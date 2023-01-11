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В США собираются нарастить производство биотоплива как альтернативного источника энергии

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В США собираются нарастить производство биотоплива как альтернативного источника энергии

В США Агентство по охране окружающей среды хочет увеличить использование возобновляемых видов топлива примерно на 9 процентов к концу 2025 года. Американское агентство по охране окружающей среды считает, что большее количество биотоплива будет продвигать приоритеты энергетической безопасности, меньшего загрязнения и защиты потребителей, хотя некоторые защитники окружающей среды не согласны с этим.


Что делает источник энергии возобновляемым? Этот вопрос был в центре многочисленных дебатов в последние месяцы, поскольку правительственные учреждения по всему миру пересматривают свою энергетическую политику после массовых потрясений в энергетическом секторе, вызванных пандемией и санкциями Вашингтона с подчинённым ему Евросоюзом в отношении России.

В настоящее время многие страны мира переживают глобальный энергетический кризис беспрецедентной глубины и сложности. Этот факт полностью соответствует недавно выпущенному ежегодному отчету Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2022.

В настоящее время мировые лидеры изо всех сил пытаются укрепить энергетическую независимость и безопасность перед лицом глобального энергетического кризиса, а также продвигать чистую энергию перед лицом изменения климата.

В Европе развернулись дебаты о том, можно ли считать ядерную энергию и природный газ «возобновляемыми», что делает эти ресурсы подходящими для финансирования, предназначенного для климатических инициатив. В конечном итоге Европейский союз решил, что при определенных обстоятельствах как ядерная энергетика, так и природный газ могут быть включены в категорию «экологически устойчивой экономической деятельности». Это решение вызвало разногласия, спровоцировав протесты, а также жалобы на «сохраняющуюся зависимость от Кремля» в отношении импорта природного газа.

По другую сторону Атлантики разгораются аналогичные споры, но в данном случае суть вопроса в чистоте и экологичности биотоплива. Хотя это не новая дискуссия в Соединенных Штатах, она становится все более актуальной, поскольку Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предложило новые стандарты того, какая часть топлива в стране должна поступать из возобновляемых источников, включая спорные виды биотоплива и биогаза.

Несмотря на возмущение экологов, перспективы для тех, кто занимается «возобновляемым топливом», очень позитивны. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2027 году общий мировой спрос на биотопливо вырастет более чем на 20 процентов по сравнению с уровнем 2020 года. И России нельзя упустить эту тенденцию, принимая во внимание и то, что спрос на обычные источники энергии тоже останется значительным, особенно в зимний период времени, когда так называемые зелёные источники могут подвести...
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17 комментариев
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  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:37
    0
    Тут генная инженерия помогла.
    Выращивают сорта деревьев, которые растут быстрее обычных,
    у них больше древесины и меньше листьев. Толще стволы, ветки и т.д.
    И можно почти как на полях:
    Каждые несколько лет "снимать урожай" и сажать новые рощи.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:10
      +2
      В США собираются нарастить производство биотоплива как альтернативного источника энергии

      Вся эта компанейщина "зелёных" по поводу чистых возобновляемых источников энергии, особенно биотоплива, напоминает мне старый анекдот. А именно.

      Индейский вождь собрал соплеменников и говорит им:
      - У меня для вас две новости! Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?
      - Начни с плохой!
      - В округе стало холодно. Все бизоны ушли на юг. Нас ждёт голод.
      - А хорошая какая?
      - Зато лепёшек бизоньего говна вокруг МНОГО!
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:41
    +1
    В настоящее время многие страны мира переживают глобальный энергетический кризис беспрецедентной глубины и сложности.

    вот это новость! наверное речь про цейлоны и пакистаны всякие??? п.с. при нынешней цене нефти это биотопливо невыгодно, как обычно под видом новости проталкивают желания определенных кругов освоить фин. средства....
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:57
      +2
      Цитата: Владимир80
      как обычно под видом новости проталкивают желания определенных кругов освоить фин. средства....

      "Окна Овертона", вначале все думают, это немыслимо, но нужно создать общественное мнение ( что сейчас и видим), а далее последует - Радикально, Приемлемо, Разумно, Популярно, Государственная норма.
  3. Ив762
    Ив762 Сегодня, 14:45
    +1
    Биотопливо... what ...Это каторое С2H5OH ? Тогда категорически "ЗА!"
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:48
      +1
      Сходи в магазин и будет тебе счастье
      Это каторое С2H5OH ? Тогда категорически "ЗА!"
  4. HAM
    HAM Сегодня, 14:47
    0
    Для того чтобы было больше "биотоплива из альтернативных источников" нужно больше кушать...
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:48
    +2
    Американское агентство по охране окружающей среды считает, что большее количество биотоплива будет продвигать приоритеты энергетической безопасности

    А почему это американское агентство молчит, о том как уничтожает экологию добыча сланцевого газа на территории США.

    И вот это никто не замечает.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:09
      +2
      Ха, тут можно добавить разработку битумных песков в Канаде!!! Лунный пейзаж, по сравнению с ними, как парк отдыха, будет.
  6. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:50
    +4
    Биотопливо это палка о двух концах.
    - Или выращиваем топливо для
    покататься
    - Или выращиваем пшеницу, сиречь еду, для пожрать.
    ..
    Много топлива, дороже еда. Мало еды, дешевле топливо. Дилема.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:07
      +1
      Кстати, все шо выращивают для топлива, оно такое, "культурное", после него земля умирает и вырастить там, что то сьестное, уже не можно!!! Кстати и есть его нельзя, травит я даже скотина... если не подыхает сразу, становится не сьедобной.
      Вот такое оно все зелёное, экологичное!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:02
    +1
    В США собираются нарастить производство биотоплива как альтернативного источника энергии
    . Не понял... биотопливо или ВИЭ???
    На счёт зелености, того и другого, можно очень поспорить...
    Кстати, биотопливо из чего делать??? Там ведь делают их того, что есть жрачка или занимают сельхоз площади, где так то жрачку выращивали!!!
    В общем, такая муть, рассчитанная на особо тупых, с зелёными мозгами или совсем без оных!!!
  8. Victor777
    Victor777 Сегодня, 15:03
    +2
    Устройство установок биотоплива на птицефермах и больших животноводческих комплексах - очень неплохая идея.
  9. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:19
    +1
    собираются нарастить производство биотоплива

    Всю кукурузу и зерно на топливо пустят?
  10. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 15:46
    0
    Думаю, что для России не сильно актуальный вопрос, у нас природного газа на несколько поколений хватит, а по экологичности он, пожалуй, получше чем всё это биотопливо будет.
  11. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:55
    0
    Цитата: Владимир80
    В настоящее время многие страны мира переживают глобальный энергетический кризис беспрецедентной глубины и сложности.

    вот это новость! наверное речь про цейлоны и пакистаны всякие??? п.с. при нынешней цене нефти это биотопливо невыгодно, как обычно под видом новости проталкивают желания определенных кругов освоить фин. средства....

    похоже , как будто какой вброс , проверка на реакцию общественности ....
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:55
    0
    Всегда восхищался как американцы ,(вроде хорошее дело ) могут превратить в оружие . Под экологическую тему в Европе распилили угольную промышленность ,еще немного и АЭС .