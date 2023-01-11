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Антоновское восстание: Было ли масштабное применение отравляющих газов против скрывшихся в лесу крестьян

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Антоновское восстание: Было ли масштабное применение отравляющих газов против скрывшихся в лесу крестьян

Одной из наиболее обсуждаемых тем касательно восстания крестьян в Тамбовской губернии 1920-1921 годов является применение против «антоновцев» химического оружия.


Напомним, что в конце мая 1921 года начались активные действия РККА по ликвидации почти 50 тысячной армии тамбовских повстанцев, находящихся под началом А.С.Антонова.

После сокрушительного разгрома от кавалерийской бригады Г.И. Котовского 25 мая и сводной манёвренной группы И.П. Уборевича 2-7 июня, остатки «повстанческой армии» Антонова скрылись в тамбовских лесах.

С учетом того, что участники повстанческого движения прекрасно ориентировались на местности и имели широкую агентурную сеть, попытки преследования разрозненных групп в лесу вряд ли принесли бы результат.

В то же время, командующим войсками Тамбовской губернии М.Н.Тухачевским был получен приказ: ликвидировать восстание не более, чем в месячный срок.

В качестве одного из способов решения возникшей проблемы рассматривалось «выкуривание» засевших в лесу крестьян с помощью химического оружия. Соответствующий приказ, предусматривающий отправку на места баллонов с отравляющими веществами и специалистов, был издан и распространен Тухачевским 12 июня 1921 года.

Несмотря на то, что в Тамбовскую губернию были доставлены более 2-х тысяч баллонов с отравляющими веществами, согласно архивным документам, применено было лишь 2 (с хлором), и то в ходе «пробного окуривания». Также встречается информация об использовании Красной армией 15 артиллерийских снарядов с отравляющими веществами.

Таким образом, ни о какой массированной химической атаке против восставших крестьян, в которой нередко обвиняют Тухачевского, речи не шло. Впрочем, она могла состояться, если бы не ряд причин.

Во-первых, в распоряжении командования войсками Тамбовской губернии не было специалистов, которые бы справились с поставленной перед ними задачей. Взвод курсантов химроты, прибывший из Инжавино, оказался абсолютно неподготовленным.

Во-вторых, в Москве дали Тухачевскому «добро» на проведение химатаки при условии, что от нее не пострадают жители близлежащих деревень и скот.

В то же время, рассылать предупреждения местным крестьянам было нецелесообразно, так как они моментально передадут данные о готовящейся атаке повстанцам, а точно рассчитать направление и площадь распространения отравляющих веществ было крайне сложно.

Подробно о Тамбовском восстании рассказывает историк Павел Аптекарь в видео ниже:

Автор:
Использованы фотографии:
moi-goda.ru
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4 комментария
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  1. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 18:08
    -1
    В то же время, рассылать предупреждения местным крестьянам было нецелесообразно, так как они моментально передадут данные о готовящейся атаке повстанцам

    Кому там Ленин с Троцким счастье-то пытались организовать?
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:28
    +1
    Павел Аптекарь молодец, со своим исследованием этого знакового события изменившего продразверстку на продналог.
    А, вот собеседник его смеется и вставляет неуместные реплики. Это была трагедия для людей. Неоправданной жестокости со стороны советских властей хватало. Помню по рассказам своей бабушки.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 18:46
      +1
      Ага, а если поразбираться, то выясняется: мы просто мирно пытались им выпустить кишки, а они как начали зверствовать!!!
      Повторяется ситуация очень стабильно. Попытка приписать зверства людям, которые пытаются взять власть в стране вдохновляя народ, как свою единственную опору - при здравом рассуждении оказываются абсурдными.
      Впрочем ничего нового, помню поляки проклинали Суворова за убийства: в то время, как мирные граждане с оружием в руках ... этот гад пришёл и их убил.
  3. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 20:21
    0
    Вместе с восстанием в Кронштадте и Западной Сибири, Антоновский мятеж был последней яркой вспышкой пламени постепенно затухающей гражданской войны в России. В кинематографе «Антоновщина» нашла не так много отражений: ещё в советское время были сняты художественные фильмы «Одиночество» (1964г) и «По волчьему следу» (1976 г). Не больше этого, упомянутые трагические события 1921 – 22 годов нашли отражение и в советской литературе. Сейчас произошла переоценка исторических ценностей, коснувшаяся и этого периода истории. Но с какой стороны не смотреть, эти революционные конвульсии положили и отметили начало очень важной эпохи в советской истории – перехода к Новой Экономической Политике (НЭПу).