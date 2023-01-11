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Генштаб ВСУ полностью проигнорировал потерю Соледара, «забыв» упомянуть об этом в утренней сводке

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Генштаб ВСУ полностью проигнорировал потерю Соледара, «забыв» упомянуть об этом в утренней сводке

Взятие российскими войсками одного из важнейших узлов обороны украинской группировки на Донбассе полностью игнорируется Киевом, ни офис президента Украины, ни Минобороны о потере Соледара даже не вспомнили. В утренней сводке Генштаба ВСУ нет даже упоминания этого города, хотя еще вчера представители командования грозно надували щеки и обещали победу, несмотря на то, что первые подразделения ВСУ начали покидать городскую территорию.


О том, что Соледар перешел под российский контроль, сообщил основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, лично побывавший в городе минувшей ночью. Бои на территории города продолжаются, идет зачистка городских кварталов от оставшихся представителей ВСУ, не пожелавших сдаться. Подчеркивается, что в штурме города участвовали только "железнобокие" Вагнера, других подразделений не было.

Таким образом, на утро 11 января 2023 года город Соледар перешел под контроль российской армии, но этот факт на Украине игнорируется. Зеленский просто "забыл" о существовании этого города, продолжая что-то там вещать про "победу мировой демократии", да и в сводке Генштаба какие-либо упоминания о нем отсутствуют. Про отбитые атаки в районе Бахмута (Артемовска) есть, а про Соледар нет. Не любят в Киеве про поражения говорить, вот если бы какая-нибудь победа была, пусть маленькая, из нее бы раздули такую перемогу, что в Вашингтоне удивились бы.

Один Арестович признал, что Соледар взят русскими, но и тут не обошлось без привычной нам приставки "но", частенько присутствующей в "предсказаниях" советника главы офиса Зеленского. По его словам, русские город взяли, но никакой пользы это им не принесет, так как была просто пиар-акция, задачей которой было показать, что российская армия "способна брать города". Т.е., по мнению Арестовича, взяв Мариуполь, Лисичанск и еще множество городов, российская армия не убедила Киев в такой способности, пришлось брать еще и Соледар. А Бахмут берет, по логике представителя офиса, чтобы показать способность взять два города подряд?
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36 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:20
    +8
    Желательно,что бы они о этом городе забыли навсегда
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:24
      +11
      Лично мне такая тактика СМИ Украины замалчивания потерь нравится, надеюсь они в этом году промолчат о потери Одессы, Николаева, Очакова и ухода из Херсона.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:25
        -3
        Лично мне такая тактика СМИ Украины замалчивания потерь нравится
        А такая же тактика Российских СМИ Вам тоже нравится? Или тут вижу, тут не вижу?
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 10:30
          +1
          не нравится конечно никому из народа....а мы и есть народ. Никто не любит признавать своих ошибок, таков человек грешный. Надо чтобы руководство страны не только в печали обращалось к народу "помогите", но и в кайфе и радости не забывало делиться с тем самым народом, который является основной их благополучия. Мы тут не для того, чтобы батогами себя лупить, а чтобы своих критиковать...а вот врагов надо лупить! И любой их косяк не сравнивать с нашим, а оставлять чисто их поражением и косяком!
        2. Silver99
          Silver99 Сегодня, 10:32
          +3
          Тут главное достичь результата, лично я Конашенкова не слушаю, по мне так не спеша но двигаться вперед, а словесная шелуха никого не вдохновляет, это фон ветра.
        3. Хорон
          Хорон Сегодня, 10:34
          0
          Цитата: Trapp1st
          Лично мне такая тактика СМИ Украины замалчивания потерь нравится
          А такая же тактика Российских СМИ Вам тоже нравится? Или тут вижу, тут не вижу?

          Не сыпьте соль на сахар...!
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:28
      +1
      Население подконтрольное Киеву все сводки с полей узнаёт не от арестовичей, моляр или залужных, а из интернета и вестей с фронтов через раненых и комиссованных, поэтому нет смысла пенять на генштаб ВСУ , который полностью под контролем англосаксов и даёт исключительно ту информацию которую им укажут.
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 10:34
        +1
        Цитата: кредо
        Население подконтрольное Киеву все сводки с полей узнаёт не от арестовичей, моляр или залужных, а из интернета и вестей с фронтов через раненых и комиссованных, поэтому нет смысла пенять на генштаб ВСУ , который полностью под контролем англосаксов и даёт исключительно ту информацию которую им укажут.

        Они выдают только ту информацию, которая им больше нравится, и не умаляет их в глазах Запада. На народ они давно кучу навалили, и вспоминают о нём только когда надо проводить очередную мобилизацию.
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:20
    +3
    ну и что??? не напомните,как женераль Конашенков реагировал на сдачу Балаклеи,Изюма и Купянска? три дня молчал,а потом заявил о "плановой перегруппировке"...
    1. realdiamond
      realdiamond Сегодня, 11:02
      0
      Вы настолько тупы, что не в состоянии понять, что Конашенков спикер, а не спичрайтер по сводкам? Или просто поддеть военного хочется, дополнительно исковеркав его звание?
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:24
    +8

    Вот такие картинки ещё недавно гуляли по телеграмм каналам упоротых.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:26
      +1
      Вот такие картинки ещё недавно гуляли по телеграмм каналам упоротых.
      Ну если формально, то Соледар остался там же где стоял)
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 11:02
        0
        Ну это типа, они его не сдадут не при каких обстоятельствах)).
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:31
      +1
      всё верно написано, ибо не будет никакой "украины"!
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      Вот такие картинки ещё недавно гуляли по телеграмм каналам упоротых.

      Здесь им нужно отдать должное - не соврали "ни соледара, ни вкраини".
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:24
    +3
    Ну вот начинается,посмотрим западные сми.Поля заваленные неизвестными трупами они уже показывали.Они всё примеряют на себя,мы грохнули ТЭЦ на Украине,они пытаются понять а что будет если такаеже ТЭЦ выйдет из строя в Ганновере.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:33
      0
      они, гады, сидят в тепличных условиях, там гораздо мягче климат, так что выживут, фашисты, увы. Но проблемы начнутся когда начнут закрываться средние и мелкие предприятия - вот тут безработица может пошатнуть устои Германии.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:39
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Они всё примеряют на себя,мы грохнули ТЭЦ на Украине,они пытаются понять а что будет если такаеже ТЭЦ выйдет из строя в Ганновере.

      Можно напомнить, а то память отшибать начало:
  5. 1976AG
    1976AG Сегодня, 10:24
    +1
    Упрекают, что в сводках ВСУ ничего не сказали о потере Соледара, а наше МО обьявило о взятии этого города ? И вообще там еще идут бои, а значит полностью город еще не взят. Ерунду пишут какую то.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:28
      0
      а наше МО обьявило о взятии этого города ?
      в штурме города участвовали только "железнобокие" Вагнера, других подразделений не было.
      Причем тут МО РФ? Пригожин объявил.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 10:35
        0
        Цитата: Trapp1st
        а наше МО обьявило о взятии этого города ?
        в штурме города участвовали только "железнобокие" Вагнера, других подразделений не было.
        Причем тут МО РФ? Пригожин объявил.


        Так ведь упрекают в умалчивании этого факта Генштаб ВСУ, а не какого то командира подразделения ВСУ. То есть на официальные лица Украины.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:39
          0
          а не какого то командира подразделения ВСУ.
          Думаю Пригожин не оценит если Вы Вагнер припишите к подразделению ВС РФ, как впрочем и если ВС РФ припишет себе успехи Вагнера.
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 10:43
            0
            Цитата: Trapp1st
            а не какого то командира подразделения ВСУ.
            Думаю Пригожин не оценит если Вы Вагнер припишите к подразделению ВС РФ.



            Вы правда не понимаете разницы между официальными лицами и всеми остальными ?
            1. Trapp1st
              Trapp1st Сегодня, 10:46
              0
              Вы правда не понимаете разницы между официальными лицами
              Я как раз понимаю разницу между оф. лицом ВС РФ и оф. лицом Вагнера. Пригожин объявил, потом очередь остальных.
  6. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 10:25
    -2
    А много ли от того Соледара осталось? Груда битых кирпичей, бетонных обломков и обугленных деревяшек?
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:35
      -1
      Соледар - это "золотые прииски" соли, оттуда снабжалась вся украина, восточная Европа и мы много закупали....самая лучшая соль для соления продукции! Пригожин теперь по праву ещё и "соляной король"! Красачвик!
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: Peter1First
      А много ли от того Соледара осталось? Груда битых кирпичей, бетонных обломков и обугленных деревяшек?


      Сейчас важнее, что разрушается линия обороны ВСУ. Мощная линия обороны. А значит появляется возможность выходить во фланги и тыл других частей ВСУ.
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:39
      0
      Цитата: Peter1First
      А много ли от того Соледара осталось? Груда битых кирпичей, бетонных обломков и обугленных деревяшек?

      Ну и что ? Главное-территория...значение этой территории ! А город отстроят ! Сколько советских городов было разрушено "до основания" во время ВОВ ? Отстроили ! Да и в ДНР разрушенный Соледар -не единственный !
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:29
    +2
    Генштаб ВСУ полностью проигнорировал потерю Соледара, «забыв» упомянуть об этом в утренней сводке
    . Да ладно, это уже не важный, не ключевой не... в общем понятно.
    Ничего нового, в общем.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:29
    +1
    В утренней сводке Генштаба ВСУ нет даже упоминания этого города

    А вот в Госдепе США помнят. Скоро нагрянут из Вашингтона ревизоры-инквизиторы. Ох, и полетят перья с голов нацистской хунты.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:32
      +1
      и полетят перья с голов нацистской хунты
      Даже если сменят одних на других, с тем же для нас результатом, нам все равно request
  9. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 10:34
    0
    Он просто сделал вид, что всё именно так и было задумано. laughing
  10. topol717
    topol717 Сегодня, 10:36
    0
    теперь осталось зачистить подготовить оборону и далее на Северск и Славянск.
  11. Sniper
    Sniper Сегодня, 10:42
    +1
    Ну так это.. они его не потеряли? Они просто ушли из города на "перегрупировку" на тот свет!)
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:54
    +1
    Внимание! Горькая правда.
    "Генштаб ВСУ полностью проигнорировал потерю Соледара..."
    Скорее всего они надеются на очередную перегруппировку.
    Чего зря шум поднимать?
    И что паскудно: наши дали им такую надежду.
    Миф об "однажды поднятом российском флаге" развеян не украинцами, а нами самими.
    Наверное, поэтому и наши официально не торопятся салюты запускать.
    Праздновать будем после того, как дело сделаем.
  13. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 10:58
    0
    "Генштаб ВСУ полностью проигнорировал потерю Соледара"
    А вот и неправда.Очень интересно было вчера следить за хронологией сообщений "каждой из сторон", содержанием и цифрами.
    1. Примерно в полночь сообщение от вагнеровцев о окружении "примерно 500 ВСУшников" в центре Соледара
    2. В укросми в 2 ночи: "Стало известно, сколько гражданских находится в Соледаре. Сейчас в Соледаре находится 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий". И фотка печальной пожилой тётеньки, в потёмках, при свечке, чистящей картошку.
    3. В укросми в 6 утра: "Россия не захватила Соледар.
    Как говорится - читайте между строк, делайте выводы ;)