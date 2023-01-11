Комбриг «Востока» призвал умерить интенсивность «тактической радости» от успехов на фронте

Мы не под Киевом, а под Донецком; противник не истощён и способен к активным действиям, и все фронтовики сосредоточенно ждут развития событий

Победы последних дней, включая практически полное освобождение как Марьинки, так и Соледара, внушают надежду многим россиянам – и тем, кто на фронте, и тем, кто в тылу. Нельзя не порадоваться за успехи российских солдат, которые постепенно теснят противника и освобождают земли Донбасса.Однако командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале призывает поумерить «интенсивность тактической радости» от одержанных побед. Ведь противник еще достаточно силен, а работы для российских военных очень и очень много.- пишет Ходаковский.Комбриг напоминает и о том, что пылкая радость однажды уже сменялась разочарованием. Поэтому надо сохранять бдительность. Но это, разумеется, не умаляет подвига российских солдат, которые решают поставленные задачи невероятными усилиями, подчеркивает Александр Ходаковский.Напомним, что вчера вечером стало известно, что российские войска практически полностью освободили Соледар. Главную роль в его занятии сыграла ЧВК «Вагнер». Сегодня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил также о практически полном освобождении Марьинки и подчеркнул наступление переломного момента в освобождении территории Донбасса. Ведь за Соледаром последует Артемовск, а затем откроются и возможности для освобождения Краматорска и Славянска.