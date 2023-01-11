Генштаб ВСУ полностью проигнорировал потерю Соледара, «забыв» упомянуть об этом в утренней сводке

Взятие российскими войсками одного из важнейших узлов обороны украинской группировки на Донбассе полностью игнорируется Киевом, ни офис президента Украины, ни Минобороны о потере Соледара даже не вспомнили. В утренней сводке Генштаба ВСУ нет даже упоминания этого города, хотя еще вчера представители командования грозно надували щеки и обещали победу, несмотря на то, что первые подразделения ВСУ начали покидать городскую территорию.О том, что Соледар перешел под российский контроль, сообщил основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, лично побывавший в городе минувшей ночью. Бои на территории города продолжаются, идет зачистка городских кварталов от оставшихся представителей ВСУ, не пожелавших сдаться. Подчеркивается, что в штурме города участвовали только "железнобокие" Вагнера, других подразделений не было.Таким образом, на утро 11 января 2023 года город Соледар перешел под контроль российской армии, но этот факт на Украине игнорируется. Зеленский просто "забыл" о существовании этого города, продолжая что-то там вещать про "победу мировой демократии", да и в сводке Генштаба какие-либо упоминания о нем отсутствуют. Про отбитые атаки в районе Бахмута (Артемовска) есть, а про Соледар нет. Не любят в Киеве про поражения говорить, вот если бы какая-нибудь победа была, пусть маленькая, из нее бы раздули такую перемогу, что в Вашингтоне удивились бы.Один Арестович признал, что Соледар взят русскими, но и тут не обошлось без привычной нам приставки "но", частенько присутствующей в "предсказаниях" советника главы офиса Зеленского. По его словам, русские город взяли, но никакой пользы это им не принесет, так как была просто пиар-акция, задачей которой было показать, что российская армия "способна брать города". Т.е., по мнению Арестовича, взяв Мариуполь, Лисичанск и еще множество городов, российская армия не убедила Киев в такой способности, пришлось брать еще и Соледар. А Бахмут берет, по логике представителя офиса, чтобы показать способность взять два города подряд?