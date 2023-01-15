Когда уходит магия имён

Рамзес, Тутанхамон и Нефертити, Навуходоносор, Александр Македонский, прозванный Великим, и Цезарь с его Клеопатрой, Карл, и тоже Великий, у нас свой Пётр и чуть менее Великая Екатерина после Грозного Ивана. Потом Наполеон, и ещё один, третий как пародия на первого, Бисмарк, и вот XX век.
Это с его началом разыгралась у людей аллергия на величие, и в моду вошёл «маленький человек». Он, «маленький», выиграл Первую мировую и породил фашизм и национал-социализм. Из «маленьких» человечков выросли фюрер и дуче. И для него, «маленького», уже мало что значит «магия имён».
Сплетни, склоки и большой позор кого-нибудь из «великих» – лучшее блюдо для газет, ТВ, а теперь для социальных сетей. Ничуть не сомневаюсь, что в своё время гитлеровские бонзы воспринимались в цивилизованном мире примерно так же, как мы сейчас смотрим на Зеленского и компанию.
Впрочем, ведь и на нашу руководящую тусовку на Западе аудиторию приучают смотреть точно так же. Получается, понятное дело, не очень, у пропаганды, как западной, так и у нашей, сейчас очень большие проблемы с оболваниванием публики.
Не слишком-то она верит «великим», да и считать таковыми вряд ли кого-то хочет. Это если всерьёз. Впрочем, спадает пелена пиара с глаз медленно и неохотно. Привычка верить в вождей и вождям въелась в рабское сознание настолько давно и настолько всерьёз, что никакая демократия пока не помогает.
Последний из великих
Хотя тот же Черчилль не просто так твердил, что
«демократия – самая худшая форма правления, если не считать всех остальных».
Кстати, именно с Черчилля, которого когда-то назвали «последним из великих», и началась работа над этой колонкой комментатора. Точнее, со спектакля в Малом театре с ярким названием «Большая тройка. Ялта-45».
Два года назад его едва не сняли с репертуара после безвременной кончины Бориса Клюева – исполнителя роли британского премьера. Вы наверняка помните его Майкрофта Холмса в культовых «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и папу Колю из уже современного сериала «Воронины» с его поистине замечательной и ёмкой фразой «египетская сила».
Борису Клюеву нашли вполне достойную замену – «великого» Черчилля теперь играет Валерий Афанасьев. Обычно он был занят в ролях бывших ментов или вороватых чинуш. Но нашёл какие-то совершенно новые штрихи к портрету вечного главного врага СССР, даже неизменная сигара и бокал коньяка тому не помешали.
И нет сомнений, что не только театральный Черчилль заставит многих вспомнить, как «великих», и Сталина и Рузвельта, и не дай господь – сменившего его в президентском кресле Трумэна.
Хотя в чём же их-то величие? Неужели в приказе на ядерную бомбардировку японских городов от Гарри Трумэна или на полное уничтожение Дрездена, а до этого на почти полное – Гамбурга и Кёнигсберга. Это ещё от Франклина Делано Рузвельта.
По всей видимости, тогдашние жители планеты Земля не слишком-то верили в пресловутое «величие» таких вождей, хотя великое, как известно, видится на расстоянии. Потому и сегодня лучшей афиши, чем «великие» имена из Большой тройки, трудно придумать.
Великим повсюду, и не только во Франции, признали и Наполеона – совсем немногие годы спустя после его смерти. А ведь колоссальные потери среди французов, да и по всей Европе за полтора десятка лет Наполеоновских войн, вполне сопоставимы с потерями в мировых войнах. Если, конечно, принимать во внимание тогдашнюю численность населения.
Мало кто теперь сумеет вспомнить «великие имена» возносимых до небес политиков и полководцев первой из мировых войн. Китченер, Ллойд Джордж, Пуанкаре и Клемансо, короли и императоры, генералы – француз Нивель и наш Брусилов, чьими именами даже называли сражения.
Тому же Черчиллю пришлось пройти через годы опалы и забвения, и только став в 1939 году «военным премьером», он снова вскарабкался на вершину власти и славы. Однако память людская коротка, как мало что иное, и премьера-победителя избиратели отправили в отставку, не дав ему даже дождаться победы.
Вместе с Черчиллем очень многие, в том числе и Гитлер, вышли во Вторую мировую войну с грузом Первой мировой за плечами. И очень многим этот груз оказался не по плечу. В Советском Союзе из когорты «великих» весьма скоро выбыли едва ли не все герои Гражданской.
Великими Вторая мировая война сделала многих, даже очень многих. Но если маршалу Г. К. Жукову это, по сути, дважды стоило большой карьеры, то его главного партнёра из числа союзников – Дуайта Эйзенхауэра именно военная слава возвела на вершину власти в самой могучей стране мира.
Его собственные претензии на «величие» были чуть ли не минимальными. Пиарщики по этому поводу сходили с ума – ведь в дни визита в США даже комик Хрущёв затмил старину Айка. Но почему-то следующие президенты, в том числе и симпатичный многим, как видно, потому что погиб, Джон Кеннеди, «великими» не числятся.
В таковые в Штатах записан актёр совсем иного плана – по амплуа до зубного скрежета серьёзный и свой в доску парень, причём из глухой провинции. Вы догадались, что это Рональд Рейган, который объявил о начале ядерной бомбардировки «Империи зла» – Советского Союза. Пошутил он – так шутят тамошние «великие».
Рейган своей «рейганомикой» действительно обогатил большинство простых, но желательно коренных американцев. Вот и записали его в «великие» – им же иного и не надо, за океаном народ простой – жлоб на жлобе и жлобом погоняет, такая философия там и не скрывается вовсе.
Парад пигмеев
А дальше пошло-поехало повсюду на понижение. У нас – до Горбачёва и Ельцина, за океаном – до пары Бушей, отца и сына, и до развратника Клинтона, после которых и Обама, и Трамп совсем неплохо смотрелись.
О Джо Байдене промолчу, поскольку начинал-то он совсем неплохо. Говорят, даже с Алексеем Николаевичем Косыгиным толково общался. С госсекретарями там в Штатах и вовсе беда – после Киссинджера никто толком и сказать, и сделать ничего не способен. Пришлось американскому Госдепу и целую дамскую «смену вех» пережить, от Мадлен Олбрайт до старушки Хиллари.
С последней, которой так не повезло несколько лет назад на выборах президента, конкурировать не могла даже другая лихая дама преклонного возраста. Я думаю, вы понимаете, что речь о Нэнси Пелоси. И после всего этого – какой-то вовсе Блинкен, даже фамилия у него по-русски почти неприличная.
Парад пигмеев и пигмеек, если сравнивать их с «великими» из иных времён, продолжается и в Европе. Там после Меркель – невнятный Шольц, после Елизаветы II, но вскоре наверняка ещё и «великой» – тоскливый Карл, а после Ш. де Голля, Ж. д’Эстена, Ширака и шустрика Саркози – тут как тут вечный двоечник Макрон.
Имена «великих» из далёкого и не очень прошлого невольно вспоминаются как-то сами по себе. Нынешние же забываются чуть ли не через день после того, как откуда-нибудь всплывают.
Ну ладно лохматый Джонсон, тот успел к себе публику приучить, а вот фамилию, а главное – имя дамочки, посидевшей в премьерах на Даунинг-стрит после него – забыли уже все. Имя и данные Сунака нынешнего, не внешние, конечно, ведь тоже не усваиваются.
Про комиссаров из ЕС здесь и говорить нечего, поскольку у них серьёзные трудности по части адекватности в пространстве. Украину с окраиной европейской как путали, так и путают. Что уж тогда с бизнесменов спрашивать.
Опять же, как-то не так и в бизнесе с именами. Были-то Ротшильд, Форд, наконец Рокфеллер, «великие», как на подбор. А сейчас у их то ли преемников, то ли наследников, не прямых, конечно – всё какие-то смешные клички, чуть ли не собачьи – Джобс, Безос и Гейтс, ну хотя бы Цукерберг, и как вишенка на торте – некто Маск.
Да простят меня читатели, но в завершение буду совсем уж банален. Биографические очерки, часто напоминающие собрание тех самых сплетен и слухов – вообще-то один из самых популярных жанров у пишущей и снимающей братии. Автор и сам ими увлекается.
И на страницах «Военного обозрения» успел не раз отметиться как в адрес современников, российских и зарубежных, так и по поводу исторических личностей, знаменитых и не очень. Но история, как известно, любит повторяться, и обычно после трагедии – в виде фарса.
Другое дело, что фарс оказывается не столько смешным, сколько страшным. Кто-то скажет – мельчает история. Как следствие – измельчали и её герои. Но пишут и писать будут и о них, поскольку не всё же о былом да о былом. Забытом невольно, но чаще – абсолютно намеренно.
Немцы даже придумали специальное такое время в своём языке – plusquamperfekt. Давно забытое прошлое, а в английском таких времён и вовсе не пересчитать. Но вот не знаю и не хочу знать, есть ли у них, немцев или англичан, аналог хорошо известной русской поговорки:
Кто старое помянет, тому глаз вон, но кто забудет – тому оба...