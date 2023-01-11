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Представитель Генштаба ВСУ: Интенсивность ударов российской артиллерии значительно снизилась по причине «истощения запасов снарядов»

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Представитель Генштаба ВСУ: Интенсивность ударов российской артиллерии значительно снизилась по причине «истощения запасов снарядов»

У российских войск заканчиваются запасы артиллерийских снарядов, поэтому интенсивность артиллерийского огня по позициям ВСУ упала и значительно. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.


По словам полковника, который только накануне заявлял, что подразделения украинской армии уходить из Соледара не намерены и наносят противнику значительный урон, а штурмовые группы ЧВК "Вагнера" несут колоссальные потери, заваливая позиции ВСУ трупами, у российской армии кончаются боеприпасы самых "ходовых" калибров, т.е. 122 и 152 мм. Теперь российские войска якобы наносят удары только по конкретным направлениям, а не по всей линии соприкосновения, как было раньше.

Если сравнивать с летом, когда оккупанты не знали, на какое время рассчитывается кампания, и надеялись на более быстрые результаты, они безлимитно использовали снаряды 122-152-го калибра. Сейчас мы видим, что русские сосредоточились на конкретных направлениях, где ведут наступление

- заявил он.

Как подчеркнул представитель Минобороны Украины, такой интенсивности стрельбы, как летом, уже нет. А причины этого - якобы уничтоженные ВСУ российские склады, доставка боеприпасов на более длинные расстояния, а также самое главное - запасы просто истощились, поэтому России приходится закупать боеприпасы в других странах. При этом никаких доказательств сказанному украинский полковник не привел.

Между тем украинские военные, находящиеся на передовой, а не здании Генштаба в Киеве, почему-то продолжают жаловаться на российскую артиллерию и совсем не замечают "снижения" интенсивности огня. Просто им, наверное, из окопов плохо видно, а если из Киева смотреть, то стрельбы вообще как будто и нет. Как ранее заявили в российском Минобороны, у ВС России хватит боеприпасов завоевать при необходимости всю Европу, причем три раза.
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24 комментария
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:42
    +2
    Опять влажные свидомые мечты , у нас якобы снаряды закончились , а хиборгов уже зарывать негде...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:47
      +3
      Череватый у них что то вроде Кашпировского.



      Даже украинские СМИ вынуждены признать военное поражение и большие потери среди личного состава ВСУ. Для того, чтобы скрыть масштаб поражения, украинская пропаганда готовит рекордное количество фейков о ситуации внутри России, которые призваны будут отвлечь внимание аудитории от побед российской армии.

      https://lnr-news.ru/society/2023/01/10/119281.html
    2. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 15:51
      +2
      Цитата: Ирек
      Опять влажные свидомые мечты , у нас якобы снаряды закончились ,

      да перестаньте, у нас действительно есть сложности со снарядами, особенно 122мм...
      1. болгарин
        болгарин Сегодня, 15:59
        +1
        Были подтверждаю. Сейчас уже нет. От слова совсем.
    3. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 15:52
      0
      То ракеты у нас "заканчиваются", а теперь и снаряды. Впрочем, военкоры тоже пишут всякое.
    4. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 16:02
      0
      Пока их не станут зарывать как попало и где попало (безо всякого церемониала, отпевания и почетного караула), а то и оставлять похоронным командам противника, погостов для них вполне хватит.
  2. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 15:52
    +3
    может эффективность повысилась в следствии получения опыта. видимо это у них в кастрюлях с чубами не помещается
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:54
    +1
    Для своего пипла сойдет, завтра скажет что патронов нет, пуляют музыканты из рогаток, запрещенных конвенцией, поэтому и потери большие. Про ракеты мы уже слышали, усе кончились.....
  4. tarakan
    tarakan Сегодня, 15:54
    0
    Цитата: Лаврентия_НаВасНет
    Цитата: Ирек
    Опять влажные свидомые мечты , у нас якобы снаряды закончились ,

    да перестаньте, у нас действительно есть сложности со снарядами, особенно 122мм...

    Самый ходовой каллибр laughing
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:57
    +1
    бандеросвидомитов послушаешь - у наших вообще все кончилось, типа последний конский хрен с солью доедаем.... laughing
  6. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 15:58
    -1
    Чтобы израсходовать запасы у нас никакого ресурса стволов просто нехватит.
  7. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 15:58
    -1
    С аналитикой в ВСУ никак :) просто больше БПЛА появилось и становится с каждым днём и листва опала, видно куда конкретно лупить :)))
  8. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 15:58
    +4
    Если промышленность РФ не возобновит производство артиллерийских боеприпасов, доведя до нужного объема, требуемого боевыми действиями, то проблема вполне может основательно обостриться. Это уже не мое мнение, а военных экспертов.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 15:59
    +1
    Нет потому что еще потому что привозить стали меньше и реже. Да и недавно читал что у нас пороха не хватает.
    Новость про дефицит пороха, даже обычного для охотников
    https://ngs55.ru/text/economics/2022/12/05/71857223/
    С весны текущего года в омских пабликах, посвященных охоте, люди обсуждают дефицит пороха и рост цен на патроны. Охотники и по сей день задаются вопросами: где отыскать нужную марку пороха, когда товар появится на прилавках, что происходит с ценами и так далее.
    В 2021 уже не хватало пороха он уходил куда бы вы подумаете? Правильно в США
    https://news.rambler.ru/weapon/47003981-rossiyane-stolknulis-s-defitsitom-patronov-k-oruzhiyu-produktsiya-uhodit-v-ssha/
    А из США боеприпасы шли на украину
    В 2017 году сирийская компания на 40% опустошила склады с оружием
    https://www.business-gazeta.ru/article/347149
  10. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 16:02
    0
    Ну вообще то он прав. У нас действительно имеется приличный снарядный голод. Об этом уже много кто написал.
  11. lubesky
    lubesky Сегодня, 16:03
    -1
    Ну или происходит наполнение БК арт батарей к предстоящей крупной наступательной операции... Это как анализировать
  12. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 16:03
    +1
    Как- то, странно анализирует?
    Летом обстреливали по всей линии соприкосновения, а сейчас на участках атаки!
    Что, научились воевать и не лупим в сторону противника, а бьем по конкретной цели!
    Проблемы всегда есть и наверняка решаемые!)))
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 16:16
    -7
    Скоро будет как в 1942 будут 6 патронов выдавать на 2 человека
    Фильм Враг у ворот
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 16:48
      +2
      ну раз американцы сказали,значит так и было...а в Сталинградской битве кто победил-то? американцы? а может французы?

      видимо,опять трупами закидали...
    2. gsev
      gsev Сегодня, 16:55
      +1
      "Враг у ворот" довольно поверхостный фильм. В нем снайпер Зайцев на фоне немецкого профессионала показан дилетантом-самоучкой. А ведь Зайцев в Тихоокеанском флоте и тихоокеанской морской пехоте руководил снайперской школой и подготовкой снайперов. Удача на войне и снайперской дуэли против немецкого асса улыбнулась советскому профессионалу. Но удача была помножена на мастерство, на профессионализм, качество оружия и массовое обучение снайпингу в ДОСААФ и РККА. Между прочим некоторых спецназовцев принимавших участие в операции возмездия против Хезболлы в Ливане с отрезанием генитали1 у родственников организатора или скорее исполнителя похищения советских дипломатов обучал снайпингу именно ученик Зайцева.
      1. AlexWar
        AlexWar Сегодня, 17:02
        0
        Тут фильм больше о русском патриотизме
        Это как видит запад, что людей гнали в бой под пулеметы за товарища Сталина
        Поэтому и говорят что надо чаще расказывать о тех кто совершает подвиги по имя отечества
        Лучше всего показали свое отношение к россии те кто из нее дернул, и те кто кричит слава украине
        Заградотряды действенный метод против трусов и предателей
  14. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 16:42
    +1
    Офицер НМ ДНР сообщил о значительном снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
    Кто то из них врет))
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:59
      0
      Оба говорят правду.
      Снарядный голод у ВСУ постоянный.
      А у рос.армии - последние 3 месяца.
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:18
    0
    Чисто на свою публику их генштаб заявления выпускает, ну и по заказу для западной.