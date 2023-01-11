The Independent: Украине нужно больше танков и другой бронетехники для отвоевания территорий у России

Как пишет британское издание The Independent, ссылаясь на западных чиновников, чтобы отвоевать занятые российскими войсками значительные территории, Киеву понадобится ещё больше оружия и особенно танков и бронетранспортёров.
Расстановку сил в вооружении, которая была в 2022 году, надо менять в сторону значительного увеличения вооружения, если Киев хочет отвоевать у России свои бывшие территории, отмечает издание.
Авторы издания считают, что сегодняшнее соотношения сил между украинскими и российскими войсками слишком «сбалансировано», видимо, имея в виду то, что средств, которыми располагает Киев, будет недостаточно для проведения крупных наступлений.
При этом The Independent отмечает, что особо важно иметь перевес над Россией в боевых танках и бронетранспортёрах. В то же время западная пресса не говорит о том, где взять столько бронетехники, чтобы у ВСУ на фронте был значительный перевес над ВС РФ.
С начала СВО Запад уже поставил на Украину вооружений на баснословную сумму в более чем 50 миллиардов долларов, что почти сопоставимо с оборонным бюджетом России 2022 года.
Ранее о необходимости наращивания военной помощи Киеву заявлял и генсек НАТО Йенс Столтенберг. До каких пределов Запад готов «вкладываться» в Украину, покажет время. Возможно, Запад направит на это арестованные российские активы.