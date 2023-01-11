Президент Украины Зеленский провел совещание с военными во Львове из-за российско-белорусских учений

Во Львове состоялось координационное совещание по вопросам обороны и безопасности северо-западных областей Украины под председательством президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна».Главный вопрос, который был поднят на совещании – возможные риски для национальной безопасности Украины вследствие концентрации российских вооруженных сил в соседней Белоруссии. Официально заявленными темами совещания были оперативная обстановка на украинско-белорусской границе, контрдиверсионные мероприятия и общее состояние охраны рубежей страны на данном направлении.Зеленский отметил, что кроме «мощных заявлений ничего мощного не видит», комментируя присутствие российских войск в Белоруссии. Но глава киевского режима подчеркнул, что ВСУ, тем не менее, должны быть готовы к разному развитию событий – и на самой границе, и в приграничных областях северо-западной части Украины.Напомним, что представители командования ВСУ также подвергают сомнению вероятность наступления российских войск с территории Белоруссии в северо-западные регионы Украины или на Киев. Но совместная группировка войск РФ и РБ продолжает усиливаться, и это вряд ли происходит без оснований.Также украинские СМИ сообщили, что кроме оперативного совещания Зеленский прибыл во Львов и с еще одной важной целью – он встречается здесь с президентом Польши Анджеем Дудой. Не исключено, что с польским лидером глава киевского режима будет обсуждать все тот же вопрос о концентрации российских войск в Белоруссии. Нет сомнений, что подлинное содержание разговора Зеленского с Дудой украинская пресса раскрывать не станет.