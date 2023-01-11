Мобилизованного российского военнослужащего приговорили к 5,5 годам колонии за нанесение побоев офицеру

Серьезными последствиями может завершиться для мобилизованного российского военнослужащего прошлогодний инцидент в московском парке «Патриот».
Одинцовский гарнизонный военный суд признал вину Александра Лешкова по ч. 3 ст. 334 УК РФ (применение насилия к начальнику во время несения воинской службы). Мобилизованного рядового приговорили к 5,5 годам заключения с отбыванием срока в колонии строгого режима, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, что Лешков был призван в ряды ВС РФ в ходе объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Во время проведения одного из строевых смотров, 13 ноября прошлого года, военнослужащий начал нецензурно выражаться в адрес своего командования.
Причиной «критики» со стороны Лешкова стали имущественное обеспечение и процесс подготовки мобилизованных бойцов. В ходе конфликта рядовой выпустил сигаретный дым в лицо подполковнику Мазанову. При этом когда офицер попытался отстранить его от себя, мобилизованный нанес ему удар кулаком в грудь.
Лешков был арестован и взят под стражу 16 ноября 2022 года. Против него было возбуждено уголовное дело.
Вынесенный сегодня приговор пока не вступил в законную силу. Защита Лешкова подала апелляцию. Теперь его дело будет рассматриваться 2-м Западным окружным военным судом.