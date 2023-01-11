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Роскосмос принял окончательное решение по спуску на Землю повреждённого корабля «Союз МС-22»

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Роскосмос принял окончательное решение по спуску на Землю повреждённого корабля «Союз МС-22»

Поврежденный в декабре 2022 года пилотируемый корабль "Союз МС-22" вернется на Землю в автономном режиме без космонавтов, такое решение приняла госкомиссия Роскосмоса по итогам совета главных конструкторов. Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.


Нахождение на МКС российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио продлевается, пилотируемый корабль "Союз МС-22" отправится на Землю без экипажа. За ними отправится пилотируемый корабль "Союз МС-23", запуск которого произойдет 20 февраля в беспилотном режиме. Ранее планировалось, что на новом "Союзе" к МКС отправится экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Николая Чуба и астронавта NASA Лорал О’Хара. Стартовать они должны были 16 марта.

15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22». Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия — менее 1 миллиметра

- говорится в сообщении Роскосмоса.

Во вторник, 10 января, в РКК "Энергия" прошел совет главных конструкторов, на котором обсуждался вопрос возвращения экипажа с МКС с учетом технического состояния "Союза МС-22". По итогам было выдано несколько рекомендаций на основе которых госкомиссия приняла соответствующее решение.

Разгерметизация корабля "Союз МС-22" была замечена 15 декабря 2022 года при подготовке российских космонавтов к выходу в открытый космос.

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34 комментария
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:26
    -12
    А не лучше отбуксировать подальше в космос, на луну туже сбросить, в будущем может на запчасти или как музей космическим архиологам сгодится. Что опять землю загрезнять обломками.
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 12:43
      +6
      Не лучше. И далеко не проще. К Луне вообще он не долетит при всем желании.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:44
      -3
      Иногда закрадывается сомнение в реальности причин внешнего воздействия на МКС, приводящих к нештатным ситуациям, и сомнительной необходимости допускать на МКС иностранцев из недружественных нам стран.

      Будто бы случайно на МКС возникает всё больше проблем, а космические результаты деятельности различных компаний из США всё больше достигают успехов.

      Странно однако. what
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 12:49
        +5
        США не допустить туда мы не можем, часть станции в их собственности. Сама станция старая, уже участились отказы. Поэтому и решили делать свою.
        1. Dos
          Dos Сегодня, 13:17
          -3
          hi Сортир, помнится, у полосатых отказал, а подгузников было критически мало ...
          1. Панцуй
            Панцуй Сегодня, 13:24
            -3
            Цитата: Dos
            Сортир, помнится, у полосатых отказал, а подгузников было критически мало ...

            Там не подгузников было мало, а других гигиенических предметов. Поскольку в экипаже была одна американская гражданка, которая, видимо, привыкла их в унитазе топить.
      2. Passeur
        Passeur Сегодня, 13:13
        +5
        Иногда закрадывается сомнение в реальности причин внешнего воздействия на МКС

        Это от незнания. Если немного поинтересоваться вопросом, хотя бы ради победы над собственным невежеством, картина получится совсем другая.

        Изображение дыры от орбитального мусора, сделанной в панели американского спутника Solar Max.

        Солнечная батарея Хаббла.
      3. ник7
        ник7 Сегодня, 14:09
        +1
        Будто бы случайно на МКС возникает всё больше проблем

        Вы в нечистую силу верите ?
        Главный модуль находится в центре и к нему пристыкованы другие многотонные модули. Боковые модули создают вертикальные и горизонтальные нагрузки на середину, от чего метал трескается.
        Надо было смонтировать ферму по периметру для снятия усилий с центра.

        а космические результаты деятельности различных компаний из США всё больше достигают успехов.

        Разница в целеполагании РФ деньги стремится стерелизовать в ценных бумагах, а штаты капиталы вкладывают в реальный сектор и в космос в том числе. А вам остаётся верить в нечистого.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:29
    -12
    Диаметр повреждения менее одного миллиметра ? Так неужели жвачка закончилась на МКС, терять корабль стоимостью миллиарды из-за каждого мелкого метеорита это расточительно. Подводники же не бросают лодку при разгерметизации, а борются за живучесть корабля.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:31
      +8
      Цитата: Silver99
      терять корабль стоимостью миллиарды


      терять экипаж дороже..
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:39
        -4
        Волков-Пацаев-Добровольский место разгерметизации можно было пальцем заткнуть, с 1971 года техника развивается есть масса технических решений от разного рода мастик до компрессоров аварийного нагнетания воздуха, на крайний случай индивидуальные дыхательные аппараты аварийного спасения как у подводников. А метеориты всегда были и будут.
    2. Протон
      Протон Сегодня, 12:37
      +12
      Попробуйте заделать жвачкой отверстие диаметром 1мм. в батарее водяного отопления во время отопительного сезона.
      Здесь, по всей видимости, похожая ситуация.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:42
        -7
        вы сарказм от решения проблемы отделяйте, нельзя же так все буквально воспринимать ((((( по поводу водяного отопления соль, да обычная соль затягивает подкапывание, ну если посерьезней что хомутов и муфт предостаточно в продаже.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 13:07
          +4
          Система охлаждения может иметь достаточно высокое давление и сложность с доступностью для ремонта.
          Сварка в вакууме затруднительна. Фреон или другой хладагент не вода - соль не содержит. Вакуум пальцем не заткнёшь - помрёшь от потери крови.
          В случае даже возможности ремонта системы охлождения, но при большой потере хладагента, взять его попросту неоткуда, а его низкое количество может привести к перегреву или преохлаждееию как оборудования, так и экипажа. И в первом, и во втором случае безопасность экипажа будет под вопросом.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:44
        0
        Цитата: Протон
        Попробуйте заделать жвачкой отверстие диаметром 1мм. в батарее водяного отопления во время отопительного сезона.

        Только температуры разные, в Космосе по Цельсию этот показатель равен -273,15 градусам.
    3. skeptikk2
      skeptikk2 Сегодня, 13:06
      +1
      Цитата: Silver99
      Диаметр повреждения менее одного миллиметра ? Так неужели жвачка закончилась на МКС

      Диаметр 0,8. Но даже его герметично заделать снаружи в данной ситуации нереально.
      Да и не в этом дело. Суть в том, что изооктан весь вылетел в космос. Со свистом. Где брать теплоноситель для системы? С Земли доставить? А как его в систему залить? Как обеспечить необходимое давление? Заливка делается на Земле специальной аппаратурой.
      Но принятое решение радует. Радует, что здравый смысл возобладал. Прекратились эти глупые разговоры о возможном спуске экипажа в "термосе".
      Непонятно другое. Судя по скрытому тексту в сообщении, ситуация серьезная, риски более-менее просчитали, раз дали отбой пилотируемому спуску. Но в таком случае нештатка уже не только с "МС-22". НшС по сути и на станции. В случае форс-мажора (разгерметизация, пожар) - на чем бежать с МКС? "Дракоша" заберет четверых. А остальным куда? Если "МС-22" непригоден для спуска с экипажем?
      И второе. Беспилотный вариант рискованнее. Да, он дает выигрыш во времени. Кононенко не надо переучивать, и "МС-23" может стартовать 20 февраля. Но если будет сбой во время автоматической стыковки? Мы не помним, как стыковали "Союз" с роботом Федей? Но там вторая попытка увенчалась успехом, к счастью.
  3. Arifon
    Arifon Сегодня, 12:29
    -3
    "...принял окончательное решение по спуску на Землю повреждённого корабля..."
    Так написано, что вот прямо на Землю поврежденный корабль спустится! Что это у нас, «Союз МС-22», уже стал возвращаемым на Землю кораблём?)
    Я вообще не понимаю зачем вообще что-то спускать, если людей там нет?
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:36
      +1
      Цитата: Arifon

      Я вообще не понимаю зачем вообще что-то спускать, если людей там нет?

      Мусор надо убирать за собой..
      Цитата: Arifon
      Что это у нас, «Союз МС-22», уже стал возвращаемым на Землю кораблём?)

      Вернут корабль в район Тихого океана, на кладбище космического мусора
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:11
      +2
      Что это у нас, «Союз МС-22», уже стал возвращаемым на Землю кораблём?)

      Спускаемый аппарат изначально является элементом корабля и да, союз является возвращаемым в таком случае. wassat
    3. alexmach
      alexmach Сегодня, 13:20
      +1
      Что это у нас, «Союз МС-22», уже стал возвращаемым на Землю кораблём?

      Нет конечно. Он им всегда и был.
  4. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 12:33
    0
    Вроде первый раз, корабль повреждается метеоритом, раньше не слышал о таких повреждениях
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:35
      +2
      Цитата: Читателль 2013
      Вроде первый раз, корабль повреждается метеоритом, раньше не было такого

      Может и были а нам не говорили, но повреждались не критические узлы корабля..
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:26
      +1
      Полно таких случаев было. Это можно найти в мемуарах космонавтов и конструкторов ка. Мелкие повреждения заделываются автоматически специальным слоем, оборудование имеет многократное резервирование и дублирование, в том числе и для этого. Этой проблемой ещё озадачивались на первых аппаратах.
      Главное чтобы метеоритные частицы были не слишком крупные и не повредили самих космонавтов или много оборудования. Для информации: Миллиметровый метеорит пробивает станцию насквозь, так как скорость встречи может достигать скорости 25-30 км/секунду. С микромитеоритами(фактически пылью) связано истончение внешних оболчек станции и помутнение элементов солнечных батарей и внешних элементов оптики.
  5. mark1
    mark1 Сегодня, 12:35
    +1
    Что ж за напасть такая - все метеориты наши!
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:36
    0
    Такой достаточно уязвимый корабль получается .А у космонавтов нет возможности сварки в космосе или скорее подстраховались ?
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 12:46
      +4
      Это первое повреждение транспортного корабля на орбите метеоритом вроде как. Решили не рисковать, т.к. сход в атмосферу, это большие нагрузки и не понятно, как на это отреагирует поврежденный корабль.
      1. skeptikk2
        skeptikk2 Сегодня, 13:19
        0
        Цитата: Wedmak
        Решили не рисковать, т.к. сход в атмосферу, это большие нагрузки и не понятно, как на это отреагирует поврежденный корабль.

        Да, слишком велики риски.
        Проблема в том, что тепло некуда и нечему отдавать. Как поведет себя аппаратура в ПАО при разогреве - неизвестно, прогон сделали, но в нормальных условиях, теплообмен-то сейчас налажен через системы станции. А что будет при спуске после расстыковки?
        А как будут чувствовать себя космонавты? В условиях перегрева? Хорошо, если спуск займет считанные часы и будет штатный. А если вторая НшС? Отказ ДУ? Потеря ориентации? И корабль зависнет на несколько дополнительных часов? Или на сутки? Так ведь не только повышение температуры критично доя экипажа и приборов. А влажность куда девать?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:38
    0
    Как специалист по холодильным установкам , оказывается у нас СПЕЦИАЛИСТОВ много,только а космосе их нет.Роскосмос на Авито не обращалось wassat ?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 13:12
      +3
      Там дело не в самой пробоине, а в хладогене который из нее вышел.Он мог там залить все что угодно и тесты это не покажут,а вот в самый ответственный момент что то может накрыться.Я думаю вы тоже были бы не в восторге если вам дали парашют который только что прострелили из дробовика и залили водой на морозе, предварительно сказав что вроде заплатка выдержит и льда нету, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, можно прыгать hi wink
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:41
    +1
    Может быть опять Роскосмос не договаривает?
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 12:47
      +2
      На самом деле на Землю переправят делегацию инопланетян?
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 13:11
        -1
        Давно пора, может только они порядок наведут) wassat
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:51
    0
    Как бы побольше таких микрометеоритов да по американским спутникам, и по илонмасковским (тоже американским).
    Кто у нас отвечает за микрометеориты? Роснано? Вроде нет - те за нано...
    Росмикро? А кто там главный?
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:14
      0
      Есть такой кооператив "озеро", думаю подойдёт.....