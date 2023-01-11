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Российский и украинский уполномоченные по правам человека провели встречу в Турции

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Российский и украинский уполномоченные по правам человека провели встречу в Турции

Сегодня, 11 января, российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела запланированную ранее встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом в Турции, о чем правозащитница сообщила в своем ТГ-канале.


Какая-либо конкретная информация о вышеупомянутых переговорах или достигнутых договоренностях, если таковые имели место быть, пока не сообщается. В сообщении, опубликованном Москальковой, говорится об обсуждении оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины.

Напомним, что в понедельник, 9 января, уполномоченный по правам человека в РФ завила о намерении встретиться со своим украинским коллегой в Турции.

В свою очередь, ранее, 2 января, Лубинец анонсировал переговоры с Москальковой касательно обмена гражданскими лицами, привлеченными к уголовной ответственности. Обсуждалась ли данная тема сегодня – пока не ясно.

Позднее появились сообщения о второй за сегодняшний день встрече российского и украинского омбудсменов. На этот раз она якобы проходила при посредничестве турецкой стороны.

Через некоторое время данную информацию подтвердила и сама Москалькова в своем ТГ-канале. Омбудсмен заявила, что встреча проходила при участии председателя турецкого парламента Шерефа Малкоча. В ходе беседы якобы звучали слова о необходимости прекращения огня на Украине.

Также Москалькова написала, что обратилась к Малкочу с просьбой, касающейся прекращения поставок Турцией вооружения Киеву.

Стоит отметить, что недавно в Анкаре заявили, что не станут больше поставлять свои БПЛА «Байрактар» ВСУ, так как Турция является «посредником» в российско-украинском конфликте.

Между тем, в западных СМИ появилась информация о передаче, начиная с ноября прошлого года, Анкарой Киеву американских кассетных боеприпасов времен холодной войны. Последние, к слову, запрещены международной конвенцией.
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6 комментариев
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  1. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 13:28
    +4
    Если перейти по ссылке из новости на телеграмм-канал Москальковой, то
    В ходе беседы якобы звучали слова о необходимости прекращения огня на Украине.

    слова "якобы" там нет. Написано "прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня."
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 13:55
      0
      Что за переговоры с нацистами? Это законно?
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 14:10
        0
        Цитата: Гражданский
        Что за переговоры с нацистами? Это законно?

        У войны свои законы. Важны (законны ли) не сами переговоры, важны ЦЕЛИ договаривающихся сторон.
        Если мы, в результате переговоров, достигнем ЗАЯВЛЕННЫХ целей, то почему нельзя вести переговоры?
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:55
      0
      Вот любят у нас СМИ слова" дёрнуть".Если в Стамбуле договорились об обмене пленных это хорошо.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:58
    0
    Этим можно...., пусть гутарят за гуманитарку, но в установленных рамках. Газпром тоже балакает в рамках контракта.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:24
    0
    Последние, к слову, запрещены международной конвенцией.

    Когда дело касается России, там сразу же заканчиваются все международные законы, что мы проходили во времена ВОВ. Что можно было делать Гитлеру, то сейчас можно делать Зеленскому.