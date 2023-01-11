Арестович заявил, что «Соледар никому не нужен»

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что освобождение российскими войсками города Соледар абсолютно бессмысленно и не принесет никакой пользы.По словам известного своими несбывшимися прогнозами пропагандиста, "взятие разрушенного города не принесет никакой пользы России" и не дало никаких результатов, кроме потерь и медийного эффекта.Накануне, когда уже появилось подтверждение от куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о полном освобождении и проведении зачистки города, Арестович на своем стриме рассказывал своей аудитории, что положение у ВСУ в Соледаре не критичное и город "всего лишь взят в полу кольцо" .Теперь, когда даже самой непритязательной аудитории стало ясно, что Соледар окончательно и бесповоротно потерян для киевского режима и колоссальные потери ВСУ при многомесячных попытках удержать город оказались напрасными, Арестович пытается на все лады смягчить медийный эффект от очередной победы ВС РФ и утверждает, что взятие Соледара бессмысленно. Возникает вопрос: зачем тогда ВСУ несколько месяцев пытались его удержать?По мнению аналитиков, освобождение Соледара повлечет за собой "эффект домино" и потерю Киевом всей линии обороны на линии Северск - Соледар - Артемовск. Командование ВСУ, не считаясь с потерями, посылает все новые силы в район "Артемовской мясорубки", однако после отступления Украины из Соледара участь Артемовска предрешена.