честный, щедрый банк. laughing
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:22
        0
        Не иначе, про Сбербанк, они одни такие lol
        1. кредо
          кредо Сегодня, 10:46
          0
          Цитата: роман66
          Не иначе, про Сбербанк, они одни такие lol

          В СССР банковские служащие жили со скромной зарплатой, а сами банки никакими мошенническими схемами не занимались, потому что всё было под контролем государства.
          Теперь же что российский Сбербанк что Всемирный банк всё едино, только одни воры-поханы, готовые загрызть любого кто не вовремя отдал цент или копеечку, а вторые в подмастерьях у первых.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:56
    +2
    Первое и самое основное ,хватит врать о росте мировой экономики.Она топчется на месте.Рост будет когда авиносцы переделают в гольф клубы ,а апл в в круизные подводные суда.Весь рост экономики уходит в индустрию убивать.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:38
      0
      Это точно. Однако ВБ валит с больной головы на здоровую: мировой кризис начался до украины и идёт стандартными темпами, а войны США разжигают именно чтобы выйти из кризиса а) первыми и б) с наименьшими потерями из всех стран...пока у них получалось, посмотрим на этот раз, сейчас у них пробуксовка и для этого они срочно разжигают костры Греция-Турция, Тайвань-КНР и пр. более мелкие конфликты (типа Карабаха)
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:02
    -2
    а где обещанная "российскими экспертами" рецессия? или ее мировая экономика смогла избежать благодаря почти бесплатной раздаче ресурсов из РФ???
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:22
    0
    Всемирный банк: Украинский кризис послужил причиной замедления роста мировой экономики
    . Всегда надо искать кому выгодно, если не напрямую, то могло б быть, если б не всякие неожиданности.
    Украинский кризис... искусственно созданная фигня, об которую споткнулась сами её создатели и ничего более.
    Каковы будут последствия... да фиг её знает, ещё не все неожиданности себя проявили в полной мере!
  5. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:28
    0
    В супердержавах оказались Грузия с Арменией и примкнувший к ним Узбекистан. Конец Америке. Лари, драмы и сумы кладут доллар на лопатки.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    0
    украинский кризис послужил причиной замедления роста мировой экономики
    А если попробовать прекратить оказывать помощь Украине и дать России возможность самой разобраться с нацистским режимом, снять с нее санкции? Может тогда показатели поползут вверх? Но наверное такой крамольной по западным меркам мысли даже не допускали.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:58
    0
    Мировые войны всегда приводили к росту экономики США.
    Почему сегодня должно быть иначе?
  8. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:10
    0
    Если вас что то не устраивает,зачем вы этот кризис создавали?