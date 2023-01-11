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Американские конгрессмены: США в состоянии обеспечить Австралию ядерными подводными лодками

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Американские конгрессмены: США в состоянии обеспечить Австралию ядерными подводными лодками

Двухпартийная группа влиятельных членов Палаты представителей, занимающихся оборонными вопросами, направила письмо президенту США Джо Байдену. В нем законодатели опровергают опасения, высказанные главой сенатского комитета по вооруженными силам Джеком Ридом

Об этом сообщается в американском журнале Breaking Defense.

Вопреки мнению Рида, американские конгрессмены из Палаты представителей утверждают, что США в состоянии обеспечить Австралию ядерными подводными лодками в срок и в нужном количестве. Канберра рассчитывает на то, что сможет развернуть их в Тихом океане к 2030-м годам.

В письме Байдену, подписанном девятью членами Палаты представителей, говорится, что AUKUS не ведет «игру с нулевой суммой», когда идет речь о ядерных субмаринах. Именно такое выражение использовал Рид в своем письме, написанном в соавторстве с экс-сенатором Джимом Инхофом, которое также направлялось президенту США. В нем выражались сомнения по поводу возможностей американского ОПК удовлетворить потребности австралийских союзников.

Данное письмо, текст которого в результате взлома стал известен, вызвало беспокойство в Австралии не только по поводу получения ею подводных лодок из США, но и относительно целесообразности существования военно-политического блока AUKUS, объединяющего ее с Соединенными Штатами и Британией.

На данный момент австралийские Военно-морские силы располагают шестью обычными субмаринами класса Collins, которые снимут с вооружения в 2039 году. Вместо них Соединенные Штаты построят более совершенные атомные подлодки, которые должны быть поставлены не позднее 2030 годов. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что американский ОПК успеет построить их вовремя.
Использованы фотографии:
ВМС Австралии
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5 комментариев
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  1. Новик225
    Новик225 Сегодня, 16:08
    0
    конечно в состоянии.
    если у Австралии найдутся на это деньги.
    1. far diu
      far diu Сегодня, 16:21
      +2
      А есть повод думать, что у Австралии проблемы с деньгами?
  2. Толстый
    Толстый Сегодня, 16:30
    0
    США в состоянии обеспечить Австралию ядерными подводными лодками

    Ядерное-это о стратегическом оружии. Атомные пароходы сами по себе не входят в эту категорию.... разве что взорваться вблизи вражьего берега, чтобы рыбу погубить wassat
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 16:42
    0
    Чувствуют демократоры, что жареным скоро запахнет...
    Как только китайцы наладят массовый выпуск АПЛ (исправят последний значимый недостаток своих ВМС), никакой AUCUS не поможет...
  4. Новик225
    Новик225 Сегодня, 17:08
    0
    Цитата: far diu
    А есть повод думать, что у Австралии проблемы с деньгами?

    найдут, наверное. Или США кредит дадут.
    Это я вспомнил высказывания американского политика по вопросу голодающих в Африке - "США готовы всех их накормить, если они найдут деньги на покупку американского зерна".