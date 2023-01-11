Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии риска третьей мировой войны

Третьей мировой войны не предвидится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на вручении кинопремии «Золотой глобус». По утверждению главы киевского режима, хотя боевые действия еще не завершились, но «волна меняется и уже очевидно, кто победит».
Здесь с Зеленским сложно не согласиться: «волна», учитывая практически полное освобождение Соледара и Марьинки, действительно меняется, а в том, кто победит, мы не сомневались еще в самом начале специальной военной операции.
Заявления о том, что третьей мировой войны «не будет», очень нужны действующим киевским властям. У Зеленского считают, что так они убедят Запад поставлять больше самого разнообразного оружия, поскольку риск глобального конфликта удерживает США и Евросоюз от поставок многих видов вооружений, включая и ракеты большой дальности.
Впечатляет полное безразличие Зеленского и его окружения по отношению к будущему населения страны, ее территории, экономики. Представители «внешнего управления» совсем заигрались, только ставки в их игре безмерно высоки.
Убеждая себя и своих покровителей, что риск глобальной войны Запада с Россией исключен, киевский режим способствует дальнейшей эскалации конфликта, которая как раз и может привести к самым непредсказуемым последствиям. Разрушения и человеческие жертвы в этом случае окажутся полностью на совести деятелей киевского режима, которые приближают риск катастрофы не только для своей страны, но и для многих других государств.