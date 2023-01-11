Военное обозрение
Войти Регистрация

Пакистан планирует направить Украине большое количество боеприпасов, включая артиллерийские снаряды калибра 155 мм

32
Пакистан планирует направить Украине большое количество боеприпасов, включая артиллерийские снаряды калибра 155 мм

Пакистан становится еще одним из спонсоров режима Зеленского, Исламабад планирует поставить на Украину крупную партию боеприпасов, включая 155-мм снаряды. Об этом пишет индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.


О том, что Пакистан начал поставлять оружие и боеприпасы на Украину, сообщалось еще в декабре, отправки шли через страны Восточной Европы, вернее сказать, через Польшу. Исламабад и Киев имеют довольно длительные связи в сфере военно-технического сотрудничества, учитывая, что Украина поставила Пакистану 320 танков Т-80УД, а потом еще получила контракт на их ремонт.

В последне время отношения Пакистана и России охладели, зато возобновилась дружба с Украиной. Произошло это на фоне отстранения от власти премьер-министра Имрана Хана и переориентации новых властей на более прозападный курс. А где интересы США, там и Украина. Таким образом сотрудничество с Киевом возобновилось.

По данным индийской разведки, Пакистан планирует отправить на Украину 159 контейнеров с боеприпасами, отправка состоится во второй половине января морским путем из порта Карачи в порт Гданьск в Польше. В ответ на оказываемую помощь Украина должна будет провести модернизацию пакистанских вертолетов Ми-17 на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. По крайней мере в Исламабаде на это надеются.

Пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует во второй половине января отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше. На судно BBC Vesuvius будут загружены 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM

- сообщают источники.

У Пакистана имеется большое количество осколочно-фугасных артиллерийских снарядов HOW HE-D30 калибра 122 мм, производимых на предприятии Pakistan Ordnance Factories. Они прекрасно подходят для артиллерийских систем советского образца, используемых ВСУ. Поставки этих боеприпасов уже ведутся военно-транспортными самолетами британских ВВС, забирающих грузы с базы Нур-Хан в Равалпинди.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
32 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 11:47
    +29
    В ответ Россия увеличивает поставки зерна в Пакистан,мы за выгодное сотрудничество.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:02
      +7
      Цитата: Пессимист22
      В ответ Россия увеличивает поставки зерна в Пакистан,мы за выгодное сотрудничество.

      Пора поднять вопрос до кучи об увеличении количества причин для создания военных инцидентов на границах стран, спонсоров киевского режима, с сопредельными странами.
      Уж больно комфортно себя стали чувствовать бывшие и нынешние "партнёры" России, желающие получить двойную прибыль от сложившейся вокруг России ситуации.
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 13:11
        +1
        К сожалению не нам это решать, все решают денежные тузы.
        Между тем приходят известия что Наглы решили передать 10 танков Challenger 2. Ясно что большой роли в войне они не сыграют, но тем не менее. НАТОвцы приняли решение что раз передача советской техники особо на ситуацию не повлияла, то передать устаревшие образцы НАТОвской и американской техники. Принято решение в новом пакете помощи передать сотню М113, немцы Мардер, итальянцы свои колесные танки. С одной стороны когда в одном подразделении разнобой боевой техники затрудняет управление таким подразделением, а с другой явно боевые действия будут затягиваться.
    2. Invoce
      Invoce Сегодня, 12:30
      +1
      Цитата: Пессимист22
      В ответ Россия увеличивает поставки зерна в Пакистан,мы за выгодное сотрудничество.

      Пора вводить "санкции" против ЕС, Украины, Пакистана, США....
      Не продавать НИЧЕГО! Ни газ, ни нефть, ни продовольствие...
      А что вы хотели... Санкции!
      1. Негритенок
        Негритенок Сегодня, 13:41
        +2
        Цитата: Invoce
        Не продавать НИЧЕГО!

        Так они уже почти ничего не покупают.
  2. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 11:48
    +17
    о как.... мы им только что зерно поставили, их мучной кризис остановили, а они в ответ украм снаряды.....хорошо работает МИД((((
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:49
    -5
    Кто это сказал,что отношения Пакистана и России охладели.Фамилия?
  4. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 11:53
    +2
    Действительно что ль у Запада заканчиваются боеприпасы, что решили и Пакистан приплести.
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 12:19
      +5
      Боеприпасов много не бывает. 159 20футовых контейнеров это грубо 100 тысяч 155мм снарядов (скорее всего несколько меньше).
  5. soldat-tv
    soldat-tv Сегодня, 11:53
    +9
    А зачем служба СВР? Взорвите пока плывёт это дерьмо.
    1. Сибиряк70регион
      Сибиряк70регион Сегодня, 12:42
      +6
      Зачем служба СВР? Это надо у нарышкина спросить. Но скорее всего он этого не знает
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:55
    +3
    Весь мир оказался не с нами, а с баблом в глазах. Пора, пора уже выводы то делать!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 12:01
      +15
      Ради справедливости, мы не намного лучше. Кто "партнёрам" гонит нефть, газ, обеспечивает отгрузку украинского зерна? Кто мечтает гнать им же аммиак? И ещё кому завод Лукойла в Болгарии поставляет свою продукцию? Так что, перед тем как пенять на весь мир, самим бы с собой разобраться.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 12:03
        +2
        Правильно! Только почему-то у нас все задним умом.... request
      2. IlgizL
        IlgizL Сегодня, 12:27
        +1
        Своя рубаха ближе к телу в капиталистическом мире.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:57
    +6
    Так и до поставок ( возврата) Т-80УД недалеко.
  8. fiv
    fiv Сегодня, 12:02
    +4
    "В ответ на оказываемую помощь Украина должна будет провести модернизацию пакистанских вертолетов Ми-17 на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье" - в пакистане, видимо, дети в правительстве сидят, на пустой фантик клюют. Верится с трудом.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 12:02
    +6
    На Пакистан могли надавить Китайцы, так как влияние на него огромно, но не сделали этого.Это подтверждает что Китай нам не союзник!Как и Турки будут пользоваться ситуацией а в случае слабости ударят в саину
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 12:16
      +8
      Цитата: spirit
      На Пакистан могли надавить Китайцы, так как влияние на него огромно, но не сделали этого.Это подтверждает что Китай нам не союзник!Как и Турки будут пользоваться ситуацией а в случае слабости ударят в саину

      ))))
      Турки поставляли всегда, если вы не заметили. Причем часть бесплатно, те же Байрактары. Мало того, Турция кажется единственная (пока) страна, которая оказала Украине непосредственно военную помощь - заблокировала проход военных кораблей РФ в Чёрное море. И, замечу, что-то не слышно ни слова про ядерный армагеддон от Железного Димона.
      А Пакистан да, большой друг КНР. Если он и правда вписался, то вполне возможно у товарища Си кончается терпение.
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 12:54
      +1
      Похоже что и надавили, для КНР Украина стратегический партнер, США и Европа стратегические торговые партнеры. Китай может через Пакистан сам начать поставлять технику и вооружение. Производство снарядов советского калибра у них налажено.
  10. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 12:13
    +3
    Так всегда было и будет. Наживаться на войне - норма. Все хотят поучаствовать.
    Да и само понятие "союзники" крайне несерьезно. Еще дымились руины Берлина после штурма, а участники антигитлеровской коалиции уже ощетинились штыками друг против друга и стали вынашивать планы взаимного уничтожения.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:17
    0
    В последне время отношения Пакистана и России охладели, зато возобновилась дружба с Украиной. Произошло это на фоне отстранения от власти премьер-министра Имрана Хана и переориентации новых властей на более прозападный курс. А где интересы США, там и Украина. Таким образом сотрудничество с Киевом возобновилось.
    . Для того и меняли, независимого политика, на марионетку... кстати, в Пакистане, сейчас, как то не хорошо стало... голодные времена, однако. С чего б это вдруг???
  12. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:17
    -2
    Шантажисты фиговы хотели дешовую нефть, мы отказали, получите снаряды. Когда Америка будет ослабевать такого шантажа по отношению к ним будет от того же Пакистана на порядок больше.
  13. topol717
    topol717 Сегодня, 12:26
    0
    Про ремонт вертолетов вообще не понятно. К концу СВО от "мотор сич" хоть что то останется?
    Есть главный вопрос, кто будет оплачивать эту поставку? неужели Пакистан безвозмездно передает?
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 13:15
      0
      Все ваши вопросы - это не наши проблемы.
  14. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 12:38
    +5
    мид России это просто днище. Их результат многолетней работы в том, что кроме Ирана у нас нет союзников, которые на деле помогают. И то Ирану терять нечего. Браво
  15. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 12:39
    +4
    Торговля со странами, поставляющими оружие Украине предательство интересов России.
  16. fax66
    fax66 Сегодня, 12:40
    +2
    Пока не будут перекрыты основные логистические пути Европа - Украина и уничтожены базовые (критические) промышленные объекты Украины, туда будут идти потоки вооружений, боеприпасов и прочей "помощи". Т.к. основная цель Запада - война до последнего украинца и максимальное истощение и ослабление России и они будут использовать для этого любые возможности.
    И, судя по тому какими темпами и методами ведётся СВО в настоящее время, всё это может затянуться на несколько лет. На кризис в Европе можете особо не рассчитывать, европейцы привыкнут к "трудностям" (человек - животное очень быстро адаптирующееся к внешним условиям). Поэтому, к сожалению, мы будем ещё долго иметь возможность обсуждать кто кому чего поставил или кинул...
    Очень хочется надеется, что я ошибаюсь, но пока никаких предпосылок к обратному нет...
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:50
    +1
    Я бы перекрыл Пакистану поставки зерна . Так в ответ на дружескую помощь Украине . Думаю к весне ,любые объемы зерна уйдут
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:08
      +1
      Это территория интересов Китая, а с Китаем мы сейчас ссориться не можем. Если ещё и Китай санкции поддержит, надавив на монголию., пакистан, казахстан и прочие - суши весла. Весь "параллельный импорт" схлопнется, вместе с экономикой. ИМХО, конечно. Поэтому, улыбаемся и машем.
    2. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: APASUS
      Думаю к весне ,любые объемы зерна уйдут

      Не уйдёт нак на спирт перегнать можно.
  18. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 13:13
    0
    из порта Карачи в порт Гданьск в Польше.

    Не плохобы чтоб эти контейнеры грохнули в Гданьске.
    Петров и Боширов не спать!