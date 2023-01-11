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Германия профинансирует закупку спутниковых терминалов Starlink для ВСУ

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Германия профинансирует закупку спутниковых терминалов Starlink для ВСУ

Поставку спутниковых терминалов Starlink, заказанных в декабре прошлого года украинскими властями, профинансирует Германия. Об этом сообщила пресс-служба немецкого МИДа по итогам визита на Украину Анналены Бербок.


Киев заключил договор с американской компанией Space Exploration Technologies Corp. о поставке более 10 тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink, передать комплексы компания обещала в "ближайшие" месяцы, а оплатить весь этот банкет обещал Евросоюз, но без каких-либо конкретных обязательств. И вот теперь "спаситель" нашелся, им выступила Германия в лице Бербок, пообещавшая выделить средства на это.

Согласно сообщению, Берлин выделит 20 млн. евро. Является ли эта сумма окончательной для закупки 10 тысяч терминалов или нет, пока не ясно, Бербок говорит, что этого хватит. Хотя возможно, что еще какие-то страны ЕС вложатся в системы для ВСУ. Впрочем, в Киеве заявляют, что только треть от закупленных терминалов пойдет в армию, остальные будут распределены по другим ведомствам.

(...) Германия предоставит 20 миллионов евро. Всего за счет этого можно профинансировать 10 000 наземных станций. Треть этих наземных станций пойдет на пользу Вооруженных сил Украины. Связь в реальном времени позволяет украинским воинам координировать защиту Родины и лучше защищаться от атак России

- говорится в сообщении МИД ФРГ.

Согласно данным, предоставленным министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым, с начала конфликта Киев получил 22 тысячи терминалов Starlink.
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13 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:34
    +1
    Могу только порадоваться за немцев, которые потеряли работу в связи с закрытием предприятий у которых нет денег на газ.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:42
      +4
      Тем кто каждые 9 мая писали - "можем повторить!" похоже, предоставляется такая возможность...
    2. Простой
      Простой Сегодня, 13:58
      +1
      Цитата: Виктор Сергеев
      Могу только порадоваться за немцев, которые потеряли работу в связи с закрытием предприятий у которых нет денег на газ.


      Это могут быть единичные случаи (и даже не точно из- за цен на энергоносители) .
      С первой проблеммой - не допустить массового закрытий предприятий ввиду кризиса - пока решена.
      Т.к. только массовое закрытие предприятий побудит социальные недовольства.
      На то что на Украине утилизуются славяне - им глубоко пофиг.

      Жозеп Боррель же сказал,что будет построен Эдемов райх ( ой, простите -рай).
      Только за счет чего это будет постоенно - он не уточнил , так как нефиг такими подробностями западного обывателя нагружать.

      Во второй мировой войне, в нацисткой Германии окого концентрационных лагерей ведь тоже были населенные пункты, и их жители даже не знали, что в лагерях происходит.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:38
    -1
    В Третьем Рейхе (как, впрочем, и в первых двух) у власти никогда не было баб.
    А тем более таких ТП, как эта Анна Леновна.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 13:39
    0
    Лучше бы полякаи отдали, в счёт репараций
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 13:47
    +2
    На В.О. была информация о создании нашим ВПК комплекса,который обнаруживает и определяет координаты таких устройств.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 14:29
      0
      Российские военные научились вычислять и уничтожать терминалы Starlink – как тебе такое, Илон Маск
      Как стало известно, Сестрорецкий оружейный завод выпустил установку, способную засекать работающие терминалы Starlink. Комплекс получил название «Борщевик» и может использоваться в качестве стационарного устройства, так и в мобильном варианте. Во втором случае комплекс грузится на колёсный транспорт, накрывается камуфляжной сеткой, а после передвигается по пересечённой местности вблизи позиций потенциального противника. Стоит отметить, что подобные вылазки крайне опасны, но открывающиеся возможности позволяют получить значительные преимущества. Так, максимальное расстояние обнаружения терминала Starlink не превышает 10 километров, а на это потребуется всего 15 минут или меньше. При этом точность позиций противника, пользующихся высокоскоростным интернетом, составляет от 5 до 60 метров. Сканирование производится в диапазоне 180 градусов, а максимальное потребление системы составляет всего 70 Вт. Это значит, что его можно запитать от автомобильного прикуривателя, после чего колесить на относительно безопасном расстоянии от противника, ведя анализ позиций на предмет наличия спутникового интернета. Доступно подключение топографических карт местности, время развёртывание не превышает 5 минут, а сам «Борщевик» способен отслеживать сразу 64 терминала Starlink. Поставки " Борщевика " для нужд фронта только нарастают . К госзаказам подключились и волонтёры . На собранные деньги аппаратура докупается и сразу отправляется в войска .
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:49
    0
    От электричества же запитываются эти устройства, значит бить надо по электростанциям и электросетям.
  6. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:49
    +2
    Не получается заглушить эти Starlink или опять жест доброй воли?
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 13:53
      +4
      Ну как же нам до 24.02.22 рассказывали как у нас тут кнопкой щелк а у них с небес спутники шлеп-шлеп. Если шлепов не слышим значит жест доброй воли.
  7. Алексий
    Алексий Сегодня, 13:56
    0
    Ленка анька уже не знает как пропиариться.
  8. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:15
    0
    Извините за вопрос не в тему, но я никогда не понимал, почему на их военной форме ДВА флага незалежноой с каждой стороны (см. фото)
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:25
    0
    Немцы наступают на одни и те же грабли и не собираются учиться, значит судьба у них такая. Когда немцы с Россией процветание, когда против уничтожение.