Нацбанк Украины потребовал от иностранных банков уйти из РФ, потому что они «кредитуют участников СВО»

Национальный банк констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка

Киев не оставляет попыток консолидировать Запад в целях нанесения максимального, в том числе экономического, ущерба России. Только вот не все бизнесмены охотно берут под козырек и готовы по первому приказу даже своих правительств оставить выгодный и перспективный российский рынок. Ведь пример тех иностранных компаний, которые ушли из РФ после начала спецоперации, показывает, что их место быстро занимают отечественный бизнес или фирмы из дружественных стран. А вот ушедшим из России компаниям приходится подсчитывать убытки без возможности вновь вернуться в страну.На этот раз Национальный банк Украины (НБУ) вновь возмутился, что на одиннадцатый месяц спецоперации некоторые международные финансовые учреждения так и не покинули РФ. Украинский финансовый регулятор, в привычной киевским властям хамской манере, потребовал от международных банков, работающих на Украине, уйти с российского рынка. В НБУ особо подчеркнули, что банки, входящие в международные финансовые группы, предоставляют «льготные условия кредитования для участников так называемой «специальной военной операции».Нацбанк напомнил, что ранее неоднократно обращался с требованиями прекратить бизнес-деятельность в России и Беларуси к Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Но эти настойчивые призывы так и не были выполнены, банки продолжают «финансировать Москву».— говорится в официальном заявлении украинского финрегулятора.В НБУ подчеркнули, что данные банковские группы, продолжая работать в России, тем самым «избрали поддержку агрессора и его военных преступлений». В обращении к руководству международных финансовых организаций Нацбанк напомнил от том, что «такая политика противоречит официальной позиции правительств стран демократического мира и широкомасштабной поддержке украинского народа населением этих стран».Видимо, не очень рассчитывая на сознательность зарубежных банкиров, НБУ пригрозил, что обратится за помощью в решении этого вопроса к руководству тех стран, к юрисдикции которых официально относятся данные финансовые учреждения. Как бы так не получилось, что прагматичные иностранные финансисты скорее покинут нищую Украину, чем реально откажутся от получения прибыли в России.