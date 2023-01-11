Военное обозрение
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Нацбанк Украины потребовал от иностранных банков уйти из РФ, потому что они «кредитуют участников СВО»

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Нацбанк Украины потребовал от иностранных банков уйти из РФ, потому что они «кредитуют участников СВО»

Киев не оставляет попыток консолидировать Запад в целях нанесения максимального, в том числе экономического, ущерба России. Только вот не все бизнесмены охотно берут под козырек и готовы по первому приказу даже своих правительств оставить выгодный и перспективный российский рынок. Ведь пример тех иностранных компаний, которые ушли из РФ после начала спецоперации, показывает, что их место быстро занимают отечественный бизнес или фирмы из дружественных стран. А вот ушедшим из России компаниям приходится подсчитывать убытки без возможности вновь вернуться в страну.


На этот раз Национальный банк Украины (НБУ) вновь возмутился, что на одиннадцатый месяц спецоперации некоторые международные финансовые учреждения так и не покинули РФ. Украинский финансовый регулятор, в привычной киевским властям хамской манере, потребовал от международных банков, работающих на Украине, уйти с российского рынка. В НБУ особо подчеркнули, что банки, входящие в международные финансовые группы, предоставляют «льготные условия кредитования для участников так называемой «специальной военной операции».

Нацбанк напомнил, что ранее неоднократно обращался с требованиями прекратить бизнес-деятельность в России и Беларуси к Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Но эти настойчивые призывы так и не были выполнены, банки продолжают «финансировать Москву».

Национальный банк констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка

— говорится в официальном заявлении украинского финрегулятора.

В НБУ подчеркнули, что данные банковские группы, продолжая работать в России, тем самым «избрали поддержку агрессора и его военных преступлений». В обращении к руководству международных финансовых организаций Нацбанк напомнил от том, что «такая политика противоречит официальной позиции правительств стран демократического мира и широкомасштабной поддержке украинского народа населением этих стран».

Видимо, не очень рассчитывая на сознательность зарубежных банкиров, НБУ пригрозил, что обратится за помощью в решении этого вопроса к руководству тех стран, к юрисдикции которых официально относятся данные финансовые учреждения. Как бы так не получилось, что прагматичные иностранные финансисты скорее покинут нищую Украину, чем реально откажутся от получения прибыли в России.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал НБУ
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20 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:45
    +3
    на банки замахнулись?Осина подорожает в цене.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:56
      0
      Цитата: Uprun
      на банки замахнулись?Осина подорожает в цене.

      Даже Гитлер такого не мог себе позволить. Зеля замахнулся на "священную корову".
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:49
    +9
    А завтра с утра зеле-боба запретит солнцу вставать на Россией............. На окраине запретили творчество А.С. Пушкина, поэтому про старуху и золотую рыбку там никто не читал.
    1. стар
      стар Сегодня, 15:56
      +2
      Молодцы! Больше требований хороших и разных. А то вдруг кто-то не ровен час забудет, что он должен Украине.
    2. VORON538
      VORON538 Сегодня, 16:17
      0
      У перечисленных украиной банков процентные ставки в России в разы выше,чем у российских.Так что пусть уходят,забыв про потребителей их кредитных продуктов.Граждане России были бы такому рады.Но ведь европейцы будут сидеть на российском рынке кредитов до прследней копейки,плевав на требования "взбесившегося хутора".
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:15
        0
        Цитата: VORON538
        У перечисленных украиной банков процентные ставки в России в разы выше,чем у российских.Так что пусть уходят,забыв про потребителей их кредитных продуктов.Граждане России были бы такому рады.

        А зачем брать кредит в банке, если знаете место, где его выдают под меньшие проценты?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:15
      0
      Цитата: Uprun
      На окраине запретили творчество А.С. Пушкина,

      Гитлер Пушкина не запрещал, но все же оказался "у разбитого корыта".
  3. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 15:53
    +3
    потребовали:)))) реально чубы в череп стали проростать вытесняя мозг
  4. Everevil
    Everevil Сегодня, 15:54
    +3
    Украинский финансовый регулятор потребовал от международных банков, работающих на Украине, уйти с российского рынка.

    И ножкой сердито топнули. Как дети малые, ей Богу! winked
  5. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 15:54
    +4
    Какие храбрые на взбесившемся хуторе … вот прям потребовали и кулачком эдак хрясь …
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 16:22
      +1
      "Взбесившийся хутор"-какое характерное название для того,что представляет собой нынешняя украина!
  6. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 16:00
    +2
    Со слов менеджеров Райфайзен, российское отделение приносит от трети до половины от чистой прибыли всей группы Райфайзен. Украина на этом фоне смотрится ущербно. Так что не ей условия ставить.
  7. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 16:07
    +3
    Довольно забавно наблюдать как тощий, облезлый украинский хвост пытается вилять западной собакой.
  8. lego2
    lego2 Сегодня, 16:18
    0
    Запад попал. Хвост крутит собакой. Классика однако.
  9. lego2
    lego2 Сегодня, 16:20
    0
    Пусть введут санкции против западных банков и выгонят из укропии.
  10. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 16:54
    0
    "Нацбанк украины" существующий лишь на бумаге за счёт вливаний запада,потребовал.
  11. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 16:56
    0
    На Хуторе близ Диканьки

    за содеянное зло неизменно придёт расплата....
  12. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:57
    0
    Надо им ещё потребовать у Зеленского перекрыть вентиль газовой трубы которая идет через всю Украину.
  13. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 16:58
    0
    Когда вообще пропадут все эти банки с ростовщическим капиталом? Было бы намного проще всем жить, если в каждом государстве будет один единственный банк ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. Морганы с Ротшильдами наверное в гробах начнут переворачиваться.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: leshiy076
      Было бы намного проще всем жить, если в каждом государстве будет один единственный банк ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

      Даже в СССР государственные сберкассы давали кредиты населению под проценты- от 1 до 6% годовых.
      Так что ваша мечта увы невыполнима даже в теории