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Мобилизованного российского военнослужащего приговорили к 5,5 годам колонии за нанесение побоев офицеру

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Мобилизованного российского военнослужащего приговорили к 5,5 годам колонии за нанесение побоев офицеру

Серьезными последствиями может завершиться для мобилизованного российского военнослужащего прошлогодний инцидент в московском парке «Патриот».


Одинцовский гарнизонный военный суд признал вину Александра Лешкова по ч. 3 ст. 334 УК РФ (применение насилия к начальнику во время несения воинской службы). Мобилизованного рядового приговорили к 5,5 годам заключения с отбыванием срока в колонии строгого режима, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что Лешков был призван в ряды ВС РФ в ходе объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Во время проведения одного из строевых смотров, 13 ноября прошлого года, военнослужащий начал нецензурно выражаться в адрес своего командования.

Причиной «критики» со стороны Лешкова стали имущественное обеспечение и процесс подготовки мобилизованных бойцов. В ходе конфликта рядовой выпустил сигаретный дым в лицо подполковнику Мазанову. При этом когда офицер попытался отстранить его от себя, мобилизованный нанес ему удар кулаком в грудь.

Лешков был арестован и взят под стражу 16 ноября 2022 года. Против него было возбуждено уголовное дело.

Вынесенный сегодня приговор пока не вступил в законную силу. Защита Лешкова подала апелляцию. Теперь его дело будет рассматриваться 2-м Западным окружным военным судом.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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47 комментариев
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  1. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 15:40
    -14
    Через 3 года выйдет по удо, отличная мотивация для мобилизованных косить от своего долга
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:47
      +5
      При этом когда офицер попытался отстранить его от себя, мобилизованный нанес ему удар кулаком в грудь.
      Если мне не изменяет память, "офицер" пытался физически воздействовать на мобилизованного поскольку словесной аргументации происходящего дебелизма просто не было, и хватанул в ответ. Результат 5,5 лет и ярлык на всю жизнь, власть сама себе яму роет. (всем добровольцам и будущим мобилизованным посвящается)
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 15:50
        +5
        Чубайс с почтальоном Акимовым в Израиль, а мобика Лешкова на зону. Все с разрешения.
      2. NKT
        NKT Сегодня, 15:53
        +19
        Кому-то 5 лет за дурость, а кому-то за отсутствие МТО почетная должность - генеральный инспектор
        1. Starover_Z
          Starover_Z Сегодня, 16:43
          +1
          Цитата: NKT
          Кому-то 5 лет за дурость, а кому-то за отсутствие МТО почетная должность - генеральный инспектор

          Так инспектировать всегда легче чем выполнять ! Выполнять, значит работать, делать норму и в срок, а инспектировать - просто гавкать на невыполнившего без рассмотрения аргументов !
          В инспекторы и проверяющие допускать нужно только людей с профильным опытом, а не начальным образованием и курсами по профилю !!!
      3. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 16:03
        +4
        Я видел этот видеоролик ! Не помню...не заметил,чтобы мобилизованный обкуривал ахвицера ! Но помню,что полуполкан первым толкнул мобилизованного ...а тот толкнул в ответ (!); но не было побоев ! Думаю,что в данном случае пример судебной расправы ! Военная "юриспруденция" решила расправиться с недовольным мобилизованным ,чтобы другим недовольным было неповадно ! Чтобы все молчали "в тряпочку" и не рыпались ...а "командиры" могли ,по прежнему,творить безобразия !
    2. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 15:47
      +3
      штрафбат и на передок там начинаешь качать права, пуля, пал смертью храбрых - занавес
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 16:24
        -2
        Цитата: ЗлойКоммунист
        штрафбат и на передок там начинаешь качать права, пуля, пал смертью храбрых - занавес

        В Вагнер и через пол года судимости нет.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:33
        +3
        Цитата: ЗлойКоммунист
        штрафбат и на передок там начинаешь качать права, пуля, пал смертью храбрых - занавес

        Тогда уж обоих в штрафбат.
        При этом когда офицер попытался отстранить его от себя, мобилизованный нанес ему удар кулаком в грудь.

        Что значит попытылся отстранить?
        Брови нахмурил? Толкнул? Вмазал?
      3. Жук1991
        Жук1991 Сегодня, 16:35
        +2
        штрафбат и на передок там начинаешь качать права, пуля, пал смертью храбрых - занавес

        А сам чего не идёшь на передовую без экипировки и без нормальной подготовки?
        Других в топку кидать не жалко.

        Самые настоящие руссофобы это те, кто хочет чтобы русские умирали на ровном месте. Чтобы воевали без экипировки, чтобы в бой шли без подготовки, чтобы командовали ими бараны. Эти руссофобы считают русских людей быдлом, стадом которое можно как скотину загонять на скотобойню.
        К сожалению сегодня настоящих руссофобов называют патриотами.

        Большинство мобиков молчит, поэтому ждать изменений в обеспечении не приходится.
    3. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 15:48
      -2
      Если в штрафбат не определят, кто знает что хотя бы через год будет
    4. Gromit
      Gromit Сегодня, 15:52
      -3
      Слишком экстравагантно.
      Проще отказаться подписывать контракт и отказаться ехать на Украину.
      Отрицалово уважают.
      Уже есть несколько таких дел, дадут 2-3 года колонии поселения, а там и удо.

      А пререкаться с офицером и кулаками в него тыкать себе дороже. Впаяют по полной.
      1. yuriy55
        yuriy55 Сегодня, 16:44
        +1
        Цитата: Gromit
        А пререкаться с офицером и кулаками в него тыкать себе дороже. Впаяют по полной.

        Вот тут видно, какие причины подвигли военного и как всё было:
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        Прошу прощения за присутствующие нецензурные слова именно поэтому взял под спойлер...
        Военная прокуратура разберётся, кто был прав, а кто виноват...Это ещё не боевые действия. Там разбор был бы жёстче...
        Цитата: Uprun
        В годы ВОВ получил бы пулю в лоб без суда и следствия. Не война, однако....

        yes
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 17:03
          +1
          Цитата: yuriy55
          Военная прокуратура разберётся, кто был прав, а кто виноват...

          Она уже не актуальна в данном случае.Более того именно прокуратура выдвигает обвинение по уголовным делам.
          То есть прокуратура здесь согласна с решением суда как минимум- если это не она обжалует.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:42
    +5
    В годы ВОВ получил бы пулю в лоб без суда и следствия. Не война, однако....
    1. Keer
      Keer Сегодня, 15:55
      +9
      годы ВОВ получил бы пулю в лоб без суда и следствия
      , а в годы ПМВ Мазанова могли, бы, на штыки поднять, революционные солдаты. Тут многое от исторического фона зависит.
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 16:03
      +9
      Цитата: Uprun
      В годы ВОВ получил бы пулю в лоб без суда и следствия. Не война, однако....

      В годы ВОВ кое кто и пулю в спину получал, или гранату в землянку . Уважение солдата горлом не получишь , и за субординацией не спрячешься. hi
    3. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 16:15
      +3
      В ВОВ за необеспечение войск амуницией, оружием и боеприпасами ставили к стенке. И уж тем более советский офицер не толкнул бы подчиненного.
      1. Telur
        Telur Сегодня, 16:33
        +4
        Цитата: PROXOR
        И уж тем более советский офицер не толкнул бы подчиненного.

        вот только не надо сказки рассказывать, лично наблюдал как у нас в части старший лейтенант херачил оборзевших дембелей, прямо в казарме laughing
        после этого до самого отъезда ходили как шелковые, да и оставшиеся, уже деды зауважали, боялись своего летеху как огня laughing
        1. Starover_Z
          Starover_Z Сегодня, 16:52
          +2
          Цитата: Telur
          лично наблюдал как у нас в части старший лейтенант херачил оборзевших дембелей, прямо в казарме
          после этого до самого отъезда ходили как шелковые, да и оставшиеся, уже деды зауважали, боялись своего летеху как огня

          Ну так в мирное время "воспитание" оборзевших дембелей это нормально.
          А сейчас то практически военное время и на подготовку мобилизованных взяли и поставили какие-то получается тыловые погоны... Это дело ?! А взрослые мужики не пацаны, вот и не выдержал, себе на шею ....
          1. Telur
            Telur Сегодня, 17:02
            -1
            Цитата: Starover_Z
            Это дело ?!

            не дело, согласен. А вы этот ролик видели? Посмотрите внимательно. Подполковник практически вдвое меньше того мордоворота, там кулаки как голова у подполковника и че? это дает право мордовороту так по хамски себя вести?
            да и по ролику видно, мордоворот этот уже подмял там под себя остальных, слышали как он оборвал другого солдата пытавшегося что то сказать?
            Там просто оборзевшее от безнаказанности мурло, возомнившее о себе невесть что...
            Впаяли 5 лет и правильно сделали, а на гражданке даже хулиганку бы не пришили. Вот он и решил что ему все позволено.
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 17:11
        0
        Цитата: PROXOR
        . И уж тем более советский офицер не толкнул бы подчиненного.

        О да!!!
        С января по май 1989 у нас в Кушке в части многие офицеры будучи дежурными по части - заходили в казармы на вечернюю поверку и подьем - предварительно дослав патрон в патронник...
        Ибо "афганцы" были под амнистией...
        Стреляли не часто, но такие случаи были и не один.
        А уж про мордобой " шакалами" солдат - даже не хочется и вспоминать
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 15:43
    -10
    Ну вот, получил заслуженное. Откосил от фронта с помощью истерики на камеру. Теперь если только Пригожин возьмёт, да и то вряд ли.
  4. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 15:43
    -4
    Мобилизованного рядового приговорили к 5,5 годам заключения с отбыванием срока в колонии строгого режима
    И поделом. Но есть вариант с Вагнером.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:44
    +2
    Dura lex, sed lex. Что в переводе на язык родных осин- закон что дышло.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:44
    +2
    Это показательное дело и для тех кто хочет "откосить", от мобилизации, почти законно и для тех кто на "шконку" попадать не желает. Каждый увидит то что ему хочется увидеть.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 15:59
      +2
      Для кого показательное?Для МО ?Для граждан.Лешко получил по "заслугам",но остались вопросы к представителям МО.
    2. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 16:13
      -4
      Расстрел - вот что могло стать показательным. Дисциплины - ноль, и это уже двлеко не первый случай среди мобилизованных . Призваны в армию, а ведут себя, как нувориши на курорте.
    3. lowwar
      lowwar Сегодня, 16:39
      +3
      "Это показательное дело и для тех кто хочет "откосить", от мобилизации". Нет, это показательное дело для тех, кто посягнул и не понимает принцип единоначалия. Просто так люди не "быкуют". С него бы гонор убрать, может нормальным сержантом стал. А "подполу", полное служебное несоответствие не дали?
  7. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 15:50
    +6
    а кто нибудь задался вопросом а подполковник тот где делся? на передовой? или там все также муштрует ходьбой по плацу?
  8. Keer
    Keer Сегодня, 15:52
    -1
    А чего с подполковником Мазановым? Полковника, дали, хоть?
  9. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 15:53
    -2
    В условиях проведения СВО маловато дали … не осознал видимо что он рядовой и рот открывает только с разрешения старшего, в строю соблюдает дисциплину а о нарушении своих прав сообщает рапортом по команде или по телефону доверия
    Надеюсь ему в колонии картинку мира поправят … для таких полезно
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:54
    -3
    Да уж ,еслибы я в бубен прапорщику зарядил в ГСВГ, за дело. А как он за мной гонялся когда я у него пистоль из рук выбил,наведённый на меня.И кувалды были
    у меня пистоль ,а патронов нет,бегал с ним только не потерять.,металл так что забыли все зачем за мной гонялись.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:04
      0
      В ЗабВО в 80-е годы нацкадры часто на офицеров с кулаками кидались, армия была воистину многонациональной..... Брат, старлей, накатил одному, челюсть изломал...., было даже расследование. А замполит нашего батальона, бывший афганец, в курилке встретил бойца с синяком под глазом, после расспросов где и как получил боец увечие накатил под второй глаз со словами: "Нельзя лейтенанта на .... посылать".
  11. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 16:02
    +6
    Как лицо, отдавшее воинский долг государству, во мне борятся два мнения. С одной стороны требования устава, субординации и воинской дисциплины требуют наказания мобилизованного. С другой стороны - тот идиотизм и позор в армии, творившийся с обеспечением и обучением мобилизованных зовет стать на сторону обвиняемого.
  12. Новик225
    Новик225 Сегодня, 16:03
    +4
    армия - это дисциплина, а не митинг на Манежной.
    Может, по сути претензий мобик и был прав, но по форме с матюками и рукоприкладством к офицеру - точно не прав. Что суд и определил.
  13. Cap
    Cap Сегодня, 16:05
    -1
    Сейчас получит предложение, от которого отказаться будет сложно....
  14. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 16:21
    0
    Нынешние демократики любят рассказывать сказки про репрессии в СССР. Ну вот же репрессии. Никто никого не избивал, но срок получил
  15. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 16:36
    +1
    А подпол рядом почему не сядет? В видео было четко видно кто раньше руки распустил. Хотелось бы гордиться армией, но когда там твориться такой бардак... И бардак идёт сверхов.
  16. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 16:36
    +1
    Таких не сажать а расстреливать надо прилюдно в назидание другим.
  17. salat
    salat Сегодня, 16:37
    0
    Тут вот двоякое мнение, да дисциплина устав туда сюда, но всё-таки подпол этот привык к срочникам, и мне кажется что хотябы в учебке с мобилизованными немного не так общаться нужно офицерам, мне вот не понятно что этот подпол военный в части сидит а я в 40 лет должен все бросить и идти в странное сво,, много вопросов, но драться наверное не стоило, да и не светит 5 лет строгача за это
    1. silberwolf88
      silberwolf88 Сегодня, 17:01
      +1
      Если СВО для вас странное и вы не понимаете что Родина это не персональный бизнес ну печально конечно … подумайте о смене гражданства например …
      не понимать что вопросы дисциплины в Армии в любое время (а в период ведения военных действий тем более) это вопрос ее жизнеспособности … и пятерик за такое мелочи
  18. АВП 518
    АВП 518 Сегодня, 16:45
    +2
    Несколько штрихов к портрету воина(по большому счету,его бы к психологам на экспертизу)Как сообщает Видновский городской суд Московской области (решение №5-1867/2022 находится в открытом доступе) А. Лешков в ходе словесного конфликта со своей матерью Г. Лешковой угрожал ей, а также схватил её за горло и стал душить, тем самым причинил физическую боль. Правда обошлось всё небольшим штрафом за нанесение побоев.
    1. oldzek
      oldzek Сегодня, 17:02
      0
      в общем судя по всему.дермомужик и в армии ему не место.ему или зона дом родной или психушка.
  19. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:02
    0
    Чтобы доказать его вину надо доказать что имущественное обеспечение и процесс подготовки мобилизованных бойцов соответствовали необходимому уровню. А этого не было и об этом знали все, даже тот офицер.
    Надо брать выше и задавать вопрос куда делось полагающееся имущество.
    И возможно сажать придется того подполковника.
  20. VicVic
    VicVic Сегодня, 17:03
    -1
    Будет справедливо, если апелляция приведёт не к снижению, а к увеличению срока.
    За такое поведение такого Лешкова надо было прямо перед строем ... как по законам военного времени.
  21. salat
    salat Сегодня, 17:13
    0
    Пересмотрел это видео, толкнул матреился угрожал да было дело, но в его словах было очень много почему? На которые подпол толком и не ответил