Военное обозрение
Войти Регистрация

Песков: Позиция России по переговорам не изменилась, но на данный момент переговоры бесперспективны

18
Песков: Позиция России по переговорам не изменилась, но на данный момент переговоры бесперспективны

Завершение конфликта на Украине путем переговоров является предпочтительным вариантом для России, но решить проблему мирным путем в настоящее время не удастся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Песков ответил на несколько вопросов российских журналистов, в том числе о готовности к мирным переговорам с Киевом, о чем заявил глава МИД Турции Мавлют Чавушоглу. По словам пресс-секретаря, Москва по-прежнему готова решить все за столом переговоров, в этом вопросе позиция России не изменилась. Однако на сегодняшний день перспективы мирных переговоров с Украиной отсутствуют. Среди причин Песков назвал как нежелание представителей Киева идти на контакт, так и запрет хозяев из-за океана.

(...) в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты (...) когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость (...) говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится

- заявил он.

О том, что никаких переговоров с Россией не будет, в Киеве заявляли не раз. Позиция Зеленского и его окружения за последние месяцы не изменилась и по-прежнему звучит так: сначала мы "освободим" всю территорию, включая Донбасс и Крым, а потом будем диктовать свои условия, на которых сможет существовать Россия. В этом Киеву должен помочь Запад, который также не рассматривает вариант окончательной победы России в этом конфликте. Впрочем, в Москве тоже не горят желанием общаться с Зеленским, потому что с марионеткой бесполезно разговаривать, да и требования никуда не делись. Как ранее заявил Путин, новые регионы являются российскими и это обсуждению не подлежит.

Все эти заявления о готовности к переговорам направлены, в первую очередь, на стороннего зрителя, чтобы показать ему какие мы хорошие, а противник плохой. Этим приемом пользуются обе стороны.
Использованы фотографии:
https://t.me/PESKOV_Z
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:05
    +4
    А кому нужны переговоры? Нато они не нужны им чем дальше боевые действия идут тем лучше, ослабляют Россию, расширили на 2 страны блок, обеспечили свой ВПК заказами. Украине может быть но зачем им сейчас когда они взяли территории возле Харькова, Херсон их шпигуют вооружениями и уже вовсе не бронижелетами тем более они ждут и получат и танки и авиацию, они рассчитывают победить им переговоры не нужны. Может быть России? Ну а на каких условиях если все цели на буквы "деме" провалены а продвижения 1км за пару месяцев, нам предъявить на переговорах не чего, а переговоры без достижения целей обьявленых будет напоминать капитуляции поэтому руководству переговоры тоже не нужны. Ни кому не нужны переговоры всех там устраивает это.
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 13:10
      0
      России не нужны переговоры по совершенно другой причине - до полной победы никаких переговоров нам вести нецелесообразно и задачи по "деме" как вы сказали не провалены, а успешно выполняются, вот как их выполним, так и начнем разговоры разговаривать.
      1. 1razvgod
        1razvgod Сегодня, 13:14
        +1
        А можете как то развёрнуто что успешного выполнено ну к примеру с августа месяца?
        1. Курганец-45
          Курганец-45 Сегодня, 14:01
          0
          Что тут разворачивать? территория и состав Украины демилитарзируются и денацифицируются? - ответ положительный. А то что темпы этого процесса не соответствуют чьим то хотелкам, то это не повод называть их провальными, ведь генштаб России не озвучивал сроки выполнения данных задач.
          Это ведь всё равно, что назвать провальным ухаживание молодого человека за девушкой, которую он не смог затащить в постель на первом свидании. Было бы эффектно, но он добьется своей цели (и цель ли это на самом деле или приятный бонус?)
          1. 1razvgod
            1razvgod Сегодня, 14:06
            0
            Видимо хотелки генштаба по срокам выполнения успешны. Ну тогда всё хорошо, чего люди переживают, все идёт по плану генштаба аж с 24 февраля.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:45
      0
      . Завершение конфликта на Украине путем переговоров является предпочтительным вариантом для России

      А какой вариант непредпочтительный?
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 14:16
        +1
        Завершение конфликта на Украине путем переговоров является предпочтительным вариантом для России,

        laughing laughing laughing
        Так никому не нужен мир уже, ни США ни КНР) ребята всем довольны)
  2. Deon59
    Deon59 Сегодня, 13:07
    +2
    Готовы все сдать ,да украинцы упираются.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:07
    +1
    Песков сегодня угодал с какой ноги Путин В.В.с утра с постели встал или не угодал?
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 13:10
    +3
    Зачем муссировать тему постоянно о переговорах???
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Buyan
      Зачем муссировать тему постоянно о переговорах???

      Надо полагать потому, что Пескова об этом все время спрашивают. И он говорит одно и то же: мы готовы договариваться, но на своих условиях, к чему не готова другая сторона.
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 13:22
      +1
      Цитата: Buyan
      Зачем муссировать тему постоянно о переговорах???

      Если постоянно муссируют, значит в этом есть оффшорные заинтересанты.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:27
        +1
        "Все эти заявления о готовности к переговорам направлены, в первую очередь, на стороннего зрителя, чтобы показать ему какие мы хорошие, а противник плохой. Этим приемом пользуются обе стороны."
        ******************************************************************************************
        Тогда выходит, что в Кремле, "заполитиковались" в своих "жестах доброй воли"...

        И банально не понимают, что после 24-го февраля, и ОФИЦИАЛЬНОГО ОЗВУЧИВАНИЯ на ВЫСШЕМ УРОВНЕ цели и главных задач СВО, россияне никакими "посторонними зрителями" больше не являются...

        Пресловутые, зондажно - пропагандистские "заявления ТАСС", В ПРИНЦИПЕ, делаются ТОЛЬКО ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ, а не "прокручиваются" как испорченная пластинка. Теряющая, с каждым новым "повторением" своё пропагандистское значение из-за своей объективной "девальвации"...

        И дезинформируя, прежде всего своё собственное население и свои вооруженные силы, очевидно - раздражающей своей бессмысленностью и пустотой...
    3. fif21
      fif21 Сегодня, 13:26
      0
      Цитата: Buyan
      Зачем муссировать тему постоянно о переговорах???

      Ну надо же показать всем , что мы за мир ! wassat У меня вот тоже вопрос есть . Кто пустил американского шпиона Саймса на телевидение РФ ? Кто заинтересован в том , что враг (США) получал правдивую информацию о внутриполитической ситуации в РФ ? Пусть живут в мире своих иллюзий и сказок так называемых " борцов с режимом ". Или еще есть тормоза , которые думают , что наглосаксы не смертельные враги РФ ? Имея правдивую информацию , они могут сделать очень больно интересам РФ ! hi
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:26
      0
      Цитата: Buyan
      Зачем муссировать тему постоянно о переговорах???

      Больше нечего, а что-то надо. hi
  5. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:25
    +1
    Позиция России по переговорам не изменилась,

    А пару месяцев назад были готовы на переговоры без предварительных условий. А весной мы "жесты доброй воли" делали. Сама стабильность.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:41
    0
    Среди причин Песков назвал как нежелание представителей Киева идти на контакт, так и запрет хозяев из-за океана.
    Вторая причина покрывает первую - "нежелание" - как бык овцу!
    В таком случае... зачем столько ненужных слов?
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:23
      0
      Ну ведь бывшая Фрау Канцлерин, совсем недавно, достаточно внятно и откровенно, "объяснила" Кремлю, перманентно "открытому для переговоров", что и кто, реально стоит за ЛЮБЫМ "желанием" помянутых "представителей" Киева идти на пресловутый "контакт"...

      Короче, киевские нацики и их хозяева, ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ (это МИНИМУМ. А, вообще, отсчёт надо вести с момента подписания соглашения о базировании ЧФ России, после развала СССР...), всякого рода "соглашений" и "перемирий" в формате того же Минска, мало россиян "кидали" что ли?