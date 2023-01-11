МИД Казахстана: Астана не имеет отношения к «юрте несокрушимости» в украинском городе Буча

Вслед за «пунктами несокрушимости», которые по мнению киевских властей должны помочь гражданам страны пережить блэкауты, на Украине появилась «юрта несокрушимости». «Дом кочевника» установили в городе Буча (Киевская область), как заявили местные власти, при содействии посольства Республики Казахстан на Украине.
Напомним, что так называемые «пункты несокрушимости» - это палатки, где украинцы могут погреться и зарядить свои гаджеты. Один из них, к слову, в конце прошлого года загорелся в Печерском районе Киева.
Касательно вышеупомянутой юрты, официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что казахстанской стороне следовало бы выступить с официальным комментарием по этому поводу, чтобы избежать различных инсинуаций на данную тему, которые могут навредить партнерским отношениям наших стран.
В свою очередь, сегодня, 11 января, официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил о том, что Астана не имеет отношения к «юрте несокрушимости» в украинском городе Буча, пишет РИА Новости.
Между тем, дипломат подчеркнул, что власти Казахстана не могут комментировать появление на Украине «юрты несокрушимости», а тем более запрещать подобные действия.
Смадияров пояснил, что на Украине есть большая казахская диаспора, также, как и украинская в Казахстане. С его слов, юрту в Буче, вероятно, профинансировали казахстанские меценаты. При этом посольство страны, как и другие официальные лица, не имеют к данному мероприятию никакого отношения.