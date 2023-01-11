Захарова назвала призыв МИД Латвии разгромить Россию болезненной глупостью

Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать – какое там два хода вперед – неумение просчитать ситуацию, в которой они находятся

Она заявила, что им не нужна еще одна группа людей, не говорящих на эстонском языке на территории Эстонии. И кому она это сказала? О ком она это сказала? О русских? О гражданах России? Нет. Она это сказала о гражданах Украины.

Это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль

В бывших советских прибалтийских республиках оголтелая русофобия и ненависть к России давно уже возведены в ранг внешней и внутренней государственной политики. Антироссийская риторика со стороны руководства Латвии, Эстонии и Литвы кратно возросла после начала специальной военной операции на Украине. Теперь тамошние политики буквально соревнуются в призывах не просто к противостоянию РФ и всему русскому, но и полному уничтожению нашей страны.На этот раз с очередным громким заявлением, призывающим разрушить российское государство, выступил латвийский МИД. Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич в докладе по итогам работы дипломатов в 2022 году заявил, что «разгром России — в интересах Латвии».Такое отнюдь не дипломатическое высказывание министра иностранных дел Латвии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав заявленный МИД Латвии приоритет разгрома России «болезненной глупостью».— дала оценку поведению главного латвийского дипломата Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.Российский дипломат отметила, что подобное неумение просчитывать ситуацию характерно не только для латвийских политиков, но и для представителей других прибалтийских государств. В качестве примера Захарова напомнила о недавнем заявлении премьер-министра Эстонии Каи Каллас:Представитель МИД РФ назвала подобный подход лишенным элементарной логики. Ведь прибалтийские государства, с одной стороны, несколько лет поддерживают киевский режим в борьбе с Россией. И одновременно заявляют, что беженцы из Украины им не нужны.— комментирует поведение прибалтийских политиков ЗахароваСледует отметить, что население прибалтийских республик после выхода из СССР буквально «обнуляется». Естественный прирост населения в Латвии с 1990 года, когда в стране проживало около 2,7 млн человек, всё время был отрицательным. Официально в результате миграции страна потеряла за все эти годы 30% населения, сейчас в Латвии числится (многие латыши живут в других странах ЕС, оставив латвийское гражданство) менее 1,9 млн человек.Экономика этих государств давно держится на кредитах от Брюсселя, а уровень инфляции в той же Латвии один из самых высоких среди стран Евросоюза. Некоторые эксперты прогнозируют, что уже к 2030 году численность населения той же Латвии упадёт до 1,5 млн человек. При всем при этом, руководство прибалтийских государств предпочитает не замечать внутренних проблем, вместо их решения рассыпая угрозы в сторону России.