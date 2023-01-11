В Белоруссии наращивают совместные с Россией силы противовоздушной обороны

В Белоруссии продолжается формирование совместной с Россией группировки войск. Как сообщает министерство обороны страны, по плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание совместных сил противовоздушной обороны РГВ (с). В настоящее время зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.
Также сообщается о завершении боевого слаживания совместной российско-белорусской группировки войск. В ходе учений отрабатывались скоординированные совместные действия различных родов войск, включающие отработку форсирования реки Березина. Инженерные войска, входящие в совместную группировку наводили понтонные переправы, через которые прошли танковые подразделения механизированных бригад.
Кроме того, в Белоруссии в рамках комплекса мероприятий по укреплению боеспособности была проведена проверка учетных данных военнообязанных граждан Республики. Сверку учетных данных прошли более 95% военнообязанных, что свидетельствует о широком охвате мероприятий.
Помимо этого, белорусское минобороны анонсировало проведение совместных с Россией летно-тактических учений, которые начнутся 16 января текущего года. Авиационная составляющая ВКС РФ уже прибыла на территорию Белоруссии.
Причиной для задействования совместной региональной группировки войск стало обострение ситуации на западных рубежах Союзного государства.