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Захарова назвала призыв МИД Латвии разгромить Россию болезненной глупостью

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Захарова назвала призыв МИД Латвии разгромить Россию болезненной глупостью

В бывших советских прибалтийских республиках оголтелая русофобия и ненависть к России давно уже возведены в ранг внешней и внутренней государственной политики. Антироссийская риторика со стороны руководства Латвии, Эстонии и Литвы кратно возросла после начала специальной военной операции на Украине. Теперь тамошние политики буквально соревнуются в призывах не просто к противостоянию РФ и всему русскому, но и полному уничтожению нашей страны.


На этот раз с очередным громким заявлением, призывающим разрушить российское государство, выступил латвийский МИД. Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич в докладе по итогам работы дипломатов в 2022 году заявил, что «разгром России — в интересах Латвии».

Такое отнюдь не дипломатическое высказывание министра иностранных дел Латвии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав заявленный МИД Латвии приоритет разгрома России «болезненной глупостью».

Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать – какое там два хода вперед – неумение просчитать ситуацию, в которой они находятся

— дала оценку поведению главного латвийского дипломата Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Российский дипломат отметила, что подобное неумение просчитывать ситуацию характерно не только для латвийских политиков, но и для представителей других прибалтийских государств. В качестве примера Захарова напомнила о недавнем заявлении премьер-министра Эстонии Каи Каллас:

Она заявила, что им не нужна еще одна группа людей, не говорящих на эстонском языке на территории Эстонии. И кому она это сказала? О ком она это сказала? О русских? О гражданах России? Нет. Она это сказала о гражданах Украины.

Представитель МИД РФ назвала подобный подход лишенным элементарной логики. Ведь прибалтийские государства, с одной стороны, несколько лет поддерживают киевский режим в борьбе с Россией. И одновременно заявляют, что беженцы из Украины им не нужны.

Это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль

— комментирует поведение прибалтийских политиков Захарова

Следует отметить, что население прибалтийских республик после выхода из СССР буквально «обнуляется». Естественный прирост населения в Латвии с 1990 года, когда в стране проживало около 2,7 млн человек, всё время был отрицательным. Официально в результате миграции страна потеряла за все эти годы 30% населения, сейчас в Латвии числится (многие латыши живут в других странах ЕС, оставив латвийское гражданство) менее 1,9 млн человек.

Экономика этих государств давно держится на кредитах от Брюсселя, а уровень инфляции в той же Латвии один из самых высоких среди стран Евросоюза. Некоторые эксперты прогнозируют, что уже к 2030 году численность населения той же Латвии упадёт до 1,5 млн человек. При всем при этом, руководство прибалтийских государств предпочитает не замечать внутренних проблем, вместо их решения рассыпая угрозы в сторону России.
Автор:
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media/latvian-military-salutes
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22 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:41
    +1
    Захарова назвала призыв МИД Латвии разгромить Россию болезненной глупостью
    Мария Владимировна, у нас тут вместе с МИД РФ сами справятся без Латвии.)
    разгром России — в интересах Латвии

    Можно ли в таком случае считать, что разгром Латвии в интересах России?
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:43
    -2
    Эдгар Ринкевич в докладе по итогам работы дипломатов в 2022 году заявил, что «разгром России — в интересах Латвии».


    Лимитрофы, что с них взять. Нет прошлого, нет истории, а будущее в тумане.
    1. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 14:50
      0
      При отсутствии прошлого и истории будущее, естественно, исключается.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:58
      +1
      Нет прошлого, нет истории
      Великое княжество Литовское образованное после распада Древнерусского государства, соперник Русского государства. Вот и подумайте что к чему исторически происходит.
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 15:21
        0
        А так то ни чего что княжество Литовское было на землях Белоруссии современной находилось изначально и называли себя не литовцами а Литвинами .
        Кстати территории проживания тогдашних литовцев у поляков именуются -Жмудь что в принципе означает не нужный , не важный и даже обременительный .
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 15:23
          +1
          А так то ни чего что княжество Литовское было на землях Белоруссии

          современных Белоруссии (полностью), Литвы (за исключением Клайпедского края), Украины
          (бо́льшая часть, до 1569 года), России (юго-западные земли, включая Смоленск, Брянск и Курск), Польши (Подляшье, до 1569 года), Латвии (частично, после 1561 года), Эстонии (частично, с 1561 по 1629 годы) и Молдавии (левобережная часть Приднестровья, до 1569 года).
  3. Klmn
    Klmn Сегодня, 14:45
    +2
    В Латвии 1.9 млн. населения, это вы загнули, хорошо если 1.5, а то и меньше, и 600-700к из них в Риге.
    А политики, да ну их, не обращайте внимания, они 30 лет только тявкуют, и нихрена сделать не могут... хотя не, могут, пилить, вороват ну и т.д.
    1. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 16:25
      +1
      Klmn.......В Эстонии такая же шняга, правда ещё похуже, представьте себе что говорит премьер народу: -вы думаете почему сейчас электричество такое дорогое,потому что раньше оно было дешёвое....Вот вам уровень,так что с них брать?
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:46
    +2
    Моя покойная матушка, часто говорила: "Укус клопа не опасен, но вонь от него ужасная".
  5. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 14:49
    0
    ]Можно ли в таком случае считать, что разгром Латвии в интересах России?
    Можно! Но деньги вперед! Единственное препятствие - отсутствие необходимости, а следовательно - бесполезная трата денег.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:52
    +2
    Мария ,я понимаю ВАС,ваше образование в МГИМО.Может вашу должность надо передать судовой буфетчитце,она у нас всех иностранцев строила.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:05
      +2
      Про профессуру МГИМО давро ходит нехорошая молва про их прозападную ориентацию.И это "кузница кадров"МИДа.Так что ничего сверхпатриотичного от выпускников ждать не стоит.Хотя встречаются резвые товарищи,навроде Софронкова..
      1. стар
        стар Сегодня, 15:47
        +1
        ВШЭ свою прозападную ориентацию никогда ге скрывало и исправно продолжает выпускать специалистов, на бюджетные средства в т.ч., мечтающих «свалить» из России, которая «ничего им не дала»..
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:55
    +1
    Захарова назвала призыв МИД Латвии разгромить Россию болезненной глупостью
    . Так то фиг бы на них, на карандаш взяли и... готовить им сюрпрайз.
    Но, уж больно это дело, дурь, заразная... скоро там все, у кого иммунитета нет, будут верещать в унисон.
  8. fiv
    fiv Сегодня, 14:55
    0
    Похоже у этой своры, начиная с сша и ес и кончая трибалтами, возникло ложное чувство "это есть наш последний и решительный бой". Только самим страшно идти на войну, а вот всякие движения вдали от фронта они делают. И понимают, что погрязли в своих грешках настолько, что победа РФ стала им смертельно опасна. Отсюда, из этого осознания и страх, который толкает не только столтенбергов, но и вялых обычно трибалтов на отчаянные экстремистские высказывания.
  9. vladcub
    vladcub Сегодня, 15:00
    0
    " разгром России в интересах Латвии", что это отвечает их интересам не сомневаюсь
    Мне другое интересно они сами собираются разгромить Россию или НАТО "подписать"?
    Я бы по рекомендовал : с Вованом попробовать бороться.
    Правда, это плагиат : император Павел, предлагал: рыцарскими турнирами решать все вопросы
    . Ежели, согласятся, позовём В О и Валерия в качестве арбитров
  10. komrad buh
    komrad buh Сегодня, 15:01
    +2
    Закрыть границу полностью, вырубить свет, газ и нефть через них. Для примера посмотрим, что будет
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 15:11
      0
      А там наполовину наш народ, и скорее всего ждут нас
  11. Зефр
    Зефр Сегодня, 15:06
    +1
    призыв МИД Латвии разгромить Россию

    - Ой, да что вы глупости говорите!
    Серьезно? Может, всё-таки, по линии МИД, закрыть въезд латвийским гражданам на территорию России?
    МИД что-то делать умеет, вообще?
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:39
    +1
    Они этими "озабоченностями от Маши Захаровой" подтерлись и плевать на них хотели. Безответственная и откровенно антироссийская политика МИД РФ только провоцирует всяких латвий, эстоний, польш и армений на наглые заявления и поведение.
    Зачем дип. отношения с этими странами? Если не хотят рвать совсем, то хотя бы понизили до уровня "временного поверенного в делах". Я позицию С.Лаврова понять не могу. Он "с нами или против нас"?
  13. стар
    стар Сегодня, 15:50
    0
    руководство прибалтийских государств предпочитает не замечать внутренних проблем, вместо их решения рассыпая угрозы в сторону России.

    В США абсолютно та же история. И в Англии, и в Германии… Если это работает, зачем что-то изобретать.
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:52
    0
    Я бы на месте латвийского руководства задумался о собственном народе для начала. Сама нация будет скорее всего поглощена Европой и не будет никаких литовцев ,эстонцев ,латышей лет через 50.
    Ну это уже другая история