Турецкая пресса: украинский кризис положил конец однополярной гегемонии США

Как пишет турецкая газета Sabah, украинский кризис положил конец «однополярной гегемонии» США, что открыло путь к развитию многополярности за счёт закрепления на мировой арене важных геополитических игроков в лице РФ и КНР. Турция же, в свою очередь, будет также играть в этом ключевую роль в качестве их надёжного партнёра.
По мнению автора публикации, все попытки имперских государств всеми силами удержать своё могущество, возомнив себя единоличными мировыми правителями в истории, всегда имели негативные последствия. Та же участь постигла и Соединённые Штаты, чья активно продвигаемая политика «Нового Рима» под предлогом «борьбы с терроризмом» после терактов 11 сентября 2001-го года потерпела фиаско. В итоге неспособность Вашингтона сохранить свою гегемонию послужила причиной хаоса во многих регионах мира, где он активно сохранял до сих пор своё военное присутствие, в частности, в странах Ближнего Востока.
Как пишет турецкий автор, его место теперь займут новые геополитические игроки – Россия, Китай и Турция, благодаря которым постепенно происходит процесс выравнивания баланса сил в ближневосточном регионе.
Особенно в этом преуспевает Анкара, которая начала налаживать дипломатические отношения с Иерусалимом, Эр-Риядом, Абу-Даби, а также Каиром и Дамаском (государства Персидского залива). Тем временем растёт влияние Турции и в странах Центральной Азии (ЦА), на Кавказе и в Северной Африке.
Как отмечает в своей работе турецкий журналист Берджан Тутар, Европа и США по-прежнему рассчитывают на Турцию в качестве некого арбитра, прежде всего, на Украине и в НАТО, а также в вышеуказанных регионах.
Для России она также выступает в роли надёжного партнёра в ЦА, Северной Африке, на Кавказе и Ближнем Востоке.
В то же время Тутар назвал договорённости Анкары и Москвы по поводу создания газового хаба в Турции одним из наиважнейших достижений для российского энергетического сектора, особенно на фоне беспрецедентных санкций в отношении России со стороны Запада.
Для Китая же, завершает журналист, Турция также является главным участником глобального проекта «Один пояс, один путь», что стало наиболее актуальным вопросом после начала спецоперации, в результате чего российский маршрут оказался под угрозой. То же касается и «зерновой сделки», в которой Турецкая Республика тоже играет роль посредника в экспорте российского зерна и удобрений в бедные страны, что позволило пусть и частично, но разблокировать экспорт продукции из РФ.