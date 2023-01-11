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Сообщается о рейде СБУ в правительственном квартале Киева

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Сообщается о рейде СБУ в правительственном квартале Киева

Утром, 11 января, несколько украинских ТГ-каналов публиковали сообщения о том, что СБУ проводит рейд в правительственном квартале Киева.


Позднее, информация о неких «контрразведывательных» мероприятиях, подкрепленная соответствующими фото, появилась и на официальном сайте ведомства.

В СБУ пояснили, что действия силовиков направлены на усиления защиты важных государственных объектов, а также обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.


В ходе мероприятия представители украинской службы безопасности проводили осмотр некоторых помещений, а также осуществляли выборочную проверку документов и транспортных средств гражданских лиц.

Все вышеупомянутые действия СБУ проводились преимущественно в правительственном квартале столицы и некоторых прилежащих к нему территориях.


С чем именно связан сегодняшний «всплеск активности» украинских спецслужб, пока не ясно. На сайте ведомства решили ограничиться общими формулировками «контрразведывательные мероприятия».

В то же время, некоторые украинские СМИ пишут о том, что СБУ в правительственном квартале столицы ищет конкретно оружие и взрывчатку. Данная версия косвенно подтверждается фото, на которых видно, что силовики привлекли к работе служебных собак.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт СБУ
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8 комментариев
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  1. polinet
    polinet Сегодня, 12:21
    0
    Они столько оружия еще весной раздали и что теперь забирают? Вот уморы laughing
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:24
      0
      Собаки не только взрывчатку ищут, но и наркоту, может Зеля лишнего из поездки в США притаранил.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 12:37
        +1
        Может проблемы с новыми поставками, а срочно нужен кокс. Вот и ищут "топливо" президенту, а то "зависнет" как бидон. wink
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:34
      0
      ...СБУ проводит рейд в правительственном квартале Киева.

      Холоп поверь, прошла она
      и демократия и гласность,
      и все кто предан прежней власти
      и не удрал от новой власти,
      ещё покаются не дважды
      во веки славя Яныка. yes
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:22
    +8
    С чем именно связан сегодняшний «всплеск активности» украинских спецслужб,
    . На фронт они не хотят! Пытаются показать, доказать, что они нужны здесь и сейчас...
    Ничего нового, в общем.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:35
    +3
    Кокс ищут для зели, в Бразилии буча, самолеты не летают....
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:38
    0
    Я думал уже призывников ловят в правительственном квартале ,а они оружие ищут. Так его там целые склады ,чего его искать то
  5. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 13:21
    0
    силовики привлекли к работе служебных собак.

    Собаки не только взрывчатку искать могут, но и наркоту.
    Может у Зеленского кокс попятили? Теперь ищут)))