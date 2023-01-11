Если так пойдет дальше, то воевать в Артемовске скоро просто будет некому

В Артемовске (Бахмут в украинской интерпретации) и его окрестностях вооруженные силы Украины несут очень большие потери личного состава. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal ссылаясь на неназванного командира одного из формирований ВСУ.По утверждению высокопоставленного украинского офицера, который командует находящимися в Артемовске подразделениями, человеческие потери ВСУ превышают российские. Это влечет за собой очень большие проблемы для украинской армии, оперирующей в Донбассе, считает командир.- подчеркивает украинский военный.Отметим, что ранее украинское командование неоднократно предупреждало президента Украины Владимира Зеленского об очень высоких потерях в Артемовске. Но глава киевского режима выступает категорически против сдачи города. В итоге украинские формирования в Артемовске и его окрестностях просто уничтожаются, а ведь речь идет о наиболее подготовленных бригадах ВСУ.Ситуация в Артемовске для украинских формирований станет еще хуже в самом ближайшем будущем, поскольку российские войска завершают освобождение Соледара и Марьинки, где осталось подавить лишь небольшие очаги сопротивления окруженных остатков ВСУ. Окончательное взятие Соледара позволит перерезать снабжение Артемовска.Если Артемовск будет взят, это станет не только важной тактической победой российских войск, но и символом перелома в боевых действиях за освобождение Донбасса. Не зря временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сегодня уже заявил о том, что этот перелом произойдет в самое ближайшее время.