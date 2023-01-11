Американское издание: Нельзя ставить на карту будущее Америки ради Донбасса и Крыма

Нельзя ставить на карту будущее Америки ради Донбасса и Крыма

Как отмечает американское издание Newsweek, у получивших большинство в нижней палате конгресса США республиканцев появилась прекрасная возможность повлиять на изменение американской политики по Украине.Конфликт на Украине затянулся уже почти на год и, похоже, затянется, пишет издание. В этой ситуации у палаты представителей США есть два варианта действий, продолжает Newsweek – первый вариант: продолжение поддержки политики администрации Байдена по выделению огромных средств на помощь Киеву, что подчиняет американские интересы интересам украинских властей. Второй вариант – это коренное изменение политики страны в этом направлении, основываясь на реалиях конфликта и интересах самой Америки.Авторы издания называют первый вариант «медвежьей услугой американскому народу», так как он ведёт к всё большим вливаниям в Украину, притом, что у США хватает внутренних проблем. Кроме того, это чревато вытягиванием страны в прямое противостояние с Россией.«Республиканской» палате представителей следует использовать свои полномочия для изменения политики страны по украинскому вопросу, отдав приоритет решению более важных для США вопросов внутри страны и за рубежом, пишет Newsweek. Чтобы пойти этим путём, для начала необходимо признать, что у США нет крупных интересов на Украине, отмечают авторы издания.— подчёркивает Newsweek.