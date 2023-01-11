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Американское издание: Нельзя ставить на карту будущее Америки ради Донбасса и Крыма

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Американское издание: Нельзя ставить на карту будущее Америки ради Донбасса и Крыма

Как отмечает американское издание Newsweek, у получивших большинство в нижней палате конгресса США республиканцев появилась прекрасная возможность повлиять на изменение американской политики по Украине.


Конфликт на Украине затянулся уже почти на год и, похоже, затянется, пишет издание. В этой ситуации у палаты представителей США есть два варианта действий, продолжает Newsweek – первый вариант: продолжение поддержки политики администрации Байдена по выделению огромных средств на помощь Киеву, что подчиняет американские интересы интересам украинских властей. Второй вариант – это коренное изменение политики страны в этом направлении, основываясь на реалиях конфликта и интересах самой Америки.

Авторы издания называют первый вариант «медвежьей услугой американскому народу», так как он ведёт к всё большим вливаниям в Украину, притом, что у США хватает внутренних проблем. Кроме того, это чревато вытягиванием страны в прямое противостояние с Россией.

«Республиканской» палате представителей следует использовать свои полномочия для изменения политики страны по украинскому вопросу, отдав приоритет решению более важных для США вопросов внутри страны и за рубежом, пишет Newsweek. Чтобы пойти этим путём, для начала необходимо признать, что у США нет крупных интересов на Украине, отмечают авторы издания.

Нельзя ставить на карту будущее Америки ради Донбасса и Крыма

— подчёркивает Newsweek.
Автор:
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17 комментариев
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  1. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:51
    +4
    Так там на карту будущее Европы и Украины ставят а не Америки.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:59
      +1
      США будут воевать до первых кровавых выделений из носа, Россия до последней капли крови.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:02
      0
      "Конечно жаль, что зад в штанах не обнажён,
      Что слишком толстоват, тяжёл и шире рожи.
      Но каждый своим задом сильно восхищён -
      Ведь задница СВОЯ - чужих (себе) дороже!"

      Своя рубашка ближе к телу когда под мышкой запотело. yes
    3. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 10:58
      0
      Кто такие Украина и ЕС для США? Ни кто, Территории которыми США может пожертвовать для достижения своих целей!
  2. Новик225
    Новик225 Сегодня, 09:53
    +1
    очень сильно сомневаюсь, что что-то изменится, т.к. ослабление России - в интересах США.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 10:29
      -1
      Цитата: Новик225
      т.к. ослабление России - в интересах США.

      Им больше заняться нечем? т.е. ослабление Китая, ослабление Европы их не интересует? именно Россия с целыми 150 млн человек населения и 25 экономикой в мире? по вашему у них цель или задача ослабить государство которое находится в 3ем десятке? и за последние 10 лет не продемонстрировало каких то выдающихся успехов в росте ВВП. Еще скажите Северную Корею они ослабить хотят.
  3. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 09:55
    +3
    У Америки большой опыт переферийных войн. И все эти войны для неё заканчивались плохо. Думаю что противостояние обеих партий будет только увеличиваться и начнётся поиск крайних. Зеля и его команда идеально подходят на эту роль.
  4. Fred-Dozer
    Fred-Dozer Сегодня, 09:55
    0
    НУ НУ . Сюрприз, Сюрприз. Что они будут делать дальше?
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:57
    0
    Американское издание: Нельзя ставить на карту будущее Америки ради Донбасса и Крыма

    Актер был, ковбой был, негр был, 80-ти летний маразматик есть. Для светлого будущего Америки не хватает Женщины президента.
    Ненси Пилоси в президенты США! Да здравствует старушка Ненси.
    1. Сергей 777
      Сергей 777 Сегодня, 10:08
      0
      Я вот тоже часто думаю об этом. Кто правил Америкой раньше ? Рузвельт, Труммен,Эйзенхауэр, Кенеди. К ним можно относится как угодно, но это были грамотные политики которые знали как нужно вести дела. Их уважали и с ними считались.
      А теперь ? Буш который путал Ирак и Иран. Байден который пожимает руку воздуху.
  6. lubesky
    lubesky Сегодня, 10:01
    +2
    С точки зрения удалённости ТВД для штатов и куда более важности для России этого ТВД в сравнении с ДРА перспектива не очень. Россия не так изолирована как СССР при афганской войне.

    Кроме того, при всех проблемах для нас в этом конфликте меняется суть и содержание чего делать между Штатами и Россией льзя, и нельзя. Трансформируется постановка вопроса пределов и допустимого, что раньше было НЕДОПУСТИМО, теперь может быть допустимым. Учитывая что интересы штатов слишком растянуты по всей планете, а у России география влияния ограничена в силу немощи экономической - Штаты ожидают большие риски в будущем противодействие России в самых неожиданных местах планеты через поставки оружия например и поддержке любых партизан с учётом трансформации поставок самих ВИДОВ вооружений по принципу - НЕДОПУСТИМОЕ ранее, вполне будет допустимым в будущем и это только расширяет угрозы и вызовы, риски штатам в будущем.

    В пользу России говорит близость ТВД и огромный потенциал милитаризации всего и всех отраслей, важность самого ТВД здесь и сейчас, а не в перспективе геостратегии штатов на столь удалённом ТВД
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:07
    -1
    Кто-то наверху , думает по другому , инфа ходит , что уже четыре самолёта отправили...
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 10:21
      0
      инфа ходит , что уже четыре самолёта отправили...

      Вы выложили фейковую картинку.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:12
    -1
    Вся суть американской политики,в фото статуи свободы,сзади она крайне не лицеприятна.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:25
    0
    Американское издание: Нельзя ставить на карту будущее Америки ради Донбасса и Крыма
    . Да ладно... для кого этот тезис? Кого конкретно волнуют, а кого не волнуют интЭрЭсы полосатики вообще, у них свои личные интЭрЭсы на первом месте.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    0
    у США нет крупных интересов на Украине
    На самой Украине возможно и нету, а вот через эту страну ослаблять Россию интерес есть и причем большой. Вот и стоят перед дилеммой - деньги на себя и свое благополучие или продолжить траты на Украину, авось Россия все же ослабнет? А если не ослабнет? Ну, что же тогда затраты спишем на непредвиденные расходы.
  11. Eroma
    Eroma Сегодня, 11:03
    0
    Красавчики за океаном laughing замутили войну, сняли сливки, а теперь можно сливать расходники (Украину), так как власть в США применялась good
    В США явно рулят Рептилоиды, а люди там просто исполнители belay