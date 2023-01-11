Глава ДНР Пушилин: В освобождении Донбасса наступил переломный момент

Освобождение всей территории Донецкой Народной Республики приближается. Такой вывод можно сделать из событий последних дней, анализируя успехи российских войск в Марьинке, Соледаре, Артемовске.
Как отметил сегодня в эфире «Соловьев Live» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, наступил переломный момент в освобождении ДНР. Российским вооруженным силам удалось добиться успеха сразу на нескольких ключевых участках фронта.
В настоящее время, отметил Пушилин, под контролем российских войск находится практически вся Марьинка. Остатки украинских формирований закрепились на окраинах населенного пункта, но их уничтожение или пленение – дело непродолжительного времени.
Поздно вечером 10 января стало известно об освобождении российскими войсками Соледара. Здесь важнейшую роль сыграли подразделения ЧВК «Вагнер». Территория города находится под контролем российских сил, но в центре еще сохраняется «котел», в котором идут бои. Как и в Марьинке, вопрос с уничтожением или пленением остатков украинских формирований решится скоро. Соляные шахты под городом также контролируются силами ЧВК «Вагнер».
Взятие Соледара открывает возможность дальнейших действий как в направлении Артемовска, освобождение которого необходимо завершить, так и в направлении Славянска и Краматорска, которые все еще контролируются украинскими формированиями.
Украинские власти ранее также были вынуждены признать всю тяжесть для ВСУ ситуации в Донбассе. Затем советник Офиса президента Украины Алексей Арестович даже пытался оправдывать потерю Соледара тем, что этот город якобы не имеет стратегического значения и доставит больше проблем России, чем пользы. Аналогичные заявления он делал и по другим городам Донбасса, включая Лисичанск и Северодонецк.