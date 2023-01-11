Российские десантники блокировали Соледар с южного и северного направлений - Минобороны

Российские войска освободили Подгорное в пригороде Артемовска и блокировали Соледар с двух направлений. Основные боевые действия сегодня идут под этими двумя городами, противник отступает, хотя и не признает этого. Об этом говорится в новой сводке Минобороны РФ.
Российским войскам в ходе наступления удалось взять под свой контроль Подгорное в пригороде Артемовска, в настоящее время в данном районе идут ожесточенный бои. Кроме того, российские десантники блокировали Соледар с южного и северного направлений, работает авиация ВКС РФ, нанося удары по опорным пунктам в районе города, в самом Соледаре действуют штурмовые группы ЧВК "Вагнера", именно они и брали город. В сводке говорится, что это просто "штурмовые отряды", без обозначения принадлежности. Сообщается о больших потерях ВСУ в личном составе, ну и немного по бронетехнике, ее уже почти всю выбили.
По другим направлениям: на Купянском ударами артиллерии и армейской авиации нанесено поражение 92-й ОМБр ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Синьковка, Кисловка и Новоселовское. На Красно-Лиманском под удары артиллерии и авиации попали штурмовые группы 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Торское, Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка. Ликвидированы четыре ДРГ противника. Сообщается о больших потерях ВСУ.
На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения в районах Никольское, Пречистовка и Новоселка уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.
В рамках контрбатарейной борьбы на позициях уничтожены: РСЗО "Ураган" в районе Котовки Харьковской области, гаубица М777 под Белогоровкой, две самоходные пушки 2С7 "Пион" в районе Райгородка, гаубица Д-20 у Колодези, две гаубицы Д-30 в районее берестовое и Победа, САУ "Гвоздика" под Павловкой.
В районе Артемовска (Бахмут) и Дзержинска (Торецк) уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В районе Попов Яр наши истребители сбили Су-27 Воздушных сил ВСУ.