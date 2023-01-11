Поправки в румынское законодательство о мобилизации в военное время могут коснуться и граждан Молдовы с двойным гражданством

Парламент Румынии принял закон. Норма права промульгирована (санкционирована) президентом страны Клаусом Йоханнисом и касается всех обладателей гражданства. Если гражданин Румынии живёт в другой стране, например, в Республике Молдова, то закон всё равно на него распространяется

Накануне депутаты румынского парламента приняли поправки в законодательство страны о мобилизации в военное время. Они также могут коснуться и граждан Молдовы, обладающих вторым румынским гражданством, а таковых немало. Нововведения предусматривают призыв всех граждан Румынии на военные сборы, либо их отправку в румынскую армию.Поправки в действующий закон пояснил румынский сенатор Виорел Бадя, который ответил на вопросы молдавских радиослушателей:Так, в случае объявления в стране мобилизации, обладатели румынских паспортов отныне будут обязаны в течение 14 дней вернуться на родину для того, чтобы встать на воинский учёт в органах, отвечающих за ход мобилизации, а также быть готовыми встать на защиту своего национального государства.Отметим, что коснулся румынский сенатор и вопроса ускоренного рассмотрения 100 тыс. заявлений от молдавских граждан на получение ими румынского гражданства, подчеркнув, что не видит объективных причин для задержки с их удовлетворением.Как же теперь быть десяткам, если не сотням тысяч граждан РМ, имеющим на сегодняшний день на руках румынские паспорта, которых теперь официальный Бухарест призывает идти воевать «во имя родины», остаётся, конечно же, вопросом риторическим. Вот такую вот «заботу» проявляют румынские власти по отношению к своим «братьям молдаванам»… Вероятно, число молдавских граждан, желающих получить паспорт гражданина Румынии, может значительно поубавиться.