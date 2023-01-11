Раскрыты улучшения модернизированного для Украины танка Т-72ЕА

Каждые четыре дня одна единица достраивается до уровня Т-72ЕА. Чешские модернизированные танки и другие системы помогают и будут помогать Украине в её борьбе против России

Западные «партнёры» киевского режима, пытаясь компенсировать существенные потери ВСУ в боевой технике, достают с баз хранения утратившие боеспособность советские машины и пытаются создать на их основе новые образцы, адаптированные к условиям современного боя. К таковым относится и «реинкарнация» танка Т-72, получившая обозначение Т-72ЕА.Работы по модернизации данного ОБТ проводятся чешской оборонкой на средства, выделенные США и Нидерландами. Танки Т-72М и Т-72М1, состоявшие на вооружении союзных СССР Польши и Чехословакии, поступают из мобилизационных запасов ряда восточноевропейских стран. Как раскрывается в издании CZDefence, в процессе их восстановления и усовершенствования машины получают улучшения: комплексы пассивной динамической защиты, новую систему связи (от чешской компании MESIT), улучшенную эргономику управления машиной (новая цифровая приборная панель), в ряде случаев – более сложное оборудование для ночного видения (защита глаз от лазеров, тепловизор с оптическими элементами, обеспечивающими десятикратное увеличение), мощность двигателя возрастает с 780 до 840 л.с. [видимо, за счёт замены силовой установки В-46 на В-84].Судя по фотографиям, главный калибр – 125-мм пушка 2А46 – остаётся прежнимКак отмечается, до конца прошлого года ВСУ было передано 20 из 90 заказанных Т-72ЕА.- говорится в издании.