Турецкая пресса: украинский кризис положил конец однополярной гегемонии США

Особенно в этом преуспевает Анкара, которая начала налаживать дипломатические отношения с Иерусалимом, Эр-Риядом, Абу-Даби, а также Каиром и Дамаском (государства Персидского залива). Тем временем растёт влияние Турции и в странах Центральной Азии (ЦА), на Кавказе и в Северной Африке.

Для России она также выступает в роли надёжного партнёра в ЦА, Северной Африке, на Кавказе и Ближнем Востоке.