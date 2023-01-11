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Лётчики ВСУ пожаловались на осложнившие полеты украинской авиации российские ракеты класса «воздух-воздух»

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Лётчики ВСУ пожаловались на осложнившие полеты украинской авиации российские ракеты класса «воздух-воздух»

Ракета российского производства класса «воздух-воздух» Р-37 представляет большую опасность для полетов украинской военной авиации и значительно осложняет любые воздушные маневры. Об этом сообщает американский журнал The Drive, ссылаясь на мнение пилотов Воздушных сил ВСУ.


По утверждению украинских пилотов, российская ракета «очень опасна», так как обладает нестандартными характеристиками. В частности, ракета Р-37М может сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров.

Ракеты данного типа запускаются с бортов истребителей, не выходящих из воздушного пространства России. Это значительно облегчает работу Воздушно-космических сил России, поскольку наши летчики не подвергают себя риску быть сбитыми украинскими средствами противовоздушной обороны. В то же время, украинские самолеты превращаются в легкодоступные для российских истребителей цели.

Как пишет издание The Drive, из-за активного использования российской авиацией таких ракет, возможности украинских воздушных сил были значительно ограничены. Ведь летчикам приходится маневрировать, а в этом случае они фактически лишаются возможности нанесения авиационного удара. Если летчик не узнает о запуске ракеты, он практически со стопроцентной вероятностью будет сбит, рассказывают военнослужащие украинской авиации.

Напомним, что ракета Р-37 была разработана еще в советский период и до сих пор находится на вооружении ВКС России. Эксперты называют ее одной из самых дальнодействующих управляемых ракет класса «воздух – воздух» в мире. Ее применяют с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, которые находятся на вооружении Воздушно-космических сил России.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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38 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:30
    +6
    ну да, вот ведь наши ВКС, а? ракеты используют, мешають гарным хлопцам литать. от ведь мы какие злодеи то?! laughing
    1. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 16:53
      -5
      Интересно, там ещё есть кому жаловаться? Конашенков же уже все и вся ВВС хх'лов давно подавил и уничтожил...
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 16:57
      +1
      Нет самолётов-нет проблем! Чего они жужжат то yes
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:32
    +1
    Вообще не понимаю как СУ-25 и СУ-34 ВВС ВСУ могут противостоять СУ-35 ВКС РФ, по достоверным слухам и СУ-57 уже поучаствовал в испытаниях боем, с дистанции не менее 100 км все цели ВСУ поражаются, ну нет у них шансов в воздушных сражениях типа второй мировой войны. Все будет гораздо печальней для них. Единственное они так и не узнают чем их уработали.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:35
      +3
      Silver99, тоже не могу понять вроде как у них первый вылет он же последний как нам сообщают а тут мнение пилотов ВСУ где они столько камикадзе набрали, неужели среди летунов столько неонациков???
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 16:40
        +4
        Допускаю что из запаса призвали и желторотиков с училищ, подготовленных по программе взлет-посадка. А так все же считаю есть у них потенциал, точно знаю что в Виннице есть у них на чем и кому летать, тут конечно Конашенков вводил нас в заблуждение когда заявлял о полном уничтожении ВВС ВСУ. Но повторяю, характеристики авиации не сопоставимы.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:50
        0
        Я как то уже писал о их мотивации.Летчиков там подготовлено достаточно.Все дело в их "вывернутом мехом внутрь патриотизме"Считают,что защищают своих родных,боевых товарищей,родину.Их так воспитали и подготовили.
        1. lopvlad
          lopvlad Сегодня, 17:25
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Летчиков там подготовлено достаточно.


          только подготовка на один полет а не для продолжительных боевых действий по программе (взлет - падение) вследствии встречи с российскими летчиками в небе ибо ни единой воздушной дуэли украинские "ассы" у российских летчиков не выиграли.
          А жалобы их понятны ведь им так хочется убивать мирных жителей Донбасса и российских военных а тут не успел взлететь и уже догораешь на земле.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:37
      +5
      Откуда у ВВС ВСУ Су34?"Утят"не было там никогда
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 17:03
        +1
        Извините, но ВВС ВСУ не имеют СУ-34...
    3. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:39
      +2
      Цитата: Silver99
      Вообще не понимаю как СУ-34 ВВС ВСУ могут противостоять СУ-35 ВКС РФ,
      вообще не понимаю,откуда СУ-34 у украины ?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:43
        +2
        Камрад ошибся.Имеет в виду скорее Су24.Кстати,про них уже достаточно времени не слышно.Ни о боевых вылетах,ни о сбитых
        1. lopvlad
          lopvlad Сегодня, 17:31
          0
          Цитата: dmi.pris1
          скорее Су24.Кстати,про них уже достаточно времени не слышно


          самолет старый и быстро выработал свой ресурс ,чрезвычайно уязвим как для ПВО так и для даже старых истребителей,постоянно нуждается в эскорте истребителей сопровождения.
          Минусов дофига а вот плюсов в СВО у него нет.
    4. Толстый
      Толстый Сегодня, 16:41
      +1
      quote=Silver99]Вообще не понимаю как СУ-25 и СУ-34 ВВС ВСУ могут противостоять СУ-35 ВКС РФ, по достоверным слухам и СУ-57 уже поучаствовал в испытаниях боем, с дистанции не менее 100 км все цели ВСУ поражаются, ну нет у них шансов в воздушных сражениях типа второй мировой войны. Все будет гораздо печальней для них. Единственное они так и не узнают чем их уработали.[/quote]
      А в ВВС Украины разве есть СУ-34?
    5. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 16:50
      -3
      Чтобы поразить воздушную цель типа истребитель на расстоянии более 80-90 километров , эта самая цель должна не только остановится в воздухе , а как-бы начать дрейфовать назад по направлению к летящей в ее сторону ракете.
      И быть почти неподвижной.
      Вот тогда вероятность поражения почти гарантирована.

      В остальных случаях пилот истребителя противника просто включает форсаж и уходит восвояси.
      СПО-15 "Береза" как-то думаю у них работает.
    6. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 17:07
      0
      СУ-34

      Вы наверное хотели написать СУ-24, СУ-34 по прозвищу "утёнок" стоит только на вооружении России...
    7. spyder100
      spyder100 Сегодня, 17:19
      0
      В ВВС ВСУ нет Су-34 и никогда не было. Это, наверное, тоже из "достоверных слухов" - очень "надежного" источника информации. Украинские летаки никому не противостоят, а используются по принципу "выстрелил - убежал". Некоторым даже удается.
  3. mag nit
    mag nit Сегодня, 16:33
    0
    Да не в ракетах дело. Рождённый ползать, летать не может.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:36
    +1
    По утверждению украинских пилотов

    Нужно стремиться к тому чтобы не было кому утверждать. Украинские пилоты (как и самолёты) должны закончиться от слова совсем.
    1. Maks Winter
      Maks Winter Сегодня, 17:12
      0
      да нет уже в ,,сбесившемся хуторе,, летчиков, или летчиков, готовых сесть за штурвал, заранее зная, что это билет в один конец. статья , понятно, перепечатана из какого то укроСМИ, и она рассчитана, скорее на евроаудиторию...
  5. Хагакурэ
    Хагакурэ Сегодня, 16:36
    0
    Получается они и у ВСУ есть, раз созданы в СССР?
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 16:53
      0
      Все модификации Р-27 и возможно Р-73 делались в Киеве на заводе Артема в том числе и для России до 2014 года.
      Головки делались тоже в Киеве вроде как на заводе "Радар".
      И поставлялись эти ракеты многим странам мира Украиной.

      Кроме того, в середине 90-х годов на киевские заводы передали документацию для выпуска
      ракет Р-77 РВВ-АЕ в базовой версии.
      Но характеристики не устроили военных и отказались от нее.
      А так документация и оснастка наверняка там сохраняется.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 16:57
      +2
      Цитата: Хагакурэ
      Получается они и у ВСУ есть, раз созданы в СССР?

      C какого перепуга ? Ракета Р-37 предназначена для МиГ-31 ! У "самостийной" Краины нет перехватчиков МиГ-31БМ ... да и поступать на вооружение Р-37 стали уже в постссср-овский период ! По некоторым заявам , в СВО применяют и Р-37М,которые могут применять не только МиГ-31БМ ,но и Су-35С и Су-57... !
  6. garik77
    garik77 Сегодня, 16:39
    +1
    Надо же.... Чевойта они только сейчас пожаловались? А раньше их не сбивали что ли?
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:44
    +2
    А раньше писали ,что ВВС ВСУ вообще одноразовые ,и вообще кончились.
    А тут всего лишь "осложнившие полеты"...
    Любая ракета по сути, чтото "усложняет"...
  8. Хронос
    Хронос Сегодня, 16:49
    0
    Ещё бы военлетов не наказывали за сбитые литаки без согласования с КП
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 16:50
    0
    Интересно,а кск же ВСУ летает?И самолеты и вертолеты.Статья без фактов и примеров на грани фейка.Точно известно самолеты ВСУ как летали с начала войны,так и летают ,факт,позавчера было сбито в количестве 5 боров (если опять же верить МО).Вопрос как наши ВВС патрулируют или как ВВС ВСУ могут в таких условиях вообще взлетать.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:02
      +1
      ВВС ВСУ могут в таких условиях вообще взлетать.

      А в чем вопрос?
      Взлетают с аэродромов на западной украине. Если не хватает радиуса могут использовать аэродромы подскока в центральной Украине. Это еще >300 км от линии фронта. Дальше на минимальную высоту, наземными средствами их не видно а патруль уж как повезло.
      А самолеты им подгоняют союзнички.
      Если б у нас было штук 5 ДРЛО постоянно в воздухе, никто бы не вернулся а так лотерея. Но рано или поздно они кончатся.
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 17:12
        0
        Кроме нескольких "Грачей" от Северной Македонии и быть может еще нескольких от Болгарии им пока никто ничего не передавал.
        Да и из советской авиатехники передать им могут гипотетически несколько десятков МиГ-29 из Польши и Словакии и десятка два Су-25 из Болгарии и других стран.
        И все.
        Ничего другого по этому профилю там нет и не будет.

        И повторюсь очередной раз, Су-27 и Су-24 в страны Европы никогда не поставлялись. Их нет и не было. Взяться неоткуда.
  10. Magellan
    Magellan Сегодня, 16:58
    +1
    пожаловались на осложнившие полеты украинской авиации

    Удивительно, что "повитряни силы" вообще еще существуют
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 17:15
      0
      А чему тут удивляется ?
      Это же не Грузия и не Эстония. И не Ватикан какой.
      Территория страны весьма внушительных размеров.
      Большая часть самолетов ВСУ еще около года назад перебралась в соседние страны
      или осели в ангарах на Западной Украине.
      Летают в том числе с автомагистралей , заброшенных аэродромов и гражданских аэропортов.
  11. Joker62
    Joker62 Сегодня, 16:59
    0
    Цитата: Silver99
    Вообще не понимаю как СУ-25 и СУ-34 ВВС ВСУ могут противостоять СУ-35 ВКС РФ

    Приятель! hi
    Откуда у укрорейха машина Су-34??? lol
    ВСУ имеет Су-24, но никак Су-34!
    Пишите и читайте внимательно, что написали, уж потом отправляйте свои комменты на обсуждении публикам. soldier
  12. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 16:59
    +1
    Конкретно по теме.
    Все победы (таких побед десятки) наших Су-35С и Су-30СМ в воздушных боях над истребителями ВСУ
    обусловлены только тремя вещами:
    1. Использованием ракет Р-77 с активным наведением дающих большое преимущество;
    2. Использованием более современные БРЛС позволяющих находить противника заблаговременно;
    3. Более высокой подготовкой российских пилотов на ведение воздушных боев.

    И все. И ничего более.
    В ближнем бою возможности наших истребителей примерно одинаковы с теми же украинскими Су-27 и МиГ-29.
    Одинаковые ракеты Р-73 и пушечное оружие.
    Одинаковые нашлемные системы целеуказания Щель и Сура.
    Примерно одинаковые маневренные характеристики.
  13. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 17:05
    0
    По поводу применение ракет Р-37 с истребителей МиГ-31 против самолетов ВСУ , то таких случаев наверняка единицы за все 11 месяцев.
    Просто из-за того что эти истребители очень редко привлекаются и из-за того что данная ракета не предназначена для решение стоящих там задач.
    Она имеет совсем ДРУГИЕ задачи.
    Такие как: поражение транспортных самолетов и стратегических бомбардировщиков на эффективной дистанции до 200 км и дальше;
    Поражение крылатых ракет на дистанции до 100-150 км;
    Поражение самолетов-разведчиков на дистанции до 200 км.
    И все.

    Р-37 не предназначены для поражения истребителей. Не для этого она разрабатывалась.
    Просто потому что достать сверхзвуковой самолет с дистанции больше 80-90 км весьма непросто.
    Если только его пилот вообще на СПО не смотрит.
  14. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 17:08
    0
    Какие еще летчики у украины? Пара тройка самоубийц что ли?
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 17:26
      0
      Их полно там. Только наверное уже в возрасте большая часть.
      В советское время там было и Черниговское ВВАУЛ закрытое еще в 90-е годы.
      Харьковский университет воздушных сил и другие.

      У Украинв также сохранились пилоты и технический состав таких самолетов как Ту-160 и Ту-22М3 что служили в Прилуках и не захотели переезжать в Россию.
  15. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 17:23
    0
    Дальнодействующая? Это правильно? Может дальнобойная,хотя возможно я и не прав.
  16. Fonmeg
    Fonmeg Сегодня, 17:26
    0
    А в ООН эти удоды жаловались? А что хотели? Что бы российские ВС стреляли по ним безопасными ракетами?