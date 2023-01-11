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Комбриг «Востока» призвал умерить интенсивность «тактической радости» от успехов на фронте

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Комбриг «Востока» призвал умерить интенсивность «тактической радости» от успехов на фронте

Победы последних дней, включая практически полное освобождение как Марьинки, так и Соледара, внушают надежду многим россиянам – и тем, кто на фронте, и тем, кто в тылу. Нельзя не порадоваться за успехи российских солдат, которые постепенно теснят противника и освобождают земли Донбасса.


Однако командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале призывает поумерить «интенсивность тактической радости» от одержанных побед. Ведь противник еще достаточно силен, а работы для российских военных очень и очень много.

Мы не под Киевом, а под Донецком; противник не истощён и способен к активным действиям, и все фронтовики сосредоточенно ждут развития событий

- пишет Ходаковский.

Комбриг напоминает и о том, что пылкая радость однажды уже сменялась разочарованием. Поэтому надо сохранять бдительность. Но это, разумеется, не умаляет подвига российских солдат, которые решают поставленные задачи невероятными усилиями, подчеркивает Александр Ходаковский.

Напомним, что вчера вечером стало известно, что российские войска практически полностью освободили Соледар. Главную роль в его занятии сыграла ЧВК «Вагнер». Сегодня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил также о практически полном освобождении Марьинки и подчеркнул наступление переломного момента в освобождении территории Донбасса. Ведь за Соледаром последует Артемовск, а затем откроются и возможности для освобождения Краматорска и Славянска.
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5 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:00
    +2
    омандир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале призывает поумерить «интенсивность тактической радости» от одержанных побед.
    Согласен, а то некоторые уже на польскую границу вышли... Пока разбирали одну линию укреплений, они другую выстроили. Эта кровавая карусель может длиться десятки лет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:05
      +1
      Четыре месяца -отступление,потом бодание на позициях,штурм отдельных зданий изо дня в день..Людей можно понять,но и бдительности нельзя терять.Противник силен и постоянно подпитывается,надо ждать гадости.
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 11:06
      -2
      Всё правильно, только давно у наших людей не было повода для радости. Так что немножко можно. Всё-таки прогресс наметился! wink
  2. кредо
    кредо Сегодня, 11:02
    0
    Ходаковский в своём репертуаре, как "капитан-очевидность" повторяет то, что все и так прекрасно знают.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:04
    +1
    Есть зерно истины...., гуляет инфа, что укропы 2-3 корпуса формируют в тылу, поэтому усиленно танки клянчат...., явно не для обороны.