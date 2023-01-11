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Бюджет России в январе 2023 года недополучит десятки миллиардов рублей от продажи энергоресурсов

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Бюджет России в январе 2023 года недополучит десятки миллиардов рублей от продажи энергоресурсов

Федеральный бюджет Российской Федерации за период января 2023 года может недополучить 54,5 млрд рублей поступлений от нефтегазовых доходов. Об этом сообщает Министерство финансов Российской Федерации на своем интернет-портале.


Совокупный объем средств, которые предполагается направить на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 млрд рублей. Период проведения операций начнется 13 января и завершится 6 февраля текущего года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты будет составлять 3,2 миллиарда в рублевом эквиваленте.

В Министерстве финансов также сообщают, что из-за наличия рисков снижения фактических объемов экспорта природного газа в сравнении с прогнозируемыми ранее значениями поступления в бюджет от выплат экспортной пошлины на газ могут оказаться меньшего объема, однако это будет учитываться при осуществлении корректировок из расчета последующих месяцев.

Минфин предполагал получить в декабре прошлого года сумму в 176,1 миллиардов рублей в качестве дополнительных доходов от нефтегазовых сделок. Прогнозируемый объем недополученных средств, которые поступят в федеральный бюджет в январе текущего года составит 54,5 миллиардов рублей.

По данным информационного агентства Bloomberg, ссылающегося на статистику Argus Media, скидки на российскую нефть марки Urals по сравнению с нефтью марки Brent возросла до отметки в 50%. Так сообщается, что 6 января нефть торговалась по $37,80 за баррель, тогда как нефть марки Brent продавали по $78,57 за баррель.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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39 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:12
    +5
    Бюджет России в январе 2023 года недополучит десятки миллиардов рублей от продажи энергоресурсов
    . Любая палка имеет два конца... иногда и больше.
    Кстати, пришли новые цены на газ для населения... подорожание однако. Не критично, но не приятно.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 15:16
      +5
      Цитата: rocket757
      Любая палка имеет два конца... иногда и больше.

      Это какая то сложная палка... laughing Я вообще не понимаю, зачем нам продавать ресурсы за валюту, которую нельзя тратить из-за санкций?
      1. lucul
        lucul Сегодня, 15:20
        +5
        Я вообще не понимаю, зачем нам продавать ресурсы за валюту, которую нельзя тратить из-за санкций?

        Пока не будет проведена национализация элит - ничего не поменяется.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:34
          +3
          Позвольте,поправлю.Мобилизации элит..А то слова расходятся зачастую с делами.Мы-на одной планете,они-на другой
        2. paul3390
          paul3390 Сегодня, 15:44
          +8
          Элиты не надо национализировать - на кой хрен нам это ворьё? Их надо просто ликвидировать. Как класс. Один хрен эта публика ни черта полезного для страны в принципе делать не умеет. И не желает.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:33
        -1
        Этот вопрос задавать смысла нет... в высоких сферах о своём, все о своём думают, побробуй пойми, что по чём.
      3. stelltok
        stelltok Сегодня, 15:52
        0
        зачем нам продавать ресурсы за валюту, которую нельзя тратить из-за санкций?

        Что за мифы? За валюту РФ сейчас покупает мрт апараты, узи, станки, мед лекарства, стоматологическое оборудование, строительную технику,... и т.д.
      4. фа2998
        фа2998 Сегодня, 17:00
        0
        Цитата: Горный стрелок
        Я вообще не понимаю, зачем нам продавать ресурсы за валюту, которую нельзя тратить из-за санкций?

        Ну во первых-доллар от нас примут многие страны.Индия,Китай и пр.,с которыми не согласованы договоры продажа за свои валюты.За рубль там можно только в морду получить.
        РС-А ограничения на цену российские энергоносители,несмотря на торжественные рапорты властей РАБОТАЮТ! Наша нефть уже торгуется в 2 (два) раза дешевле. recourse request
      5. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 17:19
        0
        Это какая то сложная палка... lЯ вообще не понимаю, зачем нам продавать ресурсы за валюту, которую нельзя тратить из-за санкций?

        Вероятно потому, что другой стратегии существования на этом свете у нас нет. Конкретный пример - "Роснефть" собиралась строить нефтеперерабатывающий завод, льготы под стройку просило правительства, но господина Силуанова не уговорил не только г-н Сечин но и г-н Путин. Вот такая странная у нас "палка".
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 15:26
      +1
      У нас каждые пол года, "индексируют" цены на коммуналку, электричество и газ. и так уже лет 10 живем, пора бы и привыкнуть. вот как раз 1 декабря и подняли цены на всё.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:35
        +1
        Давно привыкли... никто в жёлтых жилетах по столице не бегает.
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 16:16
        0
        Цитата: topol717
        вот как раз 1 декабря и подняли цены на всё.

        За декабрь будем платить в январе. Поэтому Решетников и лил в уши Президенту - цены на ЖКХ подняли в декабре , а инфляция по году 11,9%. laughing Пора вводить премию "Братьев Гримм" для особо одаренных математиков. hi
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:29
      +4
      Если нефть девать не куда, давайте снизим цену на топливо на внутреннем рынке, и газ подешевле для населения и промышленности сделайте. Рост цен на углеводороды и разгоняет все цены в России ((((
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:37
        +1
        Вопрос, конечно, интэрэсный, вот только кому с какой стороны тот интэрэс.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 15:54
        -5
        Цитата: Silver99
        Рост цен на углеводороды и разгоняет все цены в России ((((

        А кто вам сказал, что рост цены это плохо? для экономики и страны в целом, инфляция в 4-5% можно сказать идеал. А вот если цены не дай бог начнут падать, вот тут надо караул кричать, ибо после этого кушать будет нечего.
      3. fif21
        fif21 Сегодня, 16:23
        +1
        Цитата: Silver99
        Если нефть девать не куда

        Бензин в РФ стоит около 4 S США за галлон , значит и нефть дороже на внутреннем рынке. А этим лишь бы на экспорт , лишь бы за валюту ( на которую что то купить проблема ) Эффективные менеджеры однако . hi
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:16
    0
    Открываем ,Минфин новости за 11 января и посылаем блюмберг в эротическое лесом.На ВО нас за дураков держат?Любая статья по экономике проверяется на официальных порталах.
    1. lucul
      lucul Сегодня, 15:22
      -1
      Открываем ,Минфин новости за 11 января и посылаем блюмберг в эротическое лесом.

      Просто не нужно забывать про профицит бюджета за 2022г в размере более 200 млрд$. На этом фоне потеря 1 млрд$ - не критична )))
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 15:36
        +2
        Осетра урежте, 3,37тр рублей дефицит за прошлый год.
        1. lucul
          lucul Сегодня, 15:38
          -1
          Осетра урежте, 3,37тр рублей дефицит за прошлый год.

          Пруф ? )))
  3. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 15:25
    +1
    Бюджет России в январе 2023 года недополучит десятки миллиардов рублей от продажи энергоресурсов

    Какой интересный перл...
    А куда деваются деньги от продажи ресурсов для выплат по акциям и парашютам?!
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 16:56
      0
      Хотелось свежатины, но, что было:
      Самым богатым стал глава «Газпрома» Алексей Миллер. В 2018 г. он заработал 1,9 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. пришлись на зарплату и премии в госкорпорации. Остальное – на выплаты от «СОГАЗ», «СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа холдинг», «НПФ Газфонд», «Газпромбанк». Во всех перечисленных организациях Миллер числился среди членов совета директоров.
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 15:25
    +2
    Так сообщается, что 6 января нефть торговалась по $37,80 за баррель, тогда как нефть марки Brent продавали по $78,57 за баррель.

    Да 5 числа начали действовать санкции и такая цена продержалась ровно 2 часа.
    А еще в марте 2021 года американская нефть марки SWIFT продавалась по ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ цене.
    Сейчас URALS стоит 57$, а вчера было 63$ и что? год назад стоил 40$ а брент 55 был.
    Уже наверное пол года брент в районе 80 а юралс по 60. а сфит по 75. и это та цена которая всех устраивает.
    Только не совсем понятно как экспортная цена связана с поступлением в Бюджет? там же вроде как только НДПИ, а он стабильный и не зависит от цены продажи. Статейка тянет на вводящую в заблуждение.
    1. vadivm59
      vadivm59 Сегодня, 15:35
      +1
      на провокацию она тянет. что бы вызвать беспокойство у читателей ВО.
    2. Фразах
      Фразах Сегодня, 15:35
      0
      Статейка что надо. В переводе с русского на русский - готовьте кошельки, граждане! Вас ждет сюрприз.
    3. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:39
      +1
      Газпрому и Алросе увеличили НДПИ, ФосАгро тоже собираются увеличить.
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 15:27
    +3
    Цитата: Горный стрелок
    Цитата: rocket757
    Любая палка имеет два конца... иногда и больше.

    Это какая то сложная палка... laughing Я вообще не понимаю, зачем нам продавать ресурсы за валюту, которую нельзя тратить из-за санкций?


    Это вам её тратить нельзя.
    А кому можно - поедут её тратить в ОАЭ, Турцию, Саудовскою Аравию, Китай, Таиланд, Индонезию, Израиль, ну и т.д.

    Именно поэтому "кому можно" из-за санкций особо не волнуются. Для них принципиально не поменялось ничего.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 15:31
      -1
      Цитата: Погоны
      Именно поэтому "кому можно" из-за санкций особо не волнуются. Для них принципиально не поменялось ничего.

      Вы откройте список лиц против которых ввели санкции. И назовите мне потом список тех кому можно. ну хотя бы для примера, кто эти люди, которые пока еще не под санкциями?
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 15:37
        +4
        Вы невнимательно читали? Пусть хоть все будут под санкциями - пока к этим санкциям не присоединился весь мир, можно спокойно тратить валюту на себя любимого в одной из стран, которая санкции не ввела.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:31
    0
    Может руководство зашевелиться, привыкли бла блакать о импортозамешение и прочее, живя на нефтяные доходы. К сожалению скорее всего просто расходы уменьшат лишь бы не работать, политехи поднимать мозги нужны а не пиление в агентствах
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:37
    0
    Недополучили в нефтянке , компенсировали потери в других отрослях.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:27
      0
      Будьте любезны,перечислите пожалуйста!
  8. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 15:39
    0
    5 подполковников как Захарченко
    3 губернатора как Хорошавин
    мне кажется или мне пытаются втюхать дичь ? 50млрд для рублей для бюджета РФ это копейки
    недополучит от нефтегазовых, дополучит от коррупционеров , надеюсь не будут с народа дополучать, а будут ворье прищучивать
  9. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:41
    +2
    Пока будет продолжаться олигархическая оккупация все эти цифры не имеют к нам никакого отношения. С ними, без них, жизнь будет стремительно ухудшаться. А олигархат будет возмещать убытки за счёт населения. А почему бы и нет? Как говориться прошу отнестись с пониманием.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:44
    0
    Все деньги надо срочно вкладывать в развитие собственного производства .Просто наличие средств на счетах мы уже проходили ,а потом оказалось что у нас нет вообще электроники , автомобилестроения , горнодобывающего оборудования ,буровое оборудование только советское и т д
  11. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:25
    +1
    Ничего страшного, Россия богата альтернативной нефтью, которая всегда приносит нехилый доход - народ называется.
  12. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Сегодня, 16:56
    0
    Как в том анекдоте про алкаша-отца, которому урезали зарплату... "Папа, теперь ты будешь меньше пить? - Нет, деточки, теперь вы будете меньше есть."
  13. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:09
    0
    Не нефтью едина экономика.
    1. Я что до начала СВО, что после, не ощущал никакой разницы в доходной части своего бюджета.
    Вся доходная часть оседала в кошельках команды Миллера. А как доход уменьшился зразу начали вспоминать про мой кошелёк.
    2. А во сколько раз увеличились доходы бюджета от продажи продукции агросектора, минудобрений? Что-то я тоже не почувствовал на себе эти доходы.
    Не надо свой карман путать с моим, они разные.
  14. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:24
    0
    Цитата: алексей_444
    К сожалению скорее всего просто расходы уменьшат лишь бы не работать,

    Война (или как еще называть) ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ. Техника,расходные материалы,оклады сотням тыс.военнослужащих и пр. пр. Значит по этому "пункту" расходы точно вырастут!
    Да и чиновники голодать точно не будут.
    Даже не представляю где еще "съэкономить"! Уменьшить пенсии и бюджетникам? Скорее всего они и будут отдуваться."В наглую" сумму не уменьшат,даже символически "увеличат".Но цены и налоги поднимут хорошо! Вот и экономия! hi