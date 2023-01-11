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Командование ВСУ заявляет о якобы выводе основных своих войск из Соледара перед окружением

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Командование ВСУ заявляет о якобы выводе основных своих войск из Соледара перед окружением

Соледар уже находится под контролем российских войск. Видимо, поэтому в очередной утренней сводке Генштаба ВСУ о данном направлении не упоминают.


Согласно сообщениям ряда Telegram-каналов, ссылающихся на источник в Офисе Зеленского, в городе почти не осталось украинских военнослужащих. Утверждается, что, опасаясь очередного котла, командование ВСУ якобы вывело основные войска из Соледара. В то же время в Киеве утверждается, что сопротивление в городе продолжается. Но если войска выведены, то кто же тогда оказывает сопротивление.

В группе Вагнера заявили о взятых пленных солдатах и офицерах противника. Число пока не называется.

Также наступательные действия российской армии идут по всей протяженности Донецкого направления зоны СВО. В частности, это касается Марьинки, Водяного. Победы, Невельского и Красногоровки. Наши подразделения предпринимают максимум усилий, чтобы отодвинуть украинские войска подальше от Донецкой агломерации, которая подвергается регулярным обстрелам с их стороны.

Обстреливая Донецк и другие населенные пункты республики, противник активно применяет как западное вооружение, так и советское. Наиболее часто им используются для ударов по жилым кварталам РСЗО «Град», а также западная артиллерия калибра 155 мм – французские САУ Caesar и американские гаубицы М777.

Вооруженные силы России также ведут наступательную операцию и в Харьковской области. Так, в ходе штурма поселка Гряниковка Купянского района наши подразделения с боями продвинулись к его центру.

Из Луганской Республики сообщают о бывшем заключенном, который добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Он стал командиром одного из подразделений, а также за проявленные мужество и героизм был награжден звездой Героя ЛНР.

Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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24 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:25
    +1
    командование ВСУ выводит войска из Соледара

    Экстракшен ?)
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 11:28
      +5
      Цитата: Trapp1st
      командование ВСУ выводит войска из Соледара

      Экстракшен ?)


      Эта информация для внутреннего украинского потребления. Так же как заявления о ничтожной значимости Соледара с военной точки зрения.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:29
        +1
        Эта информация для внутреннего украинского потребления.
        Спасибо Кэп!) Это был сарказм.
        1. Николай310
          Николай310 Сегодня, 11:48
          +5
          а есть повод для сарказма???

          тогда не напомните,главари Калына,Волына и Редис по сколько лет лагерей получили? только не надо ляляшечки разводить,что мы их на своих ребят поменяли...кум Медведчук нам не свой...а некоторые лётчики как находятся в плену чуть ли не с начала СВО,так и сидят...их же нельзя было на Калын и Редиса поменять...кум тыква Россиюшке важнее...

          как бы не было печально,а Зеленский-то своё обещание выполнил,в отличие от болтунов,которые грозились судить азовцев...а некоторых наёмников даже к смертной казни приговорили
          1. lucul
            lucul Сегодня, 13:06
            -1
            как бы не было печально,а Зеленский-то своё обещание выполнил

            Какое из тысяч ? ))))
    2. Маз
      Маз Сегодня, 11:37
      +7
      После взятия Соледара Все три дороги ведущие в Бахмут -Артемовск теперь или перерезаны или под огневым контролем Вагнера, таким образом Бахмут находится в оперативном окружение, подвоз боеприпасов, эвакуация раненых и прочих необходимых вещей для ведения боевых действий невозможен, только одна дорога полуоткрыта на Часов Яр, но это местная дорога и не трасса даже. Бахмут на грани захвата, окружен с севера, охвачен с юга, а с востока вагнера зашли в город.


      Судя по уточненной информации на утро в Соледаре было окружено несколько больше, чем 500 человек (но и меньше 1000).

      Уже сдалось более 100 человек (обычно из мелких отрезанных групп), но несколько больших окруженных групп продолжают оказывать сопротивление.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 11:51
        +3
        , только одна дорога полуоткрыта на Часов Яр, но это местная дорога и не трасса даже.

        Спасибо за свежую карту . Думаю дорога на Часов Яр под артиллерийский контролем днём и ночью . Доставка БК в город ограничена , а это уже обнадёживает .
    3. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:24
      +2
      Ну что вы право слово кому он того город нужен ?
      ВСУ ушли еще да к примеру и месяц назад а русские зачем то палил, стреляли словом ПОТЕРЬ НЕТ И ПЕРЕМОГА .
      Теперь будем смотреть как красиво расскажут велико украм о том что Соледар так плевый городишко и воще там ВСУ одолели всех и вся и просто от того что городок то так себе взяли и ушли.
      Вот вопрос а с солью теперь как будет?.
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 12:47
        0
        Цитата: сайгон
        Ну что вы право слово кому он того город нужен ?
        ВСУ ушли еще да к примеру и месяц назад а русские зачем то палил, стреляли словом ПОТЕРЬ НЕТ И ПЕРЕМОГА .
        Теперь будем смотреть как красиво расскажут велико украм о том что Соледар так плевый городишко и воще там ВСУ одолели всех и вся и просто от того что городок то так себе взяли и ушли.
        Вот вопрос а с солью теперь как будет?.

        Все отступающие байки несут, наши тоже отходили из Херсона из-за угрозы прорыва дамбы, но она так и стоит.
    4. Invoce
      Invoce Сегодня, 12:33
      0
      Цитата: Trapp1st
      командование ВСУ выводит войска из Соледара

      Экстракшен ?)

      По моему тотальный Дестракшен!
  2. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 11:25
    +2
    Соледар уже практически находится под контролем российских войск.

    Постучите по дереву!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:26
    +3
    Прочитал. Комментарий - набор тезисов и слов.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 11:40
    +2
    наверняка вывели всех, кого могли, а вчера бои шли с силами прикрытия.
    Посмотрим, сколько пленных было взято. Если мало, то да, вывести основные силы смогли.
    1. JonnyT
      JonnyT Сегодня, 11:51
      +1
      Никого они не выводили, ВСУ сами по тапкам дали, кто успел ......там наоборот ВСУшные офицеры, давали слово своим рядовым, что не бросят,и, конечно, это слово не сдержали.....
      Те что по умнее вышли, как только запахло жареным, в городе остались брошенные и обманутые ВСУшники,
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:28
        0
        А бритиш бойз вообще оставили умирать. Будут знать с кем связываются
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:28
      0
      Пленные в принципе не показатель , могли и прям на смерть стоять и в плен не попасть .
      Тут уже хрен знает может руки медленно поднимали, на передке пехота и прокуроры и судьи.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:46
    +2
    Когда этот аппендицит срежут у Белогороки напротив Северска,когда срежут значит началось.Смерть фашистской европе.В европе наших не трогать.
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:47
    +1
    Двум мелкобритам еще там наваляли...
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:48
    +3
    Ещё вчера в телеге писали об отводе укровойск из Соледара (мой коммент по этому поводу удалили - видать не понравился), а вот основное количество или нет - не уточнялось. Даже несколько видео было на эту тему.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:32
      +1
      Вчера и здесь про это писали. Только какой там отвод. Умные смылись молча оставив остальных, кто поглупее
    2. lucul
      lucul Сегодня, 13:03
      +1
      Ещё вчера в телеге писали об отводе укровойск из Соледара (мой коммент по этому поводу удалили - видать не понравился), а вот основное количество или нет - не уточнялось. Даже несколько видео было на эту тему.

      Отвод войск был из Херсона - всё как положенно,по всем правилам.
      А из Соледара приказали отходить только "своим",а простые украинцы остались сопротивляться до конца.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:13
    +2
    Вагнер оправдал ожидания, он показал на поле боя, что способен на успех.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:19
    +1
    Командование ВСУ заявляет о якобы выводе основных своих войск из Соледара перед окружением
    . Да ладно... сбежали, те кто успел и кому позволили.
    Не в первый и последний раз, к этому пора привыкнуть.
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:34
    0
    Значит мы пристрелялись и нащупали слабые места, война это негуманное средство, никто не считает жизни, только эффективность наступления/обороны.