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Раскрыты улучшения модернизированного для Украины танка Т-72ЕА

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Раскрыты улучшения модернизированного для Украины танка Т-72ЕА

Западные «партнёры» киевского режима, пытаясь компенсировать существенные потери ВСУ в боевой технике, достают с баз хранения утратившие боеспособность советские машины и пытаются создать на их основе новые образцы, адаптированные к условиям современного боя. К таковым относится и «реинкарнация» танка Т-72, получившая обозначение Т-72ЕА.


Работы по модернизации данного ОБТ проводятся чешской оборонкой на средства, выделенные США и Нидерландами. Танки Т-72М и Т-72М1, состоявшие на вооружении союзных СССР Польши и Чехословакии, поступают из мобилизационных запасов ряда восточноевропейских стран. Как раскрывается в издании CZDefence, в процессе их восстановления и усовершенствования машины получают улучшения: комплексы пассивной динамической защиты, новую систему связи (от чешской компании MESIT), улучшенную эргономику управления машиной (новая цифровая приборная панель), в ряде случаев – более сложное оборудование для ночного видения (защита глаз от лазеров, тепловизор с оптическими элементами, обеспечивающими десятикратное увеличение), мощность двигателя возрастает с 780 до 840 л.с. [видимо, за счёт замены силовой установки В-46 на В-84].



Судя по фотографиям, главный калибр – 125-мм пушка 2А46 – остаётся прежним

Как отмечается, до конца прошлого года ВСУ было передано 20 из 90 заказанных Т-72ЕА.

Каждые четыре дня одна единица достраивается до уровня Т-72ЕА. Чешские модернизированные танки и другие системы помогают и будут помогать Украине в её борьбе против России

- говорится в издании.
Использованы фотографии:
CZDefence
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14 комментариев
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  1. Zug
    Zug Сегодня, 15:38
    -1
    Чехи как всегда имеют хорошую оборонту что позже на оппонентов более умных работать начинает.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:39
    0
    Раскрыты улучшения модернизированного для Украины танка Т-72ЕА
    . По горят и эти... у всех у них одна судьба.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:41
    +3
    Вот и помощь от славян ,хотя какие они славяне ................
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 16:00
      +3
      Какие чехи славяне? Они западнославянский народ.
      Помочь от славян славянам против славян. Все как всегда.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:01
      +1
      именно славяне, побольше нашего! так что всё это "славянофильство" - есть враждебная идеология!
    3. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:02
      +1
      Из восточных славян на стороне России только Беларусь. Из южных славян - только Сербия.
      И не-славянская Венгрия тоже.
      Все остальные славяне: поляки, чехи, словаки, болгары, македонцы, черногорцы, хорваты, боснийцы - оказались на стороне Украины. recourse
      Как-то не очень ...
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 16:29
        +2
        Цитата: voyaka uh
        Из восточных славян на стороне России только Беларусь. Из южных славян - только Сербия.
        И не-славянская Венгрия тоже.
        Все остальные славяне: поляки, чехи, словаки, болгары, македонцы, черногорцы, хорваты, боснийцы - оказались на стороне Украины.
        Как-то не очень ...

        Слова Фёдора Достоевского,сказанные 140 лет назад:
        Великий русский писатель еще 140 лет назад предсказал происходящие в нынешнее время события. Достоевский считал, что в будущем у России не будет больших ненавистников, чем славянские племена, которые будут искать покровительства у Германии и Англии.

        «Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себя и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью»,
        В настоящее время стоит вспомнить, что 9 мая в Польше облили краской посла России, а в Латвии прошлись бульдозером по цветам, возложенным к памятнику советского солдата, поэтому пророчества Достоевского снова обрели актуальность. Как сказал Н.Михалков: Россия много раз за всю историю спасала братьев-славян.

        «Обратите внимание, очень большое количество наших, так сказать, братьев выступали на стороне гитлеровского рейха, от которого нам пришлось их освобождать, и вспомните, как их встречали в этих странах», — отметил режиссер.
      2. Романенко
        Романенко Сегодня, 16:41
        0
        Цитата: "Все остальные славяне: поляки, чехи, словаки, болгары, македонцы, черногорцы, хорваты, боснийцы - оказались на стороне Украины. recourse"
        Давайте не будем сгребать всех людей в одну кучу, против России в этих странах в основном правительство, надежно купленное и прозомбированное на специальных тренингах и курсах в разного рода престижных ВУЗах и прочее прочее прочее, и оказались они не на стороне укропины, а под колпаком у США и ЕС, сегодня они работают на обеспечение укрофашистской армии, завтра могут делать оружие для поляков.
        Обидно?
        Безусловно, но над моделью оболваненного государства США трудились последние 30 лет и очень преуспели.
        У нас что, меньше детей делопутов учится в их ВУЗах, а там из них патриотов России никто делать не будет.
        Древняя идея воинов-янычар живет и продолжает жить.
        Турки угоняли в плен маленьких мальчиков для того чтобы вырастить из них жестоких воинов без родины - янычар, их воспитывали, кормили, одевали, подковывали морально и смело натравливали на страны, откуда их угнали.
        Все идет по спирали.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 17:15
          -1
          Все проще. Европейские славяне полюбили ЕС.
          Езди, где хочешь, работай, живи, где хочешь. Ни таможен, ни виз.
          И украинцы хотят того же.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:42
    0
    Здесь под статьёй должны отметится танкисты СССР и России,на ресурсе такие остались?Читатель ВО с 2012 года.Куда делись авторы тех годов.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:02
      0
      танкисты России возможно мобилизованы
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:42
      +1
      Что хотите от танкистов СССР? Учился на Т-72,бегло пробежали Т-64/Т62, Т-80 секретный. В войска в ЗабВО на границе попал на Т-55. Ну и .............
    3. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 17:19
      +1
      Отмечаюсь, Андрей.. Что касается модернизированных танков, то могу сказать так. Как был он Т-72А, таким он и остался. То, что изменили радиостанцию, в этом ничего особенного нет, изменили щиток механика-водителя на электронный, то это усложнение конструкции. Не так часто механик водитель изучает показания приборов, здесь важны сигнальные лампы критической температуры и давления. Пушка старая, механизм отрывания клина несколько неудобен. Думаю, что у чехов были проблемы с АЗ. Они коробку КРАЗ сами делать не могли, покупали левыми и правыми путями. В РБ по этому поводу возбуждалось уголовное дело. По фото трудно определить что они придумали в прицелами. Но отсутствует Луна, значит поставили тепловизор., но в габаритах ТПН-3. Но в целом, ничего особенного.
  5. Наган
    Наган Сегодня, 17:11
    +1
    Чешские модернизированные танки и другие системы помогают и будут помогать Украине в её борьбе против России
    Чешские танки Panzerkampfwagen 38(t), САУ Marder III, Hetzer, и много иной техники помогали нацистской Германии в ее борьбе против России.
    Теперь, соответственно, помогают, и будут помогать нацистской Украине.