(...) в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты (...) когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость (...) говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится

Завершение конфликта на Украине путем переговоров является предпочтительным вариантом для России, но решить проблему мирным путем в настоящее время не удастся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков ответил на несколько вопросов российских журналистов, в том числе о готовности к мирным переговорам с Киевом, о чем заявил глава МИД Турции Мавлют Чавушоглу. По словам пресс-секретаря, Москва по-прежнему готова решить все за столом переговоров, в этом вопросе позиция России не изменилась. Однако на сегодняшний день перспективы мирных переговоров с Украиной отсутствуют. Среди причин Песков назвал как нежелание представителей Киева идти на контакт, так и запрет хозяев из-за океана.- заявил он.О том, что никаких переговоров с Россией не будет, в Киеве заявляли не раз. Позиция Зеленского и его окружения за последние месяцы не изменилась и по-прежнему звучит так: сначала мы "освободим" всю территорию, включая Донбасс и Крым, а потом будем диктовать свои условия, на которых сможет существовать Россия. В этом Киеву должен помочь Запад, который также не рассматривает вариант окончательной победы России в этом конфликте. Впрочем, в Москве тоже не горят желанием общаться с Зеленским, потому что с марионеткой бесполезно разговаривать, да и требования никуда не делись. Как ранее заявил Путин, новые регионы являются российскими и это обсуждению не подлежит.Все эти заявления о готовности к переговорам направлены, в первую очередь, на стороннего зрителя, чтобы показать ему какие мы хорошие, а противник плохой. Этим приемом пользуются обе стороны.