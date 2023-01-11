Антоновское восстание: Было ли масштабное применение отравляющих газов против скрывшихся в лесу крестьян

Одной из наиболее обсуждаемых тем касательно восстания крестьян в Тамбовской губернии 1920-1921 годов является применение против «антоновцев» химического оружия.
Напомним, что в конце мая 1921 года начались активные действия РККА по ликвидации почти 50 тысячной армии тамбовских повстанцев, находящихся под началом А.С.Антонова.
После сокрушительного разгрома от кавалерийской бригады Г.И. Котовского 25 мая и сводной манёвренной группы И.П. Уборевича 2-7 июня, остатки «повстанческой армии» Антонова скрылись в тамбовских лесах.
С учетом того, что участники повстанческого движения прекрасно ориентировались на местности и имели широкую агентурную сеть, попытки преследования разрозненных групп в лесу вряд ли принесли бы результат.
В то же время, командующим войсками Тамбовской губернии М.Н.Тухачевским был получен приказ: ликвидировать восстание не более, чем в месячный срок.
В качестве одного из способов решения возникшей проблемы рассматривалось «выкуривание» засевших в лесу крестьян с помощью химического оружия. Соответствующий приказ, предусматривающий отправку на места баллонов с отравляющими веществами и специалистов, был издан и распространен Тухачевским 12 июня 1921 года.
Несмотря на то, что в Тамбовскую губернию были доставлены более 2-х тысяч баллонов с отравляющими веществами, согласно архивным документам, применено было лишь 2 (с хлором), и то в ходе «пробного окуривания». Также встречается информация об использовании Красной армией 15 артиллерийских снарядов с отравляющими веществами.
Таким образом, ни о какой массированной химической атаке против восставших крестьян, в которой нередко обвиняют Тухачевского, речи не шло. Впрочем, она могла состояться, если бы не ряд причин.
Во-первых, в распоряжении командования войсками Тамбовской губернии не было специалистов, которые бы справились с поставленной перед ними задачей. Взвод курсантов химроты, прибывший из Инжавино, оказался абсолютно неподготовленным.
Во-вторых, в Москве дали Тухачевскому «добро» на проведение химатаки при условии, что от нее не пострадают жители близлежащих деревень и скот.
В то же время, рассылать предупреждения местным крестьянам было нецелесообразно, так как они моментально передадут данные о готовящейся атаке повстанцам, а точно рассчитать направление и площадь распространения отравляющих веществ было крайне сложно.
Подробно о Тамбовском восстании рассказывает историк Павел Аптекарь в видео ниже: