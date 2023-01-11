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На Северном вокзале в Париже неизвестный мужчина ранил ножом шесть человек, включая полицейского

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На Северном вокзале в Париже неизвестный мужчина ранил ножом шесть человек, включая полицейского

Сразу несколько французских изданий сообщают о трагическом инциденте, произошедшем сегодня рано утром в столице Франции. Примерно в 6:40 утра по местному времени неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих на Северном вокзале Парижа Gare du Nord. По данным BFM TV, мужчина успел ранить не менее шести человек, включая полицейского, прежде чем был обезврежен. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.


Французское массмедиа France Bleu сообщает некоторые подробности происшествия.

Издание пишет, что по рассказам очевидцев, подозреваемый, выкрикивая угрозы на языке, похожем на арабский, хаотично нападал на людей с холодным оружием в руках. Некоторые свидетели пытались ему помешать.

Полиция очень быстро прибыла на место происшествия, оцепив периметр. Подозреваемый пытался прорваться сквозь оцепление, напав на одного из полицейских. В ответ тот применил табельное оружие. Нападавший был тяжело ранен, сейчас он в критическом состоянии находится в одной из больниц. По данным Le Figaro, полицейский, обезвредившей подозреваемого, тоже ранен.

Источник в полицейском управлении сообщил журналистам, что подозреваемый пользовался самодельным оружием — шилом и ножом.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен вместе с мэром Парижа и префектом городской полиции уже прибыл на место происшествия. Сообщается, что работа вокзала приостановлена, его территория по-прежнему оцеплена полицией. На месте работают представители следственных органов. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Региональная железнодорожная сеть, обслуживающая регион О-де-Франс на севере Франции, сообщила о задержках в движении поездов.
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Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_вокзал
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5 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:01
    +1
    Как так получилось ,что неторные арабы не довольны ? Наверно Charlie Hebdo виноват
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:28
      +1
      ...Издание пишет, что по рассказам очевидцев, подозреваемый, выкрикивая угрозы на языке, похожем на арабский, хаотично нападал на людей

      Это были не угрозы а возмущение о том, что в Швейцарии украинским беженцам, разъезжающим по стране на дорогих иномарках, предоставляют ещё и обильную социальную помощь, а простым арабам во Франции даже дорогих иномарок не предоставляют бесплатно.
      "Обидно, понимаешь!"
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: APASUS
      Как так получилось ,что неторные арабы не довольны ? Наверно Charlie Hebdo виноват

      Французов на квадратный километр слишком много...., кругом одни фрпанцузы, плюнуть некуда
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:02
    +1
    мне кажется излишне такие обыденные новости для современной прогрессивной и толерантной хранции печатать на в.о.
  3. Dos
    Dos Сегодня, 13:05
    +2
    hi Чем больше мигрантов, тем "слаще" хаос. Посеявший ветер - пожнёт бурю!