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Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии риска третьей мировой войны

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Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии риска третьей мировой войны

Третьей мировой войны не предвидится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на вручении кинопремии «Золотой глобус». По утверждению главы киевского режима, хотя боевые действия еще не завершились, но «волна меняется и уже очевидно, кто победит».


Здесь с Зеленским сложно не согласиться: «волна», учитывая практически полное освобождение Соледара и Марьинки, действительно меняется, а в том, кто победит, мы не сомневались еще в самом начале специальной военной операции.

Заявления о том, что третьей мировой войны «не будет», очень нужны действующим киевским властям. У Зеленского считают, что так они убедят Запад поставлять больше самого разнообразного оружия, поскольку риск глобального конфликта удерживает США и Евросоюз от поставок многих видов вооружений, включая и ракеты большой дальности.

Впечатляет полное безразличие Зеленского и его окружения по отношению к будущему населения страны, ее территории, экономики. Представители «внешнего управления» совсем заигрались, только ставки в их игре безмерно высоки.

Убеждая себя и своих покровителей, что риск глобальной войны Запада с Россией исключен, киевский режим способствует дальнейшей эскалации конфликта, которая как раз и может привести к самым непредсказуемым последствиям. Разрушения и человеческие жертвы в этом случае окажутся полностью на совести деятелей киевского режима, которые приближают риск катастрофы не только для своей страны, но и для многих других государств.
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Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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10 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:45
    0
    А кто это, вообще?!
    Такое заявлять...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:58
      0
      Третьей мировой войны не предвидится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский,

      Иногда приходится убивать свою мечту, чтобы впоследствии эта мечта не убила тебя. crying
  2. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:46
    0
    Вот затычка, везде и всюду пролезть и себя показать. Он думает что его будут считать пробкой от коньяка или другого благородного напитка? А по факту он из другого прохода.
  3. Sniper
    Sniper Сегодня, 10:46
    0
    Спасибо тебе шут гороховый! Обнадежил человечество. Только от тебя в этом ничего не зависит.ты никто.. просто клоун в международной политике!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:46
    +2
    Этот штопаный презерватив решает судьбу мира?
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:52
      0
      как и любая затычка в канализации важна, чтобы дерьмом не залило весь мир. Только затычка не понимает, что важно для мира не её присутствие, а именно её удаление из отверстия в канализации! Вырвать!
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:51
    0
    Впечатляет полное безразличие Зеленского и его окружения по отношению к будущему населения страны, ее территории, экономики.
    Сын знакомого, служит в президентском полку Украины, это типа роты почетного караула, служит уже года два. Приезжал на новогодние праздники и говорит, что Зеленский очень сильно постарел за последнее время (видит его часто). Не зря ведь пишут, все время под наркотой. Если не заучивает, то что для него подготовили, а говорит от себя, то получается полнейшая ерунда.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:54
    +1
    Вроде отошел от дел шоу-бизнеса, ан нет, подвернись халтура - выступает в жанре КВН...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    0
    Третьей мировой войны не предвидится
    Спасибо, успокоил. Как же его Запад приподнял, действительно только шляпы Наполеона не хватает. Чувствуя себя пупом Земли и поддержку от "друзей" можно и мир гарантировать на всей планете даже не задумываясь о том, что этот мир стоит на грани и по его вине.
  8. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:06
    0
    Наркоману верить-себя не уважать. Смотря что считать третьей мировой. Если экономически,то она уже идёт,если силовое противостояние наибольших военных стран и блоков,то этот маховик уже раскручивается,ну а если ядерная война,тут всё решат чьи то крепкие или слабые нервы.