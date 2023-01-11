Украинские десантники с «элитной» иностранной переподготовкой продержались на фронте всего несколько недель

После начала проведения СВО значительная часть кадрового состава ВСУ была выведена с передовой и отправлена на иностранные полигоны, где под инструктажем специалистов НАТО проходила усиленную переподготовку, пока на фронте гибли заменившие их в строю мобилизованные «побратимы». Считалось, что по результатам этого обучения ВСУ получат высококвалифицированные подразделения с отличной боевой слаженностью, которые станут профессиональным костяком украинской армии. Однако бои на Артёмовском участке фронта показали совершенно иную картину.
Как отмечается в издании Pucará Defensa, к «элитным» формированиям ВСУ, перестроенным под эталоны НАТО, относились военнослужащие 46-й десантно-штурмовой бригады, прошедшие усиленную переподготовку в Британии. Данное формирование было полностью перекроено под западные стандарты, в частности распрощавшись с советской и украинской техникой (БТР-3, БМП-1, Т-80) и перейдя благодаря свежим поставкам на западные образцы (в том числе MRAP Wolfhound и тактические машины Husky TSV). Превратившись из тяжёлой в лёгкую штурмовую бригаду, 46-я дшб была усилена целым рядом приданных ей танковых и мотострелковых частей. На вооружении бригады состояло два батальона БПЛА и имелась мощная артиллерийская поддержка.
Как полагало командование ВСУ и его иностранные кураторы, столь мощное формирование станет достойным примером западного военного искусства. Бригаде наряду с другими частями была поручена оборона Артёмовска и Соледара.
Однако десантники пробыли в строю всего несколько недель, около 2-3-х
- указывается в издании.
По итогам разгрома «элитных» формирований ВСУ западного типа командование вынуждено затыкать «дыры» любыми попавшимися по руку частями. Сейчас на Артёмовском направлении действуют подразделения из более чем 25 бригад.
Ни у кого нет лучшей идеи, чем посылать в бой как можно больше войск
- делает вывод автор, описывая сложившуюся ситуацию как «критическую».