СК России расследует факт строительства свинокомплекса под Воронежем возле мемориала бойцам Красной Армии

Строительство свиноводческого комплекса в Воронежской области могут остановить. Дело в том, что на месте, где оно ведется, в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои и есть захоронения павших бойцов.
Об этом сообщает пресс-служба воронежского Следственного управления СК России.
В его аккаунте в соцсети местная жительница опубликовала свой комментарий, где описала суть проблемы. Реагируя на сигнал, СК России теперь расследует факт строительства свинокомплекса под Воронежем возле мемориала погибшим бойцам Красной Армии.
Возведение объекта, принадлежащего ООО «Агроэко-Восток», идет в Осетровском сельском поселении. В этих местах в 1942 году проходила наступательная операция советских войск под названием «Малый Сатурн». Здесь теперь находятся братские могилы павших бойцов и создан мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм».
Сигналы по поводу незаконного строительства фермы по выращиванию свиней в этом священном месте поступали и ранее. Тогда местное следственное управление неоднократно проводило процессуальные проверки, но затем каждый раз отказывало в возбуждении уголовного дела.
Сейчас ситуация несколько другая, так как теперь поручение о возбуждении уголовного дела дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, взяв его расследование под свой личный контроль.
Несколькими днями ранее в Воронежской области произошел похожий случай. Тогда, также по поручению главы СК России, было начато расследование дела об отсутствии свободного доступа посетителей к мемориальному комплексу на Чижовском плацдарме. Но, согласно информации агентства РИА «Воронеж», никаких препятствий для посещения мемориала не существует.