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Высокопоставленный украинский офицер: Из-за потерь ВСУ воевать в Артемовске скоро будет некому

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Высокопоставленный украинский офицер: Из-за потерь ВСУ воевать в Артемовске скоро будет некому

В Артемовске (Бахмут в украинской интерпретации) и его окрестностях вооруженные силы Украины несут очень большие потери личного состава. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal ссылаясь на неназванного командира одного из формирований ВСУ.


По утверждению высокопоставленного украинского офицера, который командует находящимися в Артемовске подразделениями, человеческие потери ВСУ превышают российские. Это влечет за собой очень большие проблемы для украинской армии, оперирующей в Донбассе, считает командир.

Если так пойдет дальше, то воевать в Артемовске скоро просто будет некому

- подчеркивает украинский военный.

Отметим, что ранее украинское командование неоднократно предупреждало президента Украины Владимира Зеленского об очень высоких потерях в Артемовске. Но глава киевского режима выступает категорически против сдачи города. В итоге украинские формирования в Артемовске и его окрестностях просто уничтожаются, а ведь речь идет о наиболее подготовленных бригадах ВСУ.

Ситуация в Артемовске для украинских формирований станет еще хуже в самом ближайшем будущем, поскольку российские войска завершают освобождение Соледара и Марьинки, где осталось подавить лишь небольшие очаги сопротивления окруженных остатков ВСУ. Окончательное взятие Соледара позволит перерезать снабжение Артемовска.

Если Артемовск будет взят, это станет не только важной тактической победой российских войск, но и символом перелома в боевых действиях за освобождение Донбасса. Не зря временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сегодня уже заявил о том, что этот перелом произойдет в самое ближайшее время.
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17 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:36
    +4
    Не надо паники , заграницавампоможет....
    1. стар
      стар Сегодня, 16:03
      +3
      В Польше уже которую неделю стоит вой по поводу возможной депортации обратно на Украину лиц мужского пола, подходящих под параметры мобилизации (то есть всех). Воют понятное дело не поляки.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:24
      0
      Цитата: Ирек
      Не надо паники , заграницавампоможет....

      Количество иностранцев в личном составе ВСУ уже достигло 50-70%.

      В смысле мобилизции иностранцев в ВСУ для участия в прокси-войне США и коллективного Запада в Украине и Европе против русских и России до "ПОСЛЕДНЕГО" украинца, до "ПОСЛЕДНЕГО" поляка, до "ПОСЛЕДНЕГО" трибалта, до "ПОСЛЕДНЕГО" германца... и т.д. расходятся по странам Запада и НАТО, как круги по воде.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:36
    +3
    Ну и валите подальше.За Днепр,для начала.Потом,куда подальше.Хотя в реалии там формируются пять новых бригад,во всяком случае в телеге есть про это
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 15:41
      0
      5 бригад ВФУ полного состава это 25 - 30 тыс человек. Не то чтобы очень но неприятно.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 16:24
        -1
        Цитата: ВАШ
        5 бригад ВФУ полного состава это 25 - 30 тыс человек. Не то чтобы очень но неприятно
        Это Дох....
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:37
    +5
    Хоть и подходит человеческий ресурс ,но еще не исчерпан. Уже в сети ролик гуляет как военком на скорой собирает народ в ВСУ .Или как футболиста с мениском привезли сразу на передовую ,в место госпиталя
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:38
    +8
    Нет армии не будет и территорий. Гоните всю бандеровскую мразоту с русских земель.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:41
    +2
    Высокопоставленный украинский офицер: Из-за потерь ВСУ воевать в Артемовске скоро будет некому
    . Ну и шо с того... хозяин приказал прыгать и квакать, так и будет, до последней лягушки, проскакушки.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:44
      +2
      Высокопоставленный украинский офицер: Из-за потерь ВСУ воевать в Артемовске скоро будет некому


      Как это некому?А Смолянинов,а новая волна мобилизации?
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 16:43
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Высокопоставленный украинский офицер: Из-за потерь ВСУ воевать в Артемовске скоро будет некому


        Как это некому?А Смолянинов,а новая волна мобилизации?

        Ему уже подсовывали псевдо повестку, отказался и порвал.
    2. fax66
      fax66 Сегодня, 16:07
      +1
      т.е. СВО ещё на несколько лет? (До последней поскакушки)
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:46
    -6
    да окраенцы попросту отойдут оттуда, когда не будет возможности защищать позиции, оставив России лунные пейзажи... а мы будем радоваться непонятно чему...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:50
      +4
      Во время Великой Отечественрой гитлеровцы тоже оставляли лунные пейзажи.Но это Наша Земля.И мы радовались этому.Понятно,что восстанавливать будет тяжело,но делать то надо
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 15:57
        -1
        да я понимаю, что гнать хох.лов оттуда надо, только надо не забывать о том что все их перегруппировки и отходы имеют скрытый смысл - не зря ими американцы управляют, они отсуюда уходят - в другом месте наступают (или будут наступать)
  7. alexmach
    alexmach Сегодня, 16:24
    -2
    Слово в слово повторяется то, что говорилось при штурме Северодонецка и Лисичанска.
  8. влад20000
    влад20000 Сегодня, 16:55
    0
    ох уж эти статьи о высказываниях неназванных высокопоставленных офицеров))))сидя писатели и думают как бы что написать в статейке чтоб опубликовали.а вот придумал.напишу ка о высказывании офицера обязательно высокопоставленного и обязательно командующего в самом пекле)))и от его имени могу писать все что угодно.ведь он неназванный же и командует частью без номера и названия)))вот интересно за статьи такие авторам платят деньги что они штампуют статейки невесть о чем?