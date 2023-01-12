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Новой целью ВМС США объявлено постоянное поддержание в боевой готовности 75 кораблей одновременно

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Новой целью ВМС США объявлено постоянное поддержание в боевой готовности 75 кораблей одновременно

Рой Китченер — командующий надводными силами ВМС США, поставил перед собой и своими подразделениями задачу поддерживать 75 боевых кораблей в постоянной боеготовности. Он отказался объяснять, как его команда рассчитала это число, сославшись на проблемы с классификацией.


Чтобы достичь этого, Китченер разбивает корабли на три категории: «неспособные» к выполнению боевой задачи, «полностью способные» и просто «способные» к выполнению боевой задачи. Первая категория, не предназначенная для выполнения миссий, представляет собой корабли, проходящие техническое обслуживание, которое не позволит использовать их в какой-либо полезной оперативной мере.

Идеальный рейтинг, полностью пригодный для выполнения боевой задачи, - это корабли, которые получили все соответствующие сертификаты, не находятся на техническом обслуживании и развернуты или готовы к выполнению поставленных задач.

Последняя категория, на которой основана новая цель Китченера, определяет корабль между двумя предыдущими ярлыками. Это корабль, способный развертывать и выполнять миссии, но у него могут быть ограничения или проблемы, которые удерживают его от применения в Мировом океане.

Китченер отказался отвечать на вопросы о текущем состоянии готовности надводных сил относительно его новой цели, заявив, что точные статусы отдельных кораблей засекречены. Но он стремится достичь своей цели в 75 кораблей в течение следующих двух лет.

Готовность надводных сил ВМС США стала насущной проблемой с лета 2017 года, когда два боевых корабля, «Фитцджеральд» (DDG-62) и "Джон С. Маккейн" (DDG-56) поучаствовали в инциденте, в результате которого погибли 17 членов экипажа - семь с «Фитцджеральда» и десять с «Маккейна».

С тех пор ВМС также потеряли Bonhomme Richard (LHD-6) в результате масштабного пожара в июле 2020 года. Моряк, обвиняемый в преднамеренном поджоге, в конечном итоге был признан невиновным судьей ВМС в прошлом году.

Расследование этих отдельных инцидентов выявило несколько общих проблем, начиная от переутомления и чрезмерной усталости экипажа и заканчивая нечеткой цепочкой подчинения и невыполнением стандартных оперативных процедур. В результате ВМС США постоянно оказывались в центре внимания Капитолийского холма и вынуждены объяснять, кто из высшего руководства будет привлечен к ответственности и как можно избежать новой трагедии.

Теперь у законодателей будет ещё одна метрика, по которой можно будет судить о военно-морских силах - обеспечение боеготовности 75 кораблей одновременно.
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5 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:33
    +1
    Чтото он перестраховался. Обычно они с размахом обьявляют об 75%минимум)))
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:47
      0
      О каких кораблях идёт речь? В общей массе их наверное тысяча?
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:50
    0
    судить о военно-морских силах - обеспечение боеготовности 75 кораблей одновременно.

    Что тут можно сказать, и у демократоров постепенно снижаются показатели оперативности. Когда-то, во времена бодания с ВМФ СССР, их КОН приближался к 0,33, а теперь едва до 0,25 дотягивает...
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:03
    0
    Какая-то каша в голове у этого Китченера - эсминец - корабль и авианосец - корабль, но сдаётся мне, что на содержание одного авианосца в боевой готовности средств и сил нужно как на двадцать эсминцев. Понятно, что мужик пытался вывести некий ЭКОНОМИЧЕСКИЙ коэффициент боеготовности, но толи я чего не понимаю, толи статья не отражает всей информации, но пока это всё выглядит странно и немного даже глупо.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:05
    0
    Как все заговорили о боеготовности в Сша и Европе на фоне конфликта на Украине. Сразу начали подсчитывать количество боеспособных кораблей (на это обратили внимание раньше), самолетов, танков, БМП (БТР), думать как исправлять недостатки, а с учетом поставок на Украину еще и восполнять свои арсеналы. Рой Китченер обозначил задачу - постоянная боевая готовность 75 боевых кораблей, а за счет чего не объяснил. Значит ли это, что будут просить увеличить бюджет для ВМС Сша или обойдутся тем, что имеют? А может будут манипулировать переводя корабли из одной "категории" в другую, формируя экипажи, откажутся от боевого дежурства в каких-то регионах и т.д.?