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Глава ДНР Пушилин: В освобождении Донбасса наступил переломный момент

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Глава ДНР Пушилин: В освобождении Донбасса наступил переломный момент

Освобождение всей территории Донецкой Народной Республики приближается. Такой вывод можно сделать из событий последних дней, анализируя успехи российских войск в Марьинке, Соледаре, Артемовске.


Как отметил сегодня в эфире «Соловьев Live» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, наступил переломный момент в освобождении ДНР. Российским вооруженным силам удалось добиться успеха сразу на нескольких ключевых участках фронта.

В настоящее время, отметил Пушилин, под контролем российских войск находится практически вся Марьинка. Остатки украинских формирований закрепились на окраинах населенного пункта, но их уничтожение или пленение – дело непродолжительного времени.

Поздно вечером 10 января стало известно об освобождении российскими войсками Соледара. Здесь важнейшую роль сыграли подразделения ЧВК «Вагнер». Территория города находится под контролем российских сил, но в центре еще сохраняется «котел», в котором идут бои. Как и в Марьинке, вопрос с уничтожением или пленением остатков украинских формирований решится скоро. Соляные шахты под городом также контролируются силами ЧВК «Вагнер».

Взятие Соледара открывает возможность дальнейших действий как в направлении Артемовска, освобождение которого необходимо завершить, так и в направлении Славянска и Краматорска, которые все еще контролируются украинскими формированиями.

Украинские власти ранее также были вынуждены признать всю тяжесть для ВСУ ситуации в Донбассе. Затем советник Офиса президента Украины Алексей Арестович даже пытался оправдывать потерю Соледара тем, что этот город якобы не имеет стратегического значения и доставит больше проблем России, чем пользы. Аналогичные заявления он делал и по другим городам Донбасса, включая Лисичанск и Северодонецк.
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15 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:15
    -4
    станет ли крохотный Соледар ключом ко всему Донбассу? возможно...

    только судя по видео,Соледара уже нет,как и нет Попасной...а сколько ещё соледаров и попасных в более крупном размере предстоит...ведь уничтожается жильё,уничтожается производство...а Донбасс-это не просто территория-это люди и их заводы,шахты...где будут жить люди и где работать??? Азовстали уже не будет,а там работало 15 000 мариупольцев...а вместо гигантского промышленного комплекса какие-то нелепые прожекты "любителей завозить гастарбайтеров"...мы там туристический кластер сделаем...господа хуснулины,чтобы люди могли отдохнуть,этим людям надо где-то денег заработать на отдых...или вы надеетесь,что к вам европейцы на курорты поедут??? остапобендеровщина одна и ньювасюковщина...хотя если вспомнить,что во главе Республики МММщик...в принципе,Лёня Голубков стал достойным продолжателем дела Остапа Бендера...

    да и станет ли освобождение Донбасса концом войны...
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 10:24
      0
      да и станет ли освобождение Донбасса концом войны...


      Может стать концом активных боевых действий. Но для этого нужна буферная зона 20км за пределами республик Донбасса, которую ещё нужно создать.
    2. PROVINCIAL
      PROVINCIAL Сегодня, 10:26
      +2
      Со стороны украинской хунты так и задумано. Оставить мертвую (без жилых домов, больниц, школ, промышленных производств) землю там, куда они не собираются возвращаться. Для них вся территория Украины (за исключением нескольких западных областей) - это полигон. Полигон, где можно уничтожить как можно больше славян. Ослабить насколько возможно Россию, оставив ей руины от украины. Для того, что бы ещё лет 60 Россия восстанавливала кусок своей страны. И не совала нос в дела "продвинутых" дерьмократических стран. Молчала и терпела всех, кто хочет поиметь её сверху или снизу. ИМХО.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:26
      +2
      Понимаю Ваше негодование.Эуропейцы на отдых тут и нафиг не надо.С работой,надеюсь вопрос будет решаться.А чем туристический кластер Вас не убедил?Гиганского комплекса не будет,к сожалению.Да и мнооие мариупольцы разьехались.Что будем делать?Оставим руины на память потомкам,или все же что то сделаем для людей?
    4. nobody75
      nobody75 Сегодня, 10:39
      -2
      а сколько ещё соледаров и попасных в более крупном размере предстоит

      Не так уж и много. Желающих оборонять крепости почти не осталось...
      .ведь уничтожается жильё,уничтожается производство

      Я уже писал в начале прошлого года. Основная стратегия - изжитие.
      а вместо гигантского промышленного комплекса какие-то нелепые прожекты "любителей завозить гастарбайтеров"

      Не будет на территории бывшей украины ничего, кроме агрокомплекса имени...
      С Уважением
    5. ННиколаичЪ
      ННиколаичЪ Сегодня, 10:42
      0
      Азовстали уже не будет,а там работало 15 000 мариупольцев...а вместо гигантского промышленного комплекса какие-то нелепые прожекты

      У Азовстали были очень большие проблемы . Ахметов выкачивал деньги, не заботясь об экологичности производства.
      Если будет необходимость, то Донбасс отстроит завод, может в другом месте и по новым нормам.
      Россия вложится и поможет,, только бы не запустили туда потные жирные ручонки наши олигархи.. Новороссия заслужила и завоевала право самим думать и решать без московских указаний.
      1. aleks700
        aleks700 Сегодня, 10:56
        0
        Как не запустили рученки олигархи? Это не возможно. Не государство же будет за свои деньги восстановливать. Если только потом отдать за безценок.
    6. PYCCO_TYPUCTO
      PYCCO_TYPUCTO Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: Николай310
      ...остапобендеровщина одна и ньювасюковщина...

      а бандеровщина по вашему, несет богатство, процветание, рабочие места и т. д.?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:27
    0
    Глава ДНР Пушилин: В освобождении Донбасса наступил переломный момент
    Так то, вероятно, обезопасить территорию Донбасса, в значительной степени, получится... но дальше дел ничуть не меньше и не легче!
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:28
    -2
    Помимо стратегической победы потеря Соледара и Артемовска для ВСУ сильнейший психологический удар и не восполнимые потери подготовленных формирований, а для их кураторов из-за лужи сигнал, что не в коня овес эта Украина. Республиканцы все видят и по любому воспользуются ситуацией что б свалить Байдена и ограничить помощь США за счет Европы, а там тоже не все так патриотично с поддержкой.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 10:49
      +1
      И близко нет. У них буквально рядом следующая линия обороны расположена. Которую опять будут брать месяцами.
  5. Deon59
    Deon59 Сегодня, 10:30
    -1
    10 месяцев и продвижение всего каких то десятков километров. В лоб долбить ,глядишь к концу 23 20 км продвинуться.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:37
      +2
      Deon59 hi, уже не раз писали что для обхватов, разрезов и клещей нужны совсем ДРУГИЕ людские ресурсы, ДРУГИЕ промышленные возможности, а у нас есть то что есть,и вообще мы с Украиной не воюем а проводим спец операцию.
  6. Sniper
    Sniper Сегодня, 10:44
    +1
    Дай-то бог! Взять в свои руки стратегическую инициативу, и больше до конца "спецоперации" ее не упускать!
  7. aleks700
    aleks700 Сегодня, 10:53
    0
    Когда Славянск и Краматорск возьмём тогда можно будет говорить о перелом в ходе боев за Донбасс. А пока тяжёлые бои.