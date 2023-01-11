Российский и украинский уполномоченные по правам человека провели встречу в Турции

Сегодня, 11 января, российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела запланированную ранее встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом в Турции, о чем правозащитница сообщила в своем ТГ-канале.
Какая-либо конкретная информация о вышеупомянутых переговорах или достигнутых договоренностях, если таковые имели место быть, пока не сообщается. В сообщении, опубликованном Москальковой, говорится об обсуждении оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины.
Напомним, что в понедельник, 9 января, уполномоченный по правам человека в РФ завила о намерении встретиться со своим украинским коллегой в Турции.
В свою очередь, ранее, 2 января, Лубинец анонсировал переговоры с Москальковой касательно обмена гражданскими лицами, привлеченными к уголовной ответственности. Обсуждалась ли данная тема сегодня – пока не ясно.
Позднее появились сообщения о второй за сегодняшний день встрече российского и украинского омбудсменов. На этот раз она якобы проходила при посредничестве турецкой стороны.
Через некоторое время данную информацию подтвердила и сама Москалькова в своем ТГ-канале. Омбудсмен заявила, что встреча проходила при участии председателя турецкого парламента Шерефа Малкоча. В ходе беседы якобы звучали слова о необходимости прекращения огня на Украине.
Также Москалькова написала, что обратилась к Малкочу с просьбой, касающейся прекращения поставок Турцией вооружения Киеву.
Стоит отметить, что недавно в Анкаре заявили, что не станут больше поставлять свои БПЛА «Байрактар» ВСУ, так как Турция является «посредником» в российско-украинском конфликте.
Между тем, в западных СМИ появилась информация о передаче, начиная с ноября прошлого года, Анкарой Киеву американских кассетных боеприпасов времен холодной войны. Последние, к слову, запрещены международной конвенцией.