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Высказывание чиновника об украинских беженцах вызвало скандал в Швейцарии

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Высказывание чиновника об украинских беженцах вызвало скандал в Швейцарии

В Швейцарии обвинили в "расизме" главу одного из департаментов кантона Люцерн Гвидо Графа после его нелестного высказывания о беженцах из Украины.


Как сообщает швейцарское издание Luzerner Zeitung, чиновник заявил, что беженцы из Украины в ряде случаев оказались более требовательными, чем беженцы из других стран. Граф также отметил, что в Швейцарию едут, по большей части, не самые нуждающиеся, а весьма состоятельные украинские граждане, которые могут это себе позволить. У местного населения вызывает недовольство то, что украинские беженцы нередко разъезжают на дорогих внедорожниках и одновременно получают из бюджета кантона социальную помощь. Это также вызывает вопросы у беженцев из других стран, которые не понимают, почему украинцам можно иметь автомобили, а им нельзя.

После этого вполне справедливого заявления Графа начали обвинять в "расизме". Депутат парламента кантона Люцерн от партии "Зеленые" Урбан Фрай обвинил его в распространении "заведомо негативных обобщений" в отношении украинских беженцев и сделал официальный запрос местным властям, потребовав предоставить информацию о том, какое количество украинцев получают социальные выплаты, при этом имея автомобили.

Также "зеленый" депутат упрекнул Графа в том, что тот осенью прошлого года заявлял о просьбах украинских беженок обеспечивать им дорогостоящие косметические процедуры, в том числе инъекции ботокса. Парламентарий утверждает, что заявления чиновника мешают местным жителям испытывать чувство солидарности с украинскими беженцами.
Автор:
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16 комментариев
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  1. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 12:59
    +3
    заявления чиновника мешают местным жителям испытывать чувство солидарности с украинскими беженцами.
    Это ж надо так сказать) Это ж... высший пилотаж в области цинизма!
    Немного не по теме но пошли сообщения, что
    Активно пошла сдача в плен в Соледаре. Много обмороженных. На улице —12°с. Ветер.
    Медики Оркестра работают на износ.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:21
      +2
      ...У местного населения вызывает недовольство то, что украинские беженцы нередко разъезжают на дорогих внедорожниках и одновременно получают из бюджета кантона социальную помощь....

      "Поглаживая сытое пузо за столом шикарного ресторана в центре Лозанны и любовно оглядывая свой дорогой "Бентли" в цвет "золотого унитаза Януковича", стоящего напротив ресторана за окном, лоснящимися от жирной и довольно обильной пищи губами украинский беженец Володимир из стольного града Кыив "промычал" в ответ на заметку о неких высказываниях некоего местного чиновника по фамилии Граф - "Он что не понимает, что мы беженцы и очень страдаем, поэтому мы должны себя чувствовать комфортно в дали от родины".
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 14:22
        0
        О России и русских сейчас говорят и пишут только плохое или ничего .
        О украинцах абсолютно наоборот .
        И по дорогам Германии стало много машин с номерами окраины .
        1. hohohol
          hohohol Сегодня, 14:26
          0
          И по дорогам Германии стало много машин с номерами окраины .

          И каких машин! Сплошь новьё люксус класса
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 13:40
      +2
      Президент Эстонии выразилась гораздо циничнее и с полным отсутствием толерантности. - Я не хочу чтобы в Эстонии появилась ещё одна группа людей не говорящих на эстонском. Это об укробеженцах.
      Хотя сынок у неё то ещё чудо

      1. kulinar
        kulinar Сегодня, 14:22
        0
        Цитата: ВАШ
        Президент Эстонии выразилась гораздо циничнее и с полным отсутствием толерантности. - Я не хочу чтобы в Эстонии появилась ещё одна группа людей не говорящих на эстонском. Это об укробеженцах.
        Хотя сынок у неё то ещё чудо


        Да не сынок это...
        Победитель какого-то конкурса. Уже не раз фуфло впаривают.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:59
    -4
    ничего страшного, уволят этого "несчастного", предварительно заставив его делать земные поклоны и лобызать обувь окраинцев, и все всё забудут...
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:13
      0
      Вы думаете он 10 месяцев ждал, что бы сейчас допустить ошибку? Я конечно допускаю такой вариант, но... обычно пресса публикует такие высказывания, когда ей разрешают, это сделать, и естественно ,не просто так. Канцлер же не может такое заявить, он может только отреагировать, и даже проверить.
      Вот эта фраза не просто так в прессе
      Также "зеленый" депутат упрекнул Графа в том, что тот осенью прошлого года заявлял о просьбах украинских беженок обеспечивать им дорогостоящие косметические процедуры, в том числе инъекции ботокса.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:04
    0
    Беженцы из Украины в Швейцарию ,на Мерседесах ? И что делается
  4. Dos
    Dos Сегодня, 13:12
    -1
    hi А саломас для Попенкакена заказать? за счёт свейских налогодателе слабо!?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:15
    0
    После этого вполне справедливого заявления Графа начали обвинять в "расизме". Депутат парламента кантона Люцерн от партии "Зеленые" Урбан Фрай обвинил его в распространении "заведомо негативных обобщений" в отношении украинских беженцев и сделал официальный запрос местным властям, потребовав предоставить информацию о том, какое количество украинцев получают социальные выплаты, при этом имея автомобили.
    . Так то информацию запросил... а когда выяснит, что Графа прав, в какую сторону бочку катить будет???
    Так то зелёные, ещё те... короче те, но Швейцария однако, о тамошних зелёных, не шибко много известно.
    1. Magellan
      Magellan Сегодня, 13:19
      0
      Так то информацию запросил... а когда выяснит, что Графа прав, в какую сторону бочку катить будет???

      Правду всё равно не опубликуют. Сделают вид, что ничего не было
  6. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 13:25
    0
    Это также вызывает вопросы у беженцев из других стран, которые не понимают, почему украинцам можно иметь автомобили, а им нельзя.

    Наверное потому что одни приехали на автомобиле, а другие пешком прибежали.
  7. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:28
    0
    Вот просто прекрасная иллюстрация "свободы слова" в развитой демократии. Это вам не тоталитарный совок/РФ.
    Подумаешь затравят и уволят. Это же не в гулаг:))
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:01
    0
    На Ютубе есть каналы, на которых автомобилисты выкладывают ролики, снятые видеорегистраторами. Так при просмотре видео , снятого в городах, встречается большое множество украинских флагов на домах где живут беженцы. Что интересно, эти города очень не бедные, да и дома с укробеженцами весьма престижные. В маленьуих городках и сельской местности такого нет. И это не только Швейцария, это и Франция, и Италия, и Германия, и Голландия, про Восточную Европу уж не говорю. Глядя на все это, хочется задать вопрос: " Люди, а зачем вам все это надо? Благодарности за ваше участие вам не выскажут. Это дикое племя считает, что им весь мир должен."
    1. kulinar
      kulinar Сегодня, 14:27
      0
      Цитата: AlexGa
      На Ютубе есть каналы, на которых автомобилисты выкладывают ролики, снятые видеорегистраторами. Так при просмотре видео , снятого в городах, встречается большое множество украинских флагов на домах где живут беженцы. Что интересно, эти города очень не бедные, да и дома с укробеженцами весьма престижные. В маленьуих городках и сельской местности такого нет. И это не только Швейцария, это и Франция, и Италия, и Германия, и Голландия, про Восточную Европу уж не говорю. Глядя на все это, хочется задать вопрос: " Люди, а зачем вам все это надо? Благодарности за ваше участие вам не выскажут. Это дикое племя считает, что им весь мир должен."

      В Лондоне тоже. Ни одной бюджетной машины на номерах "незалежной" не видел. Крузаки, БМВ и мерины.