Пакистан планирует направить Украине большое количество боеприпасов, включая артиллерийские снаряды калибра 155 мм

Пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует во второй половине января отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше. На судно BBC Vesuvius будут загружены 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM

Пакистан становится еще одним из спонсоров режима Зеленского, Исламабад планирует поставить на Украину крупную партию боеприпасов, включая 155-мм снаряды. Об этом пишет индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.О том, что Пакистан начал поставлять оружие и боеприпасы на Украину, сообщалось еще в декабре, отправки шли через страны Восточной Европы, вернее сказать, через Польшу. Исламабад и Киев имеют довольно длительные связи в сфере военно-технического сотрудничества, учитывая, что Украина поставила Пакистану 320 танков Т-80УД, а потом еще получила контракт на их ремонт.В последне время отношения Пакистана и России охладели, зато возобновилась дружба с Украиной. Произошло это на фоне отстранения от власти премьер-министра Имрана Хана и переориентации новых властей на более прозападный курс. А где интересы США, там и Украина. Таким образом сотрудничество с Киевом возобновилось.По данным индийской разведки, Пакистан планирует отправить на Украину 159 контейнеров с боеприпасами, отправка состоится во второй половине января морским путем из порта Карачи в порт Гданьск в Польше. В ответ на оказываемую помощь Украина должна будет провести модернизацию пакистанских вертолетов Ми-17 на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. По крайней мере в Исламабаде на это надеются.- сообщают источники.У Пакистана имеется большое количество осколочно-фугасных артиллерийских снарядов HOW HE-D30 калибра 122 мм, производимых на предприятии Pakistan Ordnance Factories. Они прекрасно подходят для артиллерийских систем советского образца, используемых ВСУ. Поставки этих боеприпасов уже ведутся военно-транспортными самолетами британских ВВС, забирающих грузы с базы Нур-Хан в Равалпинди.