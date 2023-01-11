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СК России расследует факт строительства свинокомплекса под Воронежем возле мемориала бойцам Красной Армии

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СК России расследует факт строительства свинокомплекса под Воронежем возле мемориала бойцам Красной Армии

Строительство свиноводческого комплекса в Воронежской области могут остановить. Дело в том, что на месте, где оно ведется, в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои и есть захоронения павших бойцов.


Об этом сообщает пресс-служба воронежского Следственного управления СК России.

В его аккаунте в соцсети местная жительница опубликовала свой комментарий, где описала суть проблемы. Реагируя на сигнал, СК России теперь расследует факт строительства свинокомплекса под Воронежем возле мемориала погибшим бойцам Красной Армии.

Возведение объекта, принадлежащего ООО «Агроэко-Восток», идет в Осетровском сельском поселении. В этих местах в 1942 году проходила наступательная операция советских войск под названием «Малый Сатурн». Здесь теперь находятся братские могилы павших бойцов и создан мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм».

Сигналы по поводу незаконного строительства фермы по выращиванию свиней в этом священном месте поступали и ранее. Тогда местное следственное управление неоднократно проводило процессуальные проверки, но затем каждый раз отказывало в возбуждении уголовного дела.

Сейчас ситуация несколько другая, так как теперь поручение о возбуждении уголовного дела дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, взяв его расследование под свой личный контроль.

Несколькими днями ранее в Воронежской области произошел похожий случай. Тогда, также по поручению главы СК России, было начато расследование дела об отсутствии свободного доступа посетителей к мемориальному комплексу на Чижовском плацдарме. Но, согласно информации агентства РИА «Воронеж», никаких препятствий для посещения мемориала не существует.
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Использованы фотографии:
https://oixm.ru/
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10 комментариев
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  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 13:18
    +4
    Такое расследование поручать местным, всё-равно что поручить самим заказчикам строительства. am
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:19
    +2
    Свинокомплес в Мурманске по дороге в Мурмаши снести под корень построенный при СССР.Там много к чему можно привязаться.Статья от Зюганова?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:56
      -1
      И не говорите. С одной стороны - что им другой земли мало чтоли было. С другой - где им клочок выделили, там и построили. Неприятно, конечно, немного. Но врядли прямо спецом так сделали. Аж дело заводить
  4. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 13:19
    -3
    Бизнес должен быть ответственным! Особенно если его хорошенько пнуть!
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:49
      0
      Со свинокомплексом сложнее - пнешь, свиньи помрут, мяса станет меньше, она станет дороже.....люди останутся в Боброве без работы, областной бюджет без налогов.
      Мясной бизнес - не наркомафия, рентабельность здесь не так высока и квалификация персонала высокая должна быть.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:23
    +10
    Сигналы по поводу незаконного строительства фермы по выращиванию свиней в этом священном месте поступали и ранее. Тогда местное следственное управление неоднократно проводило процессуальные проверки, но затем каждый раз отказывало в возбуждении уголовного дела.

    Хорошее предприятие, кстати.
    Вопросы:
    1. Что значит "незаконно"?
    2. На такие объекты получается "Вет справка" ее дает Ветеренария и РСН. Без права собственности/аренды ее не дадут. А на каждую скотину есть запись в системе "Меркурий"(Аналог ЕГАИС )
    3. Кто тогда продал такую землю с памятными захоронениями?
    4. Почему нельзя при строительстве извлечь останки и на деньги капиталистов сделать нормальное памятное захоронение (Они будут только "ЗА")



    Все это похоже на заказную статью.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:00
      0
      Уже не первая за сегодня. Не сайт, конкретно, имею ввиду. Вообще на просторах тырнета. У меня такое ощущение, что у моего дома шатают трубу и хлопают калиткой
  6. User_neydobniu
    User_neydobniu Сегодня, 13:26
    -4
    Не свинокомплекса, а xoxлокомплекс... Ну а так зная безнаказанность бизнеса в РФ, хорошо если хотя бы темпы строительства снизят
  7. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 13:34
    +1
    Что ж тут виноватых найти куда проще, чем в деле об ударе по Макеевке. Может и справятся
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 13:48
      -1
      Цитата: Андрей из Челябинска
      тут виноватых найти куда проще, чем в деле об ударе по Макеевк

      А что в деле об ударе по Макеевке Вас интересует? Какого полковника в окопы послали без погон или кого расстрелять надо прилюдно за халатность? А если эти люди в списках двухсотых, надо весь гнев обрушить на их родственников?
      Вы там сортируйте мух отдельно, котлеты отдельно...