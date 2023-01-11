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Офицер НМ ДНР сообщил о значительном снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

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Офицер НМ ДНР сообщил о значительном снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Интенсивность артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны боевиков киевского режима, благодаря контрбатарейной борьбе ВС РФ, уменьшилась в 2,5 раза.


Как сообщает подполковник Народной милиции и депутат парламента ДНР Андрей Баевский, в настоящее время во всех населенных пунктах республики зафиксированы обстрелы с применением менее 40 крупнокалиберных боеприпасов, тогда как накануне фиксировалось 109 "прилетов" боеприпасов крупного калибра, выпущенных украинской артиллерией. Таким образом, наблюдается 2,5-кратное снижение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ.

Баевский также отметил, что уменьшение интенсивности артиллерийских обстрелов населенных пунктов ДНР является устойчивой тенденцией начиная с Нового года, что свидетельствует об успешной работе ВС РФ, направленной на ликвидацию используемых украинской армией артиллерийских систем.

Военный подчеркнул, что боевики киевского режима не прекращают вести хаотичные обстрелы населенных пунктов. Атаки ВСУ имеют сугубо террористический характер и направлены, в первую очередь, на создание панических настроений у мирного населения.

В настоящее время наибольшая активность фиксируется на северном фланге линии боевого соприкосновения на донецком участке фронта, однако успешная контрбатарейная борьба ведется также и на других направлениях.
Автор:
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:08
    0
    На ВО только что была инфа от чиновника ВСУ о том же, что из-за снарядного голода Российская армия значительно снизила интенсивность обстрелов подразделений ВСУ. Вот и понимай как знаешь.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:19
      0
      Только отодвинув ВСУ от Донецка можно говорить о снижении (прекращении) обстрелов, но лед вроде тронулся Соледар, Артемовск, Угледар далее на Славянск глядишь и потише будет.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:13
    +4
    Расслабляться нельзя!Это может говорить о экономии,накоплении для последующего удара и прорыва.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:20
      +1
      Да можно это предположить, но тогда надо активизировать выявление мест складирования боеприпасов и их уничтожение, не фурами же они прямо на передовую с Польши все это везут. Где-то есть у них нычки.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:28
        0
        Silver99 hi, конечно есть, но благодаря грамотной работе логистики, помощи НАТО и не плохой работы СБУ выявлять их очень не просто.
  3. topol717
    topol717 Сегодня, 16:17
    0
    А кто то может объяснить, зачем ВСУки стреляют по городам? в кого они там попадают или хотят попасть?
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 16:20
    +1
    Что-то быстро о снижении интенсивности заговорили хотя бы несколько дней подождали.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:26
      -1
      BARKAS hi, давно добрых вестей не было для нас вот и спешат руководители.