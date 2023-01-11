Глава ДНР Пушилин: В освобождении Донбасса наступил переломный момент

Освобождение всей территории Донецкой Народной Республики приближается. Такой вывод можно сделать из событий последних дней, анализируя успехи российских войск в Марьинке, Соледаре, Артемовске.Как отметил сегодня в эфире «Соловьев Live» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, наступил переломный момент в освобождении ДНР. Российским вооруженным силам удалось добиться успеха сразу на нескольких ключевых участках фронта.В настоящее время, отметил Пушилин, под контролем российских войск находится практически вся Марьинка. Остатки украинских формирований закрепились на окраинах населенного пункта, но их уничтожение или пленение – дело непродолжительного времени.Поздно вечером 10 января стало известно об освобождении российскими войсками Соледара. Здесь важнейшую роль сыграли подразделения ЧВК «Вагнер». Территория города находится под контролем российских сил, но в центре еще сохраняется «котел», в котором идут бои. Как и в Марьинке, вопрос с уничтожением или пленением остатков украинских формирований решится скоро. Соляные шахты под городом также контролируются силами ЧВК «Вагнер».Взятие Соледара открывает возможность дальнейших действий как в направлении Артемовска, освобождение которого необходимо завершить, так и в направлении Славянска и Краматорска, которые все еще контролируются украинскими формированиями.Украинские власти ранее также были вынуждены признать всю тяжесть для ВСУ ситуации в Донбассе. Затем советник Офиса президента Украины Алексей Арестович даже пытался оправдывать потерю Соледара тем, что этот город якобы не имеет стратегического значения и доставит больше проблем России, чем пользы. Аналогичные заявления он делал и по другим городам Донбасса, включая Лисичанск и Северодонецк.