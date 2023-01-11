Сообщается о рейде СБУ в правительственном квартале Киева

Утром, 11 января, несколько украинских ТГ-каналов публиковали сообщения о том, что СБУ проводит рейд в правительственном квартале Киева.
Позднее, информация о неких «контрразведывательных» мероприятиях, подкрепленная соответствующими фото, появилась и на официальном сайте ведомства.
В СБУ пояснили, что действия силовиков направлены на усиления защиты важных государственных объектов, а также обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.
В ходе мероприятия представители украинской службы безопасности проводили осмотр некоторых помещений, а также осуществляли выборочную проверку документов и транспортных средств гражданских лиц.
Все вышеупомянутые действия СБУ проводились преимущественно в правительственном квартале столицы и некоторых прилежащих к нему территориях.
С чем именно связан сегодняшний «всплеск активности» украинских спецслужб, пока не ясно. На сайте ведомства решили ограничиться общими формулировками «контрразведывательные мероприятия».
В то же время, некоторые украинские СМИ пишут о том, что СБУ в правительственном квартале столицы ищет конкретно оружие и взрывчатку. Данная версия косвенно подтверждается фото, на которых видно, что силовики привлекли к работе служебных собак.