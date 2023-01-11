Роскосмос принял окончательное решение по спуску на Землю повреждённого корабля «Союз МС-22»

15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22». Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия — менее 1 миллиметра

Поврежденный в декабре 2022 года пилотируемый корабль "Союз МС-22" вернется на Землю в автономном режиме без космонавтов, такое решение приняла госкомиссия Роскосмоса по итогам совета главных конструкторов. Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.Нахождение на МКС российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио продлевается, пилотируемый корабль "Союз МС-22" отправится на Землю без экипажа. За ними отправится пилотируемый корабль "Союз МС-23", запуск которого произойдет 20 февраля в беспилотном режиме. Ранее планировалось, что на новом "Союзе" к МКС отправится экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Николая Чуба и астронавта NASA Лорал О’Хара. Стартовать они должны были 16 марта.- говорится в сообщении Роскосмоса.Во вторник, 10 января, в РКК "Энергия" прошел совет главных конструкторов, на котором обсуждался вопрос возвращения экипажа с МКС с учетом технического состояния "Союза МС-22". По итогам было выдано несколько рекомендаций на основе которых госкомиссия приняла соответствующее решение.Разгерметизация корабля "Союз МС-22" была замечена 15 декабря 2022 года при подготовке российских космонавтов к выходу в открытый космос.