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МИД Казахстана: Астана не имеет отношения к «юрте несокрушимости» в украинском городе Буча

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МИД Казахстана: Астана не имеет отношения к «юрте несокрушимости» в украинском городе Буча

Вслед за «пунктами несокрушимости», которые по мнению киевских властей должны помочь гражданам страны пережить блэкауты, на Украине появилась «юрта несокрушимости». «Дом кочевника» установили в городе Буча (Киевская область), как заявили местные власти, при содействии посольства Республики Казахстан на Украине.


Напомним, что так называемые «пункты несокрушимости» - это палатки, где украинцы могут погреться и зарядить свои гаджеты. Один из них, к слову, в конце прошлого года загорелся в Печерском районе Киева.

Касательно вышеупомянутой юрты, официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что казахстанской стороне следовало бы выступить с официальным комментарием по этому поводу, чтобы избежать различных инсинуаций на данную тему, которые могут навредить партнерским отношениям наших стран.

В свою очередь, сегодня, 11 января, официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил о том, что Астана не имеет отношения к «юрте несокрушимости» в украинском городе Буча, пишет РИА Новости.

Между тем, дипломат подчеркнул, что власти Казахстана не могут комментировать появление на Украине «юрты несокрушимости», а тем более запрещать подобные действия.

Смадияров пояснил, что на Украине есть большая казахская диаспора, также, как и украинская в Казахстане. С его слов, юрту в Буче, вероятно, профинансировали казахстанские меценаты. При этом посольство страны, как и другие официальные лица, не имеют к данному мероприятию никакого отношения.
Автор:
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17 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:56
    +11
    Чего так скромно .Я бы не удивился ,оружие Казахстан может поставлять через посредника,а юрты стесняются
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 13:03
      +2
      Интересно ,когда казахи устанавливали,а правильно установить юрту могут только кочевники,они на мове общались между собой и любопытными.Наверно там же их научили правильно скакать и кричалки озвучивать.
      1. Abbot
        Abbot Сегодня, 13:15
        -1
        Смадияров пояснил, что на Украине есть большая казахская диаспора, также, как и украинская в Казахстане. С его слов, юрту в Буче, вероятно, профинансировали казахстанские меценаты. При этом посольство страны, как и другие официальные лица, не имеют к данному мероприятию никакого отношения.

        Какие ещё меценаты? Список фамилий, плиз. Касательно казахской диаспоры хотелось бы узнать - оне избежали мобилизации в ВСУ? А украинская - сидит тихо, не балует? Ой, эти хитрюги, потомки Чингизхана, что-то замышляют...
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 13:16
      +1
      Цитата: APASUS
      Чего так скромно .Я бы не удивился ,оружие Казахстан может поставлять через посредника,а юрты стесняются

      Наверное эту юрту установили американцы, чтобы подставить казахов. Казахи на это ну никак пойти не могли. good
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:30
        0
        Кстати, да, а где фигвам несокрушимости?
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:30
      -2
      А, если там вигвам несокрушимости поставят? Тогда чего? Какая разница кто их там ставит? Казахстан причём?
      Вбивают клин между нами. С армянами ссорят, с Казахстаном...
      Чего мы все так радостно подхватываем "они нам небратья".
      Неужели непонятно кто клинышек забивает?
      Зачем подхватываете?
      Может проще к казаху или армянину лично подойти и спросить, при чём он тут или не при чём.
      Это вша там юрты ставит и они и кричат и про армению. Не ведитесь.
      Извините апасус. Это не Вам лично. Просто втиснуть коммент, чтобы народ его прочитал. А то тут сейчас пеной народ изойдет из-за этой юрты. Зачем карму портить.
      украинцы ведь додумаются и русскую избу несокрушимости поставят. Нам чё потом? Самих себя из России выгонять
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 14:04
        0
        Вбивают клин между нами. С армянами ссорят, с Казахстаном...
        Чего мы все так радостно подхватываем "они нам небратья".
        Неужели непонятно кто клинышек забивает?
        Зачем подхватываете?

        Весьма разумно Вы пишете. Может люди начнут внимательнее относиться к происходящему.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:58
    -1
    Уважаемая редакция!
    Прошу вас поставить для этого... МИДа хорошую песню в исполнении М.Круга
    "Что ж ты, фраер, сдал назад?"
  3. Dos
    Dos Сегодня, 13:02
    0
    hi Следующие на очереди... Братаны малЭньки ...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:04
    0
    Как эти хохлики задолбали что весь мир с ними.Да весь мир с ними ,когда они идут на органические удобрения.Хит"Стена"заиграл новыми красками.
  5. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:12
    0
    Да вна Украине этих же казахов называют чурки, черножопые. ые, чебуреки :)) братайтесь дальше:)) вы им юрты они вам погонялы:)))
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:16
    +1
    МИД Казахстана: Астана не имеет отношения к «юрте несокрушимости» в украинском городе Буча
    Так с этого все и начинается... мы, мол, совсем не причём, а потом пошла поехала, вдруг и сразу.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:26
    -1
    А, если там вигвам несокрушимости поставят? Тогда чего? Какая разница кто их там ставит? Казахстан причём?
    Вбивают клин между нами. С армянами ссорят, с Казахстаном...
    Чего мы все так радостно подхватываем "они нам небратья".
    Неужели непонятно кто клинышек забивает?
    Зачем подхватываете?
    Может проще к казаху или армянину лично подойти и спросить, при чём он тут или не при чём.
    Это вша там юрты ставит и они и кричат и про армению. Не ведитесь.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:27
    -1
    Скоро появятся ,, свинья несокрушимости,, ,, украинка несокрушимости,, ( путана) после чего, набор продуктов ,,горох несокрушимости,, ,,фасоль и сало несокрушимости,,
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:43
    0
    Между тем, дипломат подчеркнул, что власти Казахстана не могут комментировать появление на Украине «юрты несокрушимости», а тем более запрещать подобные действия.

    Ну да, союзник попался на вонючем, что ставит его под сомнение как союзника! wassat
    С его слов, юрту в Буче, вероятно, профинансировали казахстанские меценаты.

    Верим, не напрягайся, у нас свои "меценаты" газ и нефть, и даже электричество в европу и на украину поставляют! wassat
  10. Алексий
    Алексий Сегодня, 13:53
    0
    Казахстан, судя по всему, второй на очереди.
  11. hohohol
    hohohol Сегодня, 14:23
    0
    официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил о том, что Астана не имеет отношения к «юрте несокрушимости» в украинском городе Буча,


    Хорошо, не имеет. А где тогда нота протеста? Ведь xoxлы ясно заявили:

    «Дом кочевника» установили в городе Буча (Киевская область), как заявили местные власти, при содействии посольства Республики Казахстан на Украине.


    Видимо арам пытается на двух стульях умостится.