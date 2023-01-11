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Японский обозреватель спрогнозировал повторение сценария Вьетнамской войны на Украине

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Японский обозреватель спрогнозировал повторение сценария Вьетнамской войны на Украине

Вооруженный конфликт на Украине, превратившейся в поле для удовлетворения американских амбиций, представляет собой, в определенном смысле, повторение сценария войны во Вьетнаме, которую США вели в 1960-е – 1970-е годы. Об этом пишет японский автор Хироси Охара в издании Shukan Gendai.


По мнению Охары, главная общая черта между конфликтом на Украине и Вьетнамской войной заключается в том, что одна держава непосредственно вовлечена в конфликт, а ее соперница поддерживает одну из сторон. Только во Вьетнаме воевала армия США, а Советский Союз поддерживал вьетнамских коммунистов, а теперь на Украине воюет Россия, а США поддерживают киевский режим.

Между тем, считает Охара, война во Вьетнаме завершилась бы значительно раньше, если бы мировые державы не вмешивались в конфликт между Северным и Южным Вьетнамом. Но иностранное вмешательство способствовало затягиванию Вьетнамской войны на многие годы.

Также японский аналитик подчеркнул, что сегодня Россия воюет не столько с Украиной, сколько со стоящими за ней США и НАТО. В этом Охара повторяет высказанную ранее другим японским военным экспертом Есиаки Яно мысль. Он считает, что украинский вооруженный конфликт был спровоцирован лидерами Демократической партии США.

Администрации действующего президента США Джо Байдена выгодно такое развитие событий как конфликт Украины и России, но Вашингтон, вероятно, потерпит на Украине неудачу. Если Киев падет, то по своим последствиям для США это будет сравнимо с падением Сайгона.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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16 комментариев
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  1. Victor777
    Victor777 Сегодня, 15:05
    +1
    Можно пример и ближе взять - тот же Афганистан...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:21
      +1
      Ни то ни другое, не Корея, не Вьетнам, не Афганистан не превратились в прямое столкновение, и тут не будет. Россия без вариантов у своих границ не проиграет, ей просто отступать некуда, в отличии от компьютерной войнушки для США. Как только Япония дернется с Тайванем выполняя роль Украины для США, вот тогда ей Хиросима и Нагасаки детским лепетом покажется, хотя и этого не будет сильно стареющее население Японии хорошо помнит уроки и новой войны не потянет.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:06
    +1
    Японский обозреватель спрогнозировал повторение сценария Вьетнамской войны на Украине
    Как бы Вьетнамский сценарий детским лепетом не показался.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:10
    0
    Для полной идентичности необходимо поливать лесополосы "оранжем". И напалму побольше, побольше.
    Так, что эксперт слишком натянуто проводит параллели. Единственно, чем конфликты схожи- это участие в них США.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:15
      +2
      Для полной идентичности необходимо поливать лесополосы "оранжем". И напалму побольше, побольше.
      Изначально надо бы делать так
      1. wladimirjankov
        wladimirjankov Сегодня, 15:53
        -2
        делали бы, но похоже нечем. Ни самолетов в достаточном количестве нет, ни ДРЛО, ни высокоточного оружия, бомб, ракет. Старое советское ПВО нацистов не можем подавить уже как год. Да даже напалма простого нет, не говоря об "оранже".
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 16:44
        0
        Цитата: Trapp1st
        Изначально надо бы делать так

        Нет, как раз так делать не надо, особенно сейчас:

        В общей сложности американские военные потеряли во Вьетнаме почти 10 000 самолетов, вертолетов и БПЛА (3744 самолета,5607 вертолетов и 578 БПЛА).
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:13
    +2
    Японский обозреватель спрогнозировал повторение сценария Вьетнамской войны на Украине
    . О, японские гадалки потянулись.
    Кто следующий?
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:30
    -2
    Идет 3 европейско- российская война.
    1. Европа во главе с Наполеоном в 1805-1812 гг. Полный разгром. Русские в Париже.
    2. Европа во главе с гитлером 1941-1945 гг. Полный разгром. Русские в Берлине.
    3 Европа во главе с зеленским (или байденом)? 2022 -? Распад ЕС. Русские в Брюсселе.
    Только для этого надо, что бы решения принимал законно избранный руководитель страны, а не абрамовичи с медынскими.
    Военные руководители, которые не справляются со своими обязанностями, отвечали бы по всей строгости законов военного времени.
    Второй "10- летней афганской" войны с украиной РФ может и не выдержать.
    1. Александр Эмрис
      Александр Эмрис Сегодня, 16:31
      0
      Наполеон - Австрия, Англия, Пруссия и Россия против Франции. Битые Австрия и Пруссия формально в 1812 году ОДИН раз за всю серию войн поддержали Францию, но чисто формально (погуглите, например, о джентльменском соглашении не сражаться австрийцев и русских в 1812).

      Гитлер - США, Великобритания и СССР против Германии и Италии, Франция в этой войне была в роли Испании в наполеоновских войнах - расколота и частично / временами полностью оккупирована.

      Сейчас у России в Европе есть лишь один типа союзник - Беларусь, которая на великую европейскую державу не тянет никак, азиатские гиганты Китай и Индия стоят в стороне и торопят с окончанием СВО, ибо она мешает их бизнесам.

      Так что в этот раз для нас все куда хуже - против Гитлера и Наполеона наши властители собирали союз из самых мощных и богатых стран, сейчас же мы одни, как столб в поле. Сирии и Никарагуа не в счет.
    2. Софкар
      Софкар Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: Дилетант
      Идет 3 европейско- российская война.

      Аналогия - прием очень наглядный, но очень тонкий. Много отличий, по которым надо доказать, что они пренебрежительно малы, и что пренебрежение ими не изменит сути примера.

      Почему только ТРЕТЬЯ Е-Р война? Куда вы дели (начиная с Наполеоновских, не будем идти глубже) 1853-1856, 1914-1918? Или они не укладываются в вашу концепцию?
      В наполеоновских не было США - это пренебрежимо малый фактор?
      В 41-45 США, да и Британия и Франция и Польша и Балканы и.... - были за Советы. И кстати Украина тоже! - это пренебрежимо мало?
      Ваша аналогия ложна. hi
  6. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 15:31
    0
    было бы правильно если бы экспертов, аналитиков, ванг и т.д которые облажались со своими прогнозами не упоминали на сайте , вот честно уже каждый утюг аналитик и эксперт. хватило уже юрика подоляки, его кстати тут и не упоминают уже давно
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:37
    0
    Если Киев падет, то по своим последствиям для США это будет сравнимо с падением Сайгона.

    Повторение следует:
  8. igorra
    igorra Сегодня, 15:38
    0
    Японцы должны молиться на американцев. Не дай бог, те уйдут из Японии так же, как из Афганистана. Думаю тогда японцы не долго останутся без гостей, зуб на них имеют все страны вокруг.
  9. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:47
    +1
    Эксперт не заметил главного: и во Вьетнаме и в Авгане война шла не столько между странами, сколько между социальными системами. Великая Отечественная - тоже.
    На Украине же идёт внутрикапиталистическое бодание за сферы влияния.
    Потому и Странная Военная Операция а не война.
  10. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 15:52
    0
    Аналогии, в общем то, не вполне корректны. Действительно, больше сходства с афганской войной. И то, только сходства. Воюют регулярные армии, а не партизанские (пусть и хорошо обвученные) формирования противостоят вооруженным силам, имеющим на вооружении все виды современного оружия. Но, главное, воюет не СССР, который во время вьетнамской войны был одной из ведущих в политике и экономике страной мира, опираясь на поддержку многочисленных сторонников. Воюет олигархическое государство против такого же олигархического противника, столь же насквозь пропитанного коррупцией и махровой бюрократией чиновного аппарата, с экономикой, находящейся на задворках мирового промышленного производства. И, при сложившемся раскладе, воевать предстоит ещё очень долго. Если вся «баталия», в недалеком будущем, не докатится до нового «Минска». Об этом вышеозначенный сэнсэй, конечно же, не упомянул.