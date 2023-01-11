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Российские десантники блокировали Соледар с южного и северного направлений - Минобороны

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Российские десантники блокировали Соледар с южного и северного направлений - Минобороны

Российские войска освободили Подгорное в пригороде Артемовска и блокировали Соледар с двух направлений. Основные боевые действия сегодня идут под этими двумя городами, противник отступает, хотя и не признает этого. Об этом говорится в новой сводке Минобороны РФ.


Российским войскам в ходе наступления удалось взять под свой контроль Подгорное в пригороде Артемовска, в настоящее время в данном районе идут ожесточенный бои. Кроме того, российские десантники блокировали Соледар с южного и северного направлений, работает авиация ВКС РФ, нанося удары по опорным пунктам в районе города, в самом Соледаре действуют штурмовые группы ЧВК "Вагнера", именно они и брали город. В сводке говорится, что это просто "штурмовые отряды", без обозначения принадлежности. Сообщается о больших потерях ВСУ в личном составе, ну и немного по бронетехнике, ее уже почти всю выбили.

По другим направлениям: на Купянском ударами артиллерии и армейской авиации нанесено поражение 92-й ОМБр ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Синьковка, Кисловка и Новоселовское. На Красно-Лиманском под удары артиллерии и авиации попали штурмовые группы 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Торское, Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка. Ликвидированы четыре ДРГ противника. Сообщается о больших потерях ВСУ.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения в районах Никольское, Пречистовка и Новоселка уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

В рамках контрбатарейной борьбы на позициях уничтожены: РСЗО "Ураган" в районе Котовки Харьковской области, гаубица М777 под Белогоровкой, две самоходные пушки 2С7 "Пион" в районе Райгородка, гаубица Д-20 у Колодези, две гаубицы Д-30 в районее берестовое и Победа, САУ "Гвоздика" под Павловкой.

В районе Артемовска (Бахмут) и Дзержинска (Торецк) уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В районе Попов Яр наши истребители сбили Су-27 Воздушных сил ВСУ.
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12 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:12
    +1
    Устроить бы им новые Дебальцево / Иловайск, а не просто выдавить.
    Наши ребята молодцы, всу перемалывают на совесть
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:18
      +1
      Так бегать быстро научились ВСУшники со времён Дебальцево.

  2. Световит
    Световит Сегодня, 14:17
    0
    Только ленивый не написал, что летчику на Су-57, заземлившего укролитак, выговор сделали за то что сбил без согласования с КП..)
    1. Sith
      Sith Сегодня, 14:26
      0
      Это им за новый фильм TopGun где Кукуруз ... без логики и физики наши Су-57 валил!
      1. Световит
        Световит Сегодня, 14:33
        0
        Фильм та ещё чушь, ну любят снимать комиксы про супергероев, что с них взять)
  3. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 14:18
    +2
    Наверное потери с обеих сторон в Соледаре самые тяжелые. Ну ещё Артёмовск. Много дезы отовсюду, конечно точной информации не хватает. Но то, что там жесть, это да.
  4. for
    for Сегодня, 14:20
    -1
    Российские десантники блокировали Соледар с южного и северного направлений -

    Вагнер блокировали?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:21
      0
      Там сейчас уже не только ЧВК Вагнер.

      Цитата: for
      Российские десантники блокировали Соледар с южного и северного направлений -

      Вагнер блокировали?


      Шутите.Российские десантники воюют за Россию.Зачем им Вагнер блокировать?Скорее чтобы никто из ВСУ не выскочил.
  5. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:20
    0
    Мешок уже есть, теперь его надо аккуратно завязать и запечатать чтобы не выскочили. Удачи нашим. Хотя по предыдущим сообщениям в самом городе был организован небольшой котёл .
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:24
    +1
    Вот и основной их источник дохода уходит к России, до 90 % добываемой соли шло на экспорт, помните все эти картонные пачки "ciль", как им теперь капусту-то солить ? а сало ? не жилось им спокойно. Кстати соляные шахты отличное лечебное место, все болезни дыхательных путей можно лечить, сделаем потом там санаторий для европейцев получивших заболевание от недогрева, оплата только рублями.
    1. ANB
      ANB Сегодня, 14:30
      0
      Основной источник дохода Украины - внешние заимствования. А солить им особо и нечего. Сало из Польши, на капусту много соли не надо. Да и есть ли у них в этом году овощи.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:35
    0
    Ждем с нетерпением сводок по Марьинке и Бахмуту и преклоняемся перед мужеством российского солдата.