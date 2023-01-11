Бюджет России в январе 2023 года недополучит десятки миллиардов рублей от продажи энергоресурсов

Федеральный бюджет Российской Федерации за период января 2023 года может недополучить 54,5 млрд рублей поступлений от нефтегазовых доходов. Об этом сообщает Министерство финансов Российской Федерации на своем интернет-портале.Совокупный объем средств, которые предполагается направить на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 млрд рублей. Период проведения операций начнется 13 января и завершится 6 февраля текущего года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты будет составлять 3,2 миллиарда в рублевом эквиваленте.В Министерстве финансов также сообщают, что из-за наличия рисков снижения фактических объемов экспорта природного газа в сравнении с прогнозируемыми ранее значениями поступления в бюджет от выплат экспортной пошлины на газ могут оказаться меньшего объема, однако это будет учитываться при осуществлении корректировок из расчета последующих месяцев.Минфин предполагал получить в декабре прошлого года сумму в 176,1 миллиардов рублей в качестве дополнительных доходов от нефтегазовых сделок. Прогнозируемый объем недополученных средств, которые поступят в федеральный бюджет в январе текущего года составит 54,5 миллиардов рублей.По данным информационного агентства Bloomberg, ссылающегося на статистику Argus Media, скидки на российскую нефть марки Urals по сравнению с нефтью марки Brent возросла до отметки в 50%. Так сообщается, что 6 января нефть торговалась по $37,80 за баррель, тогда как нефть марки Brent продавали по $78,57 за баррель.