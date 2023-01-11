Японский обозреватель спрогнозировал повторение сценария Вьетнамской войны на Украине

Вооруженный конфликт на Украине, превратившейся в поле для удовлетворения американских амбиций, представляет собой, в определенном смысле, повторение сценария войны во Вьетнаме, которую США вели в 1960-е – 1970-е годы. Об этом пишет японский автор Хироси Охара в издании Shukan Gendai.По мнению Охары, главная общая черта между конфликтом на Украине и Вьетнамской войной заключается в том, что одна держава непосредственно вовлечена в конфликт, а ее соперница поддерживает одну из сторон. Только во Вьетнаме воевала армия США, а Советский Союз поддерживал вьетнамских коммунистов, а теперь на Украине воюет Россия, а США поддерживают киевский режим.Между тем, считает Охара, война во Вьетнаме завершилась бы значительно раньше, если бы мировые державы не вмешивались в конфликт между Северным и Южным Вьетнамом. Но иностранное вмешательство способствовало затягиванию Вьетнамской войны на многие годы.Также японский аналитик подчеркнул, что сегодня Россия воюет не столько с Украиной, сколько со стоящими за ней США и НАТО. В этом Охара повторяет высказанную ранее другим японским военным экспертом Есиаки Яно мысль. Он считает, что украинский вооруженный конфликт был спровоцирован лидерами Демократической партии США.Администрации действующего президента США Джо Байдена выгодно такое развитие событий как конфликт Украины и России, но Вашингтон, вероятно, потерпит на Украине неудачу. Если Киев падет, то по своим последствиям для США это будет сравнимо с падением Сайгона.