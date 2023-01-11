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Президент Украины Зеленский провел совещание с военными во Львове из-за российско-белорусских учений

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Президент Украины Зеленский провел совещание с военными во Львове из-за российско-белорусских учений

Во Львове состоялось координационное совещание по вопросам обороны и безопасности северо-западных областей Украины под председательством президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна».


Главный вопрос, который был поднят на совещании – возможные риски для национальной безопасности Украины вследствие концентрации российских вооруженных сил в соседней Белоруссии. Официально заявленными темами совещания были оперативная обстановка на украинско-белорусской границе, контрдиверсионные мероприятия и общее состояние охраны рубежей страны на данном направлении.

Зеленский отметил, что кроме «мощных заявлений ничего мощного не видит», комментируя присутствие российских войск в Белоруссии. Но глава киевского режима подчеркнул, что ВСУ, тем не менее, должны быть готовы к разному развитию событий – и на самой границе, и в приграничных областях северо-западной части Украины.

Напомним, что представители командования ВСУ также подвергают сомнению вероятность наступления российских войск с территории Белоруссии в северо-западные регионы Украины или на Киев. Но совместная группировка войск РФ и РБ продолжает усиливаться, и это вряд ли происходит без оснований.

Также украинские СМИ сообщили, что кроме оперативного совещания Зеленский прибыл во Львов и с еще одной важной целью – он встречается здесь с президентом Польши Анджеем Дудой. Не исключено, что с польским лидером глава киевского режима будет обсуждать все тот же вопрос о концентрации российских войск в Белоруссии. Нет сомнений, что подлинное содержание разговора Зеленского с Дудой украинская пресса раскрывать не станет.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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17 комментариев
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  1. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:59
    +1
    По сведениям сдавшихся в плен украинских военнослужащих, о которых узнал RT, за время штурма Соледара подразделения ВСУ и Нацгвардии потеряли порядка 16—17 батальонов убитыми. В основном гарнизоне особо крупные потери зафиксированы в 61-й пехотной и 46-й аэромобильной бригадах.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:15
      +3
      А почему бы не накрыть эту тусовку, всю разом ??????????????????
      1. Oberst_71
        Oberst_71 Сегодня, 16:21
        0
        и я подумал. потом подумал что мы нихрена не знаем когда и куда и как перемещается Клоун -президент
        1. spirit
          spirit Сегодня, 16:28
          +2
          А почему бы не накрыть эту тусовку, всю разом ??????????????????

          Так они в бункере сидят.Для этого нужны мощные противобункерные бомбы, а их только с самолёта сбросить можно. Искндеры и прочие ракеты тут не помогут .Но скорее всего просто нет для этого воли,так как шугануть даже кинжалом можно было бы hi
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:43
        -1
        Цитата: Silver99
        А почему бы не накрыть эту тусовку, всю разом ??????????????????

        Потому, что низзяяя.
        Львов на время принятия решений насчёт прилётов может не беспокоиться. am
  2. 30 вис
    30 вис Сегодня, 16:08
    0
    Бздит Зеля ! ? Бздит . Значит есть предпосылки бздеть .
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:15
      +1
      30 вис hi, он то как раз и не боится, судя по его вояжам на передок то гарантии у него железо бетонные. Да и запасной аэродромчик уже приготовили и маршрут эвакуации отработали. Так что его единственный страх если его Вашингтон разлюбит, вот тогда ему точно каюк.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:10
    0
    А я смотрю Зеленский то живчиком скачет интересно(есть спецы) на марафете долго можно просидеть без глобального вреда организму? Смотрю и с электричеством проблем у Киева всё меньше и меньше, стонов с той стороны уже и не слыхать, зато радостных визгов по поводу перезимуем назло Москве всё больше, да и пропаганда неонаци не дремлет тему двигают мол научились ВСУ сбивать и ракеты и Герани вот мол по этому и не пуляют россияне.
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 16:10
    0
    Зеленский отметил, что кроме «мощных заявлений ничего мощного не видит»

    Значит контрразведка всё правильно делает!
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:14
    0
    Не думаю, что причина встречи усиление белорусской группировки. Скорее, виной события на донецком фронте - будет просить польского "мяса" у Дуды под видом добровольцев. Ну и оружия, конечно, тоже.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:20
      +2
      Pharmacist hi, так оружие ему столько насовали что многие шестерки Вашингтонские слюнями захлебываются от зависти. Вон бабла ввалили скоро наш оборонный бюджет обгонят. А на счёт "добровольцев" согласен нужны Зеленскому бойцы,только и поляки за просто так солдатиков вряд-ли дадут поиграть.
  6. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 16:18
    +2
    Подозреваю, зело подозреваю, что пан Комедиант с "Дудкиным" обсудили очень серьезный вопрос о непосредственном участии Войска Польскего в боевых действиях на украинском фронте. Это вполне возможно, осуществляя надлежащую ротацию польских воинских частей (со средствами усиления и авиационной поддержки) после определенного пребывания на передовой. Помешать этому ВС РФ будет не в состоянии, разве что дипломаты пробурчат неудовольствие, а главный "миноб" выскажет озабоченность. И, уж точно, никто не помешает развернуть соответствующую военную группировку на польско - белорусской границе с польской стороны. Хотя бы для сковывания белорусско - российского военного контингента, а дальше - по усмотрению.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:27
      0
      Считаю, что Путин-Лукашенко этот вариант тоже просчитывали, цель объединенной группировки постоянно висеть на границе с целью предостережения, если поляки полезут на Украину, то большая вероятность отрезания всей западной группировки поляков и ВСУ от границы, думаю есть чем ответить на их выпад, не все плюшки Россия еще показала в ходе СВО, и это не хвастовство.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:28
    0
    Будет просить Дуду на границе с Белоруссией создать ударный кулак, типа дергнетесь из Белоруссии, получите удар в бок, а сам войска будет снимать для переброски на Восточный фронт. Короче финты на публику.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:54
    0
    кроме оперативного совещания Зеленский прибыл во Львов и с еще одной важной целью – он встречается здесь с президентом Польши Анджеем Дудой.

    Ясно что этих двоих собрал хозяин. Как бы хозяин не потребовал, открытия второго фронта в Белоруссии, от этих "не в себе" деятелей всего ожидать.
  9. Ирек
    Ирек Сегодня, 17:01
    +1
    Оно даже побывало на полигоне ...
    и лично проверяло боеготовность.
  10. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 17:24
    0
    Вот это "цель". Лакомый кусочек. Я бы Искандера не пожалел или даже парочки, для повышения вероятности.