Военное обозрение
Войти Регистрация

The Independent: Украине нужно больше танков и другой бронетехники для отвоевания территорий у России

16
The Independent: Украине нужно больше танков и другой бронетехники для отвоевания территорий у России

Как пишет британское издание The Independent, ссылаясь на западных чиновников, чтобы отвоевать занятые российскими войсками значительные территории, Киеву понадобится ещё больше оружия и особенно танков и бронетранспортёров.


Расстановку сил в вооружении, которая была в 2022 году, надо менять в сторону значительного увеличения вооружения, если Киев хочет отвоевать у России свои бывшие территории, отмечает издание.

Авторы издания считают, что сегодняшнее соотношения сил между украинскими и российскими войсками слишком «сбалансировано», видимо, имея в виду то, что средств, которыми располагает Киев, будет недостаточно для проведения крупных наступлений.

При этом The Independent отмечает, что особо важно иметь перевес над Россией в боевых танках и бронетранспортёрах. В то же время западная пресса не говорит о том, где взять столько бронетехники, чтобы у ВСУ на фронте был значительный перевес над ВС РФ.

С начала СВО Запад уже поставил на Украину вооружений на баснословную сумму в более чем 50 миллиардов долларов, что почти сопоставимо с оборонным бюджетом России 2022 года.

Ранее о необходимости наращивания военной помощи Киеву заявлял и генсек НАТО Йенс Столтенберг. До каких пределов Запад готов «вкладываться» в Украину, покажет время. Возможно, Запад направит на это арестованные российские активы.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/7th Army Training Command
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 13:44
    +3
    вооружений на баснословную сумму в более чем 50 миллиардов долларов....

    Военный бюджет только США 860 млрд. долларов - 50 млрд. - копейки
    Тут надо уповать на конечность людских ресурсов Украины.... правда им есть замена - поляки... поляки согласны быть фаршем.. короче мужики, в замес (скорее всего) придется вступить всем мужикам России... или альтернатива - ядерный душ европейцам - выбирайте кому, что по душе...
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:46
      0
      Тем более, что выдается из хранения и наличия.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 14:07
        -2
        Возможно, Запад направит на это арестованные российские активы.

        Была бы возможность , давно бы слямзили и не подавились .
        При этом The Independent отмечает, что особо важно иметь перевес над Россией в боевых танках и бронетранспортёрах.

        Опыт борьбы с танками и бронетранспортёрами уже приобретён . Сложно конечно , но допустимо . Это понимают и западенцы , что при явном превосходстве в воздухе , танки хорошая мишень для вертолётов и самолётов . Поэтому сейчас для них главная задача насытить украинский фронт системами ПВО , а вот дальше уже и танки пойдут .
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 13:52
      0
      . короче мужики, в замес (скорее всего) придется вступить всем мужикам России...

      Не раньше чем дети и родственники депутатов/чиновников/олигархов. Все таки, это побольшей части их страна. Они правящая элитка.
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 14:10
        +4
        Ошибаетесь,гражданский.Это и моя страна,хотя и не олигарх и далеко не миллионер.И нас,людей с таким мнением,гораздо больше,чем таких как вы.А вы,судя по высказываниям,считаете,что ваша хата с краю?Так смею напомнить,что крайняя изба в деревне горит первой.Хотя ,можете примкнуть к пашинину,смолянинову,каспарову и прочим гудковым.
      2. zombirusrev
        zombirusrev Сегодня, 14:12
        +1
        Народ в 1991 году сам ее сдал в обмен на мифическую колбасу 300 сортов. Так что извиняйте на фронт пойдут все, а пролетарии в первую очередь. Т.к. сами сдали в руки барыг. Барыги сдриснут как час "Ч" придёт.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:56
      +3
      короче мужики, в замес (скорее всего) придется вступить всем мужикам России... или альтернатива - ядерный душ европейцам - выбирайте кому, что по душе...

      У нас мужики раньше закончатся, чем у них вместе взятых, так что лучше сразу переходить к бочке с порохом, то бишь к яо, по крайней мере шансы на выживание у всех сразу выравняются. wassat
      1. zombirusrev
        zombirusrev Сегодня, 14:15
        -2
        По вашим словам видно что уже закончились..вернее переродились в "Людына павук."(с)
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:47
    0
    "боевые танки"...
    Во как?!
    А я думал, что только три-два-расы бывают "боевыми"...
  3. мазута
    мазута Сегодня, 13:49
    +6
    Третья мировая во всей красе!Одна,опять одна Россия против всего практически мира.Дай Бог нам победить сатанистов,нацистов и их выкормышей.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:58
      -1
      В прошлый раз, побеждали ради светлого будущего. До того, за православного царя-батюшку. Совсем до того, за Улус Джучи. Сегодня за что?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:12
        +2
        Сегодня, наверное, за то чтобы вообще сохранились. Так что выбора нет. Или победим, или так и так пропало. Так ещё до Улуса Джучи и было
      2. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 14:14
        -1
        А слово РОССИЯ тебе ничего не говорит? Проиграем войну каждый польско- румынский- Прибалтийский и др. шакал будет рвать нашу территорию. Не говоря уже об англосаксах. Это как в жизни больного и раненого медведя каждый готов прикончить. Правда время покажет насколько этот медведь больной и раненный!
      3. 1razvgod
        1razvgod Сегодня, 14:15
        0
        За русский мир говорят. Как то империя звучит странно, вот что делать сторонникам советского мира?!
  4. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:58
    -1
    Танки конечно хорошо,но где взять то количество которое нужно для опрокидывания уже сложившегося фронта,если они уже сейчас торгуются за компенсацию по каждой машине? А когда всё старьё спихнут украине,то вынуждены будут закупать новые танки уже для восполнения своих армий,что в условиях нынешнего кризиса будет слишком долго и дорого.
  5. Комментарий был удален.
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 14:10
    -2
    Киеву пора задуматься над тем, что солдаты заканчиваются. А то танки придут, а ездить некому.