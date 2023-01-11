Офицер НМ ДНР сообщил о значительном снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Интенсивность артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны боевиков киевского режима, благодаря контрбатарейной борьбе ВС РФ, уменьшилась в 2,5 раза.Как сообщает подполковник Народной милиции и депутат парламента ДНР Андрей Баевский, в настоящее время во всех населенных пунктах республики зафиксированы обстрелы с применением менее 40 крупнокалиберных боеприпасов, тогда как накануне фиксировалось 109 "прилетов" боеприпасов крупного калибра, выпущенных украинской артиллерией. Таким образом, наблюдается 2,5-кратное снижение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ.Баевский также отметил, что уменьшение интенсивности артиллерийских обстрелов населенных пунктов ДНР является устойчивой тенденцией начиная с Нового года, что свидетельствует об успешной работе ВС РФ, направленной на ликвидацию используемых украинской армией артиллерийских систем.Военный подчеркнул, что боевики киевского режима не прекращают вести хаотичные обстрелы населенных пунктов. Атаки ВСУ имеют сугубо террористический характер и направлены, в первую очередь, на создание панических настроений у мирного населения.В настоящее время наибольшая активность фиксируется на северном фланге линии боевого соприкосновения на донецком участке фронта, однако успешная контрбатарейная борьба ведется также и на других направлениях.