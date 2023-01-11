Высказывание чиновника об украинских беженцах вызвало скандал в Швейцарии

В Швейцарии обвинили в "расизме" главу одного из департаментов кантона Люцерн Гвидо Графа после его нелестного высказывания о беженцах из Украины.Как сообщает швейцарское издание Luzerner Zeitung, чиновник заявил, что беженцы из Украины в ряде случаев оказались более требовательными, чем беженцы из других стран. Граф также отметил, что в Швейцарию едут, по большей части, не самые нуждающиеся, а весьма состоятельные украинские граждане, которые могут это себе позволить. У местного населения вызывает недовольство то, что украинские беженцы нередко разъезжают на дорогих внедорожниках и одновременно получают из бюджета кантона социальную помощь. Это также вызывает вопросы у беженцев из других стран, которые не понимают, почему украинцам можно иметь автомобили, а им нельзя.После этого вполне справедливого заявления Графа начали обвинять в "расизме". Депутат парламента кантона Люцерн от партии "Зеленые" Урбан Фрай обвинил его в распространении "заведомо негативных обобщений" в отношении украинских беженцев и сделал официальный запрос местным властям, потребовав предоставить информацию о том, какое количество украинцев получают социальные выплаты, при этом имея автомобили.Также "зеленый" депутат упрекнул Графа в том, что тот осенью прошлого года заявлял о просьбах украинских беженок обеспечивать им дорогостоящие косметические процедуры, в том числе инъекции ботокса. Парламентарий утверждает, что заявления чиновника мешают местным жителям испытывать чувство солидарности с украинскими беженцами.