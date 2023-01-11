Представитель Генштаба ВСУ: Интенсивность ударов российской артиллерии значительно снизилась по причине «истощения запасов снарядов»

Если сравнивать с летом, когда оккупанты не знали, на какое время рассчитывается кампания, и надеялись на более быстрые результаты, они безлимитно использовали снаряды 122-152-го калибра. Сейчас мы видим, что русские сосредоточились на конкретных направлениях, где ведут наступление

У российских войск заканчиваются запасы артиллерийских снарядов, поэтому интенсивность артиллерийского огня по позициям ВСУ упала и значительно. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.По словам полковника, который только накануне заявлял, что подразделения украинской армии уходить из Соледара не намерены и наносят противнику значительный урон, а штурмовые группы ЧВК "Вагнера" несут колоссальные потери, заваливая позиции ВСУ трупами, у российской армии кончаются боеприпасы самых "ходовых" калибров, т.е. 122 и 152 мм. Теперь российские войска якобы наносят удары только по конкретным направлениям, а не по всей линии соприкосновения, как было раньше.- заявил он.Как подчеркнул представитель Минобороны Украины, такой интенсивности стрельбы, как летом, уже нет. А причины этого - якобы уничтоженные ВСУ российские склады, доставка боеприпасов на более длинные расстояния, а также самое главное - запасы просто истощились, поэтому России приходится закупать боеприпасы в других странах. При этом никаких доказательств сказанному украинский полковник не привел.Между тем украинские военные, находящиеся на передовой, а не здании Генштаба в Киеве, почему-то продолжают жаловаться на российскую артиллерию и совсем не замечают "снижения" интенсивности огня. Просто им, наверное, из окопов плохо видно, а если из Киева смотреть, то стрельбы вообще как будто и нет. Как ранее заявили в российском Минобороны, у ВС России хватит боеприпасов завоевать при необходимости всю Европу, причем три раза.