Военное обозрение
Войти Регистрация

Арестович заявил, что «Соледар никому не нужен»

44
Арестович заявил, что «Соледар никому не нужен»

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что освобождение российскими войсками города Соледар абсолютно бессмысленно и не принесет никакой пользы.


По словам известного своими несбывшимися прогнозами пропагандиста, "взятие разрушенного города не принесет никакой пользы России" и не дало никаких результатов, кроме потерь и медийного эффекта.

Накануне, когда уже появилось подтверждение от куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о полном освобождении и проведении зачистки города, Арестович на своем стриме рассказывал своей аудитории, что положение у ВСУ в Соледаре не критичное и город "всего лишь взят в полу кольцо" .

Теперь, когда даже самой непритязательной аудитории стало ясно, что Соледар окончательно и бесповоротно потерян для киевского режима и колоссальные потери ВСУ при многомесячных попытках удержать город оказались напрасными, Арестович пытается на все лады смягчить медийный эффект от очередной победы ВС РФ и утверждает, что взятие Соледара бессмысленно. Возникает вопрос: зачем тогда ВСУ несколько месяцев пытались его удержать?

По мнению аналитиков, освобождение Соледара повлечет за собой "эффект домино" и потерю Киевом всей линии обороны на линии Северск - Соледар - Артемовск. Командование ВСУ, не считаясь с потерями, посылает все новые силы в район "Артемовской мясорубки", однако после отступления Украины из Соледара участь Артемовска предрешена.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
44 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:55
    +9
    Советское наследие по любому сгодится.А вот Люся кому нибудь нужна?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:09
      +13
      Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что освобождение российскими войсками города Соледар абсолютно бессмысленно

      Мысль о смысле бессмысленности бессмысленна, ведь смысл бессмысленности в ее бессмысленности, а осмысление бессмысленности обессмысливает бессмысленность. love
      1. KAV
        KAV Сегодня, 12:48
        +2
        — На самом деле самого дела нет. В самой деятельности заключена самость
        дела — и наоборот. Наоборот получим оборот на, и таким образом перевернем
        образ. Я уже не говорю о природе говора в роде при уже.
        Ужи и узы — вы меня понимаете, мистер Андерсон?
        — Конечно, я так и думал, Смит. Дайте еще затянуться... wassat
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 12:10
      +3
      На зоне обязательно кому ни будь пригодится,для задушевных бесед.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 12:40
        +3
        Цитата: Александр 3
        На зоне обязательно кому ни будь пригодится,для задушевных бесед.

        На зоне пригодится и умение переодеваться в женскую одежду. В этом виде он будет очень "популярен"! lol
    3. Invoce
      Invoce Сегодня, 12:25
      +9
      Арестович заявил, что «Соледар никому не нужен»

      Эти персонажи скоро скажут, что украина и ее народ никому не нужны. Отработанный материал. Деньги, родственники все в Майами, США. Все, Занавес
      1. стар
        стар Сегодня, 12:40
        +4
        Эти персонажи скоро скажут, что украина и ее народ никому не нужны.

        Давайте не будем торопить события. Пусть сначала скажет, что им не нужен Артёмовск. Ну или Бахмут - все-равно.
    4. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:35
      0
      Ничего. "Не нужен", так не нужен...

      Придёт время, он тоже самое и о Киеве скажет...
    5. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 13:51
      0
      так Люся сам советское наследие-1975 г.в. laughing
  2. BartoszPL
    BartoszPL Сегодня, 11:56
    -14
    Нападающий всегда несет большие потери. Уважение к Вагнеру, но где профессиональные солдаты? У них есть работа на полный рабочий день, выход на пенсию после 18 лет, кредиты на квартиру. Где они? Это позор. Заключенные и шахтеры Донбасса лучше сражаются
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:04
      +4
      безголовый?..............................
    2. s9883300
      s9883300 Сегодня, 12:06
      0
      Что же на пенсию не через 15 лет, смотрите что пишите
    3. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Сегодня, 12:07
      0
      Вас обманули, не всегда.,..........
    4. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 12:08
      +3
      шахтеры Донбасса лучше сражаются

      После 9 лет непрерывных боёв , там уже не осталось шахтёров , там профессиональные военные .
      но где профессиональные солдаты?

      Все сражаются на своих участках фронта , или вам нужно донести пофамильно и на каком участке ?
    5. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:09
      +3
      При превосходстве в артиллерии атакующий несет меньше потерь таки , да и смотря как наступать .
      Милок а чёй то такие переживания ? И причем тут шахтеры и ЗК ? Ну вот объясните мне причем тут профессиональные солдаты и вопли позор ?
    6. Степан S
      Степан S Сегодня, 12:11
      +3
      Нападающий всегда несет большие потери

      Все зависит от тактики ведения боя. там никто не шел цепями в полный рост в атаку. Город брали долго и аккуратно длительное время и при подавляющем огневом преимуществе.
    7. Андрей Андреев_2
      Андрей Андреев_2 Сегодня, 12:21
      -3
      Сам-то пробовал послужить? Диванное чучело!
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 12:25
        +4
        Цитата: Андрей Андреев_2
        Сам-то пробовал послужить? Диванное чучело!

        Этот чудак из Польши.. скоро ему пришлют повестку.. США всем украинам, польшам, чехам, словакам приготовила роль тарана, другими словами пойдет на мясо..
    8. Giza1991
      Giza1991 Сегодня, 12:35
      +1
      Мотивация движет ими. Что ЧВК, Что шахтеры
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:59
    +7
    Виноград зеленый, сказала лиса, когда не смогла дотянуться до него, и так она себя утешала.
  4. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 12:11
    +6
    Ничего себе "никакого эффекта". Предприятие Артемсоль поставляло 90% соли на украинский рынок. В экономическом плане этот город очень важен. Был.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:12
    0
    Арестович заявил, что «Соледар никому не нужен»
    . Да ладно, шо так и будут говорить, давно и всем понятно... у них "пластинка" не меняется.
  6. BartoszPL
    BartoszPL Сегодня, 12:13
    0
    Босс Вагнера заявил, что его цель не в том, чтобы завоевать территорию, а в том, чтобы убивать украинских солдат и уничтожать их резервы. Если это правда, то бои за Соледар и Бахмут являются имитационными боями, а настоящий удар Россия осуществит в феврале (в зависимости от погоды). Вероятно, это будет атака на тыл Донбасса со стороны Запорожья. Возможно нападение вдоль реки Ворскла
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 12:24
      +1
      Цитата: BartoszPL
      Босс Вагнера заявил, что его цель не в том, чтобы завоевать территорию, а в том, чтобы убивать украинских солдат и уничтожать их резервы. Если это правда, то бои за Соледар и Бахмут являются имитационными боями, а настоящий удар Россия осуществит в феврале (в зависимости от погоды). Вероятно, это будет атака на тыл Донбасса со стороны Запорожья. Возможно нападение вдоль реки Ворскла

      Вам то какая разница? Дохнут "нездохлики" или нет; имитационные это бои или нет; тут будет главное наступление или нет, вам это чтобы доложить надо выяснить, или почему так тупите? Арестович с Зеленским всякую хрень несут, но вы не удивляетесь этому.
  7. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 12:15
    +2
    Нападающий всегда несет большие потери.

    Нет такога правила. Тем более если у нападающий огневое превосходство, а оборонящий непреривно подбрасивает подкрепления и проводит контраатак.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:15
    +1
    А с какой солью алеся рекомендует член свинного хряка доедать? wassat
    1. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 12:41
      0
      Львовской. Там в области имеются солевые шахты. Но их немного.
  9. bober1982
    bober1982 Сегодня, 12:17
    0
    Если обратить внимание на те книги,что у Арестовича за спиной на полочке расположились,то можно сказать,что у него в голове,конечно-полная сумятица,оказывается большой любитель интеллектуальных путешествий в страну Философию и даже,Пикуль,возможно роман Нечистая сила
    Как один известный киноперсонаж Афоня,который везде успевал - и на танцах драться,и в фонтанах купаться.Так и Арестович,и пропагандист,и философ,и стратег,и Люсей быть.
  10. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:20
    +7
    Люся озвучил всю мерзость Украины, оставлять после себя полную разруху, им ничего не принадлежит поэтому не надо.
  11. Arifon
    Arifon Сегодня, 12:20
    +5
    "Украинский военнослужащий, имени которого CNN не называет, заявил американским журналистам о том, что украинские войска в Соледаре уже перестали считать число потерь, так как их количество столь велико, что вести подсчёт просто некому и некогда."
    Если Соледар вам не нужен, к чему были все эти жертвы?
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:20
    +1
    Цитата: Nastia Makarova
    безголовый?..............................

    Ну почти. Латыш.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:22
    +5
    Мда, типичная психология временщиков рукопопов. А типо и не очень нам этот город и нужен был.(после того как этот город от них освободили). Также скажут сто не очень и украина была нужна. Ну так если вам не очень это и нужно, то чего тогда стол ко народа положили, зачем город в щебенку раскатали?ушли бы сами, вам спасибо бы жители сказали.
  14. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:23
    -8
    Никакого домино не будет и да сам соледар не стоит ничего, цена в утилизированных укропах и техники. К сожалению сильная разведка противника, слабость т.е отсутствие автоматизированных систем управления у нас и насыщенность поля боя средствами поражения не позволяет нам проводить рейды, обхваты укрепрайнов, поэтому будет методичное лобовое наступление.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 12:35
      +4
      Соледар являлся частью хорошо укрепленной линии обороны Северск-Соледар-Артемовск и взятие этого города открывает возможность выхода во фланг и тыл других частей ВСУ, что в свою очередь и для них создаст серьезную угрозу. Если это ничего не стоит, то что же тогда имеет значение ?
  15. pariarg
    pariarg Сегодня, 12:24
    0
    Гений пиара!
    Всё по заветам отцов основателей так называемой "украины" в 1917 году.
  16. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:27
    0
    да ваше пофиг люся хоть что может нести !
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:30
    +4
    Это пусть он матерям у себя в тылу расскажет, что за никчемный город положили головы тысячи хероев...., Завтра никчемный Артемовск, после завтра Краматорск и Славянск ничего для окраины не представляют.....Вопрос философский, а зачем так упирались? Свалите уже просто с никчемного Донбасса и далее по списку, там русская земля, нам чужого не надо.
  18. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 12:39
    -4
    Люся конечно балабол, пытается сделать хорошую мину при плохих новостях. Будет ли эффект домино или нет но вот Артемовск площадь 41км штурмовался 8 месяцев, если посмотреть к примеру Харьков 350км приходиться задуматься. Ну упоминания аналитиков об эффекте домино это дичь, хватило уже всех аналитиков от Юрчика подоляка до английского неизвестного Джейна
  19. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:41
    0
    Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что освобождение российскими войсками города Соледар абсолютно бессмысленно и не принесет никакой пользы.

    Ну , смотря под каким углом посмотришь на счёт будущего города.
    Сейчас город разрушен, его будут гонять по СМИ (и то западные).
  20. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 12:47
    +3
    Предлагаю этот ролик крутить пленным украм из Соледара, глядишь вернутся по обмену пленными и Арестовича сами найдут (+)
  21. Хронос
    Хронос Сегодня, 12:50
    +2
    Ещё раз к вопросу, что у хххлов получается все, о чем они говорят. "Они больше не возьмут ни одного города" (с) Арестович.
  22. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:55
    +1
    Арестович заявил, что «Соледар никому не нужен»
    - Да ты что, сукин сын-самозванец, казенные земли разбазариваешь! Так никаких волостей не напасешься! (c)
    Классика!
  23. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:57
    +3
    Арестович заявил, что «Соледар никому не нужен»
    а чего ж сразу не отошли если не нужен?
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 13:18
      -1
      страшно представить их потери если они за "ненужный Соледар" так упорно вкидывали туда свои ВС, что будет когда они Киев будут защищать, хотя с такими потерями, мужское население Украины закончится гораздо раньше.