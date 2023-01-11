Командование ВСУ заявляет о якобы выводе основных своих войск из Соледара перед окружением

Соледар уже находится под контролем российских войск. Видимо, поэтому в очередной утренней сводке Генштаба ВСУ о данном направлении не упоминают.Согласно сообщениям ряда Telegram-каналов, ссылающихся на источник в Офисе Зеленского, в городе почти не осталось украинских военнослужащих. Утверждается, что, опасаясь очередного котла, командование ВСУ якобы вывело основные войска из Соледара. В то же время в Киеве утверждается, что сопротивление в городе продолжается. Но если войска выведены, то кто же тогда оказывает сопротивление.В группе Вагнера заявили о взятых пленных солдатах и офицерах противника. Число пока не называется.Также наступательные действия российской армии идут по всей протяженности Донецкого направления зоны СВО. В частности, это касается Марьинки, Водяного. Победы, Невельского и Красногоровки. Наши подразделения предпринимают максимум усилий, чтобы отодвинуть украинские войска подальше от Донецкой агломерации, которая подвергается регулярным обстрелам с их стороны.Обстреливая Донецк и другие населенные пункты республики, противник активно применяет как западное вооружение, так и советское. Наиболее часто им используются для ударов по жилым кварталам РСЗО «Град», а также западная артиллерия калибра 155 мм – французские САУ Caesar и американские гаубицы М777.Вооруженные силы России также ведут наступательную операцию и в Харьковской области. Так, в ходе штурма поселка Гряниковка Купянского района наши подразделения с боями продвинулись к его центру.Из Луганской Республики сообщают о бывшем заключенном, который добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Он стал командиром одного из подразделений, а также за проявленные мужество и героизм был награжден звездой Героя ЛНР.